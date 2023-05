DCODE 2023: Lewis Capaldi, Zahara, Carolina Durante y más

DCODE regresa el próximo 9 de septiembre al Campus de la Universidad Complutense de Madrid.

Lewis Capaldi, Zahara, Carolina Durante, Tom Odell, Cariño y Miss Caffeina, entre otros artistas, serán los encargados de acompañarnos en los esperados reencuentros de septiembre en la última gran fiesta del verano, uno de los mejores planes del año.

Disfrutaremos de más de 14 horas de música en directo en pleno centro, con Lewis Capaldi como cabeza de cartel y ofreciendo un concierto completo. Será su única actuación en la capital, donde presentará su nuevo álbum, Broken by desire to be heavenly sent, que se lanzará este viernes, y repasará sus grandes éxitos, como «Someone You Loved», el tema con el que rompió récords, ganó el premio Best New Artist en los Brit Awards 2020 y alcanzó la fama mundial.

DCODE también será la única fecha este año en Madrid para Zahara, quien actuará en su formato RAVE, y será el lugar elegido por Carolina Durante para cerrar su espectacular y exitosa gira, una parada obligada para los fans de la banda. El talentoso y elegante Tom Odell y los explosivos Mando Diao son otros artistas confirmados

Junto a ellos, Miss Caffeina y su renovado espectáculo, los canadienses Mother Mother, creadores de fenómenos virales como «Hayloft», «Burning Pile» o «Arms Tonite», el pop fresco y descarado de Cariño, y la locura del trío de power rock Sexy Zebras. También estarán presentes el cuarteto indie de Brighton Black Honey, el directo pop rock de Supercremalleras desde Vizcaya, la interesante propuesta de fusión de Gilipojazz y el viaje emocional y visual de Merino.

Este es el cartel completo de DCODE 2023

VENTA DE ENTRADAS: A partir del viernes 19 de mayo a las 10:00 horas en www.dcodefest.com, www.livenation.es y Ticketmaster.es.

PRECIOS: Entradas generales: cupo limitado de 50 € (+ gastos). Precio especial de salida. | Entradas VIP: 100 € (+ gastos). | Entrada gratuita para los niños menores de 10 años.