Comienza la gira de Baxter Dury para presentar Allbarone

El dandi del pop británico más elegante, Baxter Dury, volverá a nuestro país en nada, para presentar Allbarone, su nuevo álbum de estudio, que se publicó el pasado mes de septiembre e a través de Heavenly Recordings.

Considerado uno de los compositores más ingeniosos y mordaces de su época, Baxter (que, como todo el mundo sabe, es hijo de Ian Dury) tuvo su primer contacto con la fama a los cinco años, cuando posó para la portada del disco de su progenitor New Boots And Panties!! (1977) y aunque ya no le haga falta “tirar” de apellido para hacerse valer, es inevitable acordarse de Ian al verle.

Como telonero, le acompañará Joshua Idehen, poeta y vocalista de energía volcánica que se ha convertido en uno de los colaboradores más estimulantes de la escena electrónica británica reciente.

Allbarone supone una nueva vuelta de tuerca en la discografía de Dury, que continúa alejándose de los paisajes más oscuros de sus primeros trabajos para adentrarse en un terreno más melódico y cercano al pop sintético de club, sin perder su habitual dosis de ironía y cinismo elegante.

Baxter Dury vuelve, y lo hace con algo más que un disco nuevo, con un personaje reinventado y muchas ganas de pegarse esos bailes que suele lucir en directo, mientras se toma alguna copa de vino.

Las fechas para Baxter Dury son estas

8 de diciembre en Barcelona (Razzmatazz 2)

9 de diciembre en Madrid (Sala But)

Entradas aquí