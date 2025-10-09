Comienza la gira de Ebbot Lundberg & The Solar Circus

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El irrepetible Ebbot Lundberg, figura esencial del rock escandinavo y eterno líder espiritual de Union Carbide Productions y The Soundtrack of Our Lives, regresa a España este mes de octubre con su banda The Solar Circus para una serie de conciertos que prometen ser mucho más que simples actuaciones.

“The Soundtrack of Our Lives es, sin duda, una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos” y ese legado siempre estará presente en la carrera de Lundberg. El artista sueco emprendió un camino hace años, que desembocó en el EP When the Shape of Things Turn into Sound y el ambicioso triple LP Beyond the Kybalion, un proyecto monumental compuesto por 33 canciones.

Concebido como una travesía sonora y filosófica, el disco fue publicado digitalmente por primera vez en Egipto el 22 de febrero de 2022 y culminará con una edición especial en vinilo con forma de sarcófago prevista para finales de 2025.

En esta gira, Lundberg estará acompañado por una formación de lujo, The Solarium Circus, una banda que combina veteranía y energía, con la presencia del guitarrista Billy Cervin, fiel amigo y colaborador de Ebbot y ex miembro de The Indigo Children.

Juntos despliegan un espectáculo en el que el rock psicodélico, la espiritualidad cósmica y la improvisación conviven en un mismo plano astral y físico. Cada concierto es una experiencia distinta, una reinterpretación libre de su vasto repertorio, en el que ni ellos saben muy bien cómo van a acabar los temas, lo cual, lejos de ser una remora, en sus manos es algo totalmente positivo.

Una oportunidad única para reencontrarse con un artista que ha hecho de la exploración sonora su credo. Las fechas de la gira propiciada por Heart of Gold son estas:

09 de octubre – Sevilla (Sala X)

10 de octubre – Madrid (El Sol)

11 de octubre – Hondarribia (Fenomena Fest)

12 de octubre – Valencia (Loco Club)

Entradas aquí