Depresión Sonora anuncia su gira internacional ‘Vacaciones Para Siempre’
Depresión Sonora ha vuelto al mundo discográfico con su segundo trabajo, Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos) (Sonido Muchacho).
Un disco que como te contábamos: «Aquí no hay hits inmediatos, pero sí muchas canciones que crecen a cada escucha, facturadas por alguien que ha aprendido a convivir con sus fantasmas y nos invita a bailar con ellos. Se sigue observando el desencanto y la alienación contemporánea, pero desde otra perspectiva. Ya no es solo el chico que canta sobre la ansiedad y el hastío, sino alguien que se permite ironizar, mirar alrededor y pensar en la calma».
Marcos Crespo lo presentará en una gira que recorrerá más de treinta ciudades entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Comenzará en enero en España, con fechas en Bilbao, Granada, Sevilla, Santiago, Gijón, Murcia, Barcelona, Valencia —ya con entradas agotadas—, Zaragoza y Madrid. En abril continuará por Latinoamérica con paradas en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile o Ciudad de México. A finales de abril y principios de mayo, el tour llegará a Estados Unidos, donde pasará por Dallas, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Toma nota de las fechas de Depresión Sonora
Entradas en su web.