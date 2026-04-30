Mujeres: «En España hay micro escenas que no llegan a tocar en grandes festivales, ni en medianos»

Lo de Mujeres siempre ha sido un ejercicio de integridad y respeto por la creación, por la valía de lo singular. Su entregada pasión por los pequeños detalles, mimando la cadena que se extiende desde las horas de ensayo, hasta que el oyente recibe el estímulo de sus canciones, constituye un ejemplo casi heroico, sobre cómo lograr que el proceso artístico trascienda y no constituya un eslabón más dentro de un algoritmo coyuntural.

Con una trayectoria a la que nada queda ya por demostrar, sus discos continúan ahondando en esa libertad creativa que les permite sonar reconocibles desde la primera escucha, sin dejar de sorprender y evolucionar. El recién publicado Es Un Dolor Inexplicable (Sonido Muchacho, 2026) subraya todo aquello que los ha convertido casi en religión para sus seguidores: melodías fulgurantes, estribillos atronadores, sonido crudo y directo, textos que trascienden y una sensación general de que su discurso es aún mas necesario que nunca. Música nerviosa como placebo especialmente recomendado para tiempos convulsos.

El calambre de Mujeres aumenta su efecto revitalizante con cada nuevo fascículo de su enciclopedia sobre el rock y la amistad, y siempre es motivo de celebración el poder tomar la temperatura a un momento tan electrizante y contagioso en el que parecen eternamente instalados.

Charlamos a tres bandas con Pol Rodellar (bajista), Arnau “Tito” Sanz (batería), y Yago Alcover (cantante y guitarrista), que nos atienden cada uno en una localización diferente, sobre temas candentes y profundos y, por supuesto, acerca de este trepidante capítulo que se abre frente a ellos como una bofetada de realidad que llama a cada cosa por su nombre, interpelando al oyente y arrojando respuestas convincentes. Si algo queda claro tras esta hora de intensa y reconfortante conversación, es que no está el patio para andarse con medias tintas.

«Nos gusta un poco la exageración y estos títulos son, de algún modo, la hipérbole que también juega en el lenguaje que maneja el grupo. El de la caricatura»

Hablemos un poco de esta iniciativa que habéis tenido de recuperar lo cercano, las tiendas de barrio. Habéis hecho el packaging de los singles personalmente, habéis tocado en las tiendas e incluso lo habéis presentado con Miqui Otero, que os hizo la nota de prensa. No es algo nuevo en vosotros, pero sí es algo que debemos dejar de valorar y apreciar.

Pol: Sí, de hecho, esta idea ya la teníamos con el disco anterior, hacía tiempo que queríamos volver a esa idea un poco arcaica y olvidada de ir sacando los singles en formato físico y que cada single tuviera ahí al girarlo su cara B, sus temitas que no están en el disco. Y era algo que llevábamos tiempo persiguiendo, también porque nosotros somos muy compradores de vinilo desde hace mucho tiempo y nos gusta mucho estas iniciativas de no solo comprar el disco, sino que haya como esos extended places aparte de las canciones que habitan en el LP, porque también mola ver un poco las caras b, siempre son como espacios en los que quizás la banda pueda experimentar más y son muy interesantes. Y lo intentamos hacer con el disco anterior, pero al final hicimos el disco doble, porque quiere decir que metimos ahí todas las canciones que teníamos y esas caras B se fueron a ese disco.

Esta vez, pues sí que hemos logrado engañar al sello y que nos editaran estos singles, porque evidentemente es un esfuerzo y un coste, pero a través de contactos de Yago y también de hacerlo nosotros manualmente, hemos logrado que no suponga un problema para el sello a nivel de inversión.

Menuda se lio en redes cuando colgasteis el vídeo con el traje verde en X con motivo del vídeo de adelanto. Al momento, ya estaba todo el mundo por ahí soltando burradas, ¿qué os pareció la reacción?

Pol: Teníamos la idea de que alguno de los singles tuviera algún tipo de juego en las redes y un poco de repercusión para probarlo. Y la verdad que funcionó muy bien, no esperábamos que fuera tan bien, cosa que también es un poco triste porque que la gente que me conoce también pueda creerse eso y decir vale, vale, esto le puede pasar a este tipo, pues no me pone en muy buen lugar. Pero bueno, un poco como con los singles ha sido todo muy hecho dentro de la banda, no tanto en el equipo de marketing del sello y fue algo que hicimos nosotros de forma muy casera realmente y con amigos para que intentaran mover el vídeo, y todo muy localizado en los tres, la verdad.

Veníais de sacar ‘Desde Flores y Entrañas’ en 2023, que fue un disco fantástico: doble, intenso, ambicioso… Quizás este disco conecta más con la energía de ‘Siento Muerte’. ¿Cómo valoráis la transición hasta este momento presente?

(Yago): Bueno, gracias por lo del sonido del disco, realmente estamos muy contentos, cambiamos de productor, esto es como igual una de las cosas a destacar del disco. Llevábamos desde Un Sentimiento Importante, o sea, toda nuestra etapa en español, salvo Rock y Amistad, lo habíamos grabado todo o casi todo con Sergio Pérez y ningún largo sin él. Entonces, bueno, ya teníamos idea en el anterior de grabarlo con Paco Loco y finalmente nos decidimos por Raúl Pérez en La Mina, que habíamos oído varios discos que suenan muy bien. A mí me da la sensación de que se nota mucho y que el disco tiene un sonido mucho más moderno a nivel de producción, suena más a lo que es el grupo. Y le ha dado como un toque muy, no sé, más potente, definitiva. Y entonces creo que eso ayuda. También a que el disco se vea más, bueno, tal vez como una evolución, porque estoy de acuerdo contigo, lo veo como un Siento Muerte un poco como evolucionado con más cosas, más intentos. Igual Desde Flores y Entrañas tenía más florituras, más experimentos, era más versátil o más abierto, no sé, más abanico de cosas, y este va más a tiro certero, pero nosotros estamos súper contentos, ha sido un proceso muy guay prepararlo y todo, muy natural, hicimos muchas maquetas, fuimos cribando y se grabó en dos semanas, estuvimos haciendo las letras allí también, porque estuvimos viviendo en el estudio y la verdad es que fue muy bonito.

Y sí, es un buen momento, pero nos acercamos a los 20 años, pero realmente llevamos años ya bastante bien. Somos bastante estables, yo creo, ¿no chicos?

(Pol): De hecho, la época en inglés nos iba bastante bien. Siempre hemos ido creciendo muy poquito a poquito. Entonces si ahora comparas el ahora con el inicio, verás un cambio, pero para nosotros ha sido como ir subiendo muy a poco a poco los peldaños. También para este disco, teníamos muy claro que queríamos diez temas, porque con el anterior quizás no supimos cribar o teníamos esa idea. De que podría ser un disco más variado y jugamos la carta de diecisiete temas, tenía. Y esta vez dijimos, mira, diez, habríamos hecho seguramente once, pero dijimos, vamos a amoldarnos al plan que teníamos y costó tirar algún tema, pero tenía que mandar que fueran diez canciones y que fuera un disco que entrara como un tiro.

Habéis vuelto a jugar un poco con el dolor, la muerte, el juego de palabras en el título. Es algo que está un poco en vuestra filosofía a la hora de componer en español y de esta manera, ¿qué sentimiento queréis traspasar al oyente? El interpelar al sufrimiento, al dolor, a la muerte, pero al mismo tiempo explicarlo de una manera didáctica y que lo podamos identificar como no siempre algo malo.

(Pol): Bueno, son canciones… Que nos gusta un poco la exageración y estos títulos son, de algún modo, la hipérbole que también juega en el lenguaje que maneja el grupo. El de la caricatura.

(Yago): Desde que empezamos a escribir en castellano, yo creo que nos dimos cuenta de que, pese a que no fueses, no sé, muy claro y directo a veces con tus letras o pudieses mantenerte con una cierta ambigüedad sobre cosas o hacer juegos de lenguaje o ambigüedades. Pero también nos dimos cuenta de que podías hablar de cosas. Y tal vez esas cosas no nos sentíamos muy cómodos, que fuesen cosas de tipo político o incluso muy adscritas a un tiempo concreto. No nos gusta mucho hablar del presente y tal, pero en cambio sí que nos dimos cuenta de que podíamos hablar de emociones y que esas emociones fuesen, pues, cosas que pudiesen ser un poco universales y que al mismo tiempo no tuviesen necesariamente hablar de una pareja o de la amistad o no sé qué. De conflictos entre personas.

El amor, la muerte son los grandes temas y no sé, lo del dolor, sí que verdad que al principio tal vez fue una elección, no sé si estáis de acuerdo vosotros dos, pero tal vez fue más una elección por sonido y por cómo nos molaba. Luego, dando vueltas y sobre todo con las presentaciones de los singles, empiezas a hablar del disco, empiezas a aterrizarlo y nos hemos dado cuenta de que en realidad sí que tiene que ver un poco, con todo esto de los cambios del mundo y de como vivimos con una especie de frustración muy grande hacia las cosas, las ciudades se transforman, no podéis hacer nada, pero la música se transforma también y, bueno, ya hemos siempre venido hablando de la banda y de un poco el mundo que la rodea.

(Pol): Como dice Yago, que nos hemos ido como encontrando con ideas y cosas, y sí que también somos un grupo que gira mucho y se encuentra mucho en la furgoneta y hablamos bastante de las cosas, pero sobre todo de las cosas de la banda y de las bandas en este país. Y de la industria o la escena o como quieras llamarlo. Y sí que muchas veces nos encontramos hablando de lo incómodos que nos encontramos ante el paradigma este de las escuchas en Spotify, de que los grandes festivales y los promotores tengan en cuenta estas escuchas, de la obsesión de las bandas con estas escuchas y con querer hacer sold-outs en una semana y anunciarlo.

Sí. Y también era un poco como es… Eso es un poco lo que forma ese dolor inexplicable, este remar a la contra de decir, pues no queremos hacer todo esto, vamos a sacar singles en físico con caras que nos saldrán en Spotify, y es un poco ese dolor inexplicable, que te proporciona esa realidad, pero también el dolor y placer inexplicable que te genera también el estar un poco a la contra de todo esto. Y sobre todo la incomodidad que nos genera a nosotros de vivir en este mundo que no acabamos de encajar, ni entender y que vemos que estamos rodeados de gente que intenta jugar con esas normas y esas reglas y a nosotros no nos importan en absoluto. Vemos que estamos rodeados de gente que intenta jugar con esas normas y esas reglas y a nosotros no nos importan en absoluto.

Volviendo al nuevo disco, estoy entrando mucho en la segunda mitad porque me parece que hay texturas que juegan muy bien con los tempos, y las letras se vuelven muy profundas. Las atmósferas se tornan incisivas y dejan huella. Y la catarsis de las dos últimas canciones es tremenda. La cara A va directa a la yugular y la cara B te deja tocado emocionalmente. El final de “Existen Heridas” va a hacer mucha pupa en directo.

Habéis grabado el disco en dos semanas, pero ¿cómo ha sido el proceso de composición y cómo lo habéis secuenciado?, ¿qué mood hay para vosotros en cada franja del disco?

(Arnau): Ya cuando vas componiendo y vas viendo las canciones que van saliendo, ahí te das cuenta a veces de lo que falta o lo que no, que dices, “hostia, pues igual me apetece ahora meter un tema más cañero, porque me apetece. Y ahora pues una canción un poco más introspectiva”. Así que es verdad que nosotros en los cierres de los discos, bueno, en la etapa en castellano desde Un Sentimiento Importante, ya los cierres de los discos son como temas más lentos y a mí es algo que personalmente me gusta cuando escucho discos de otra gente, porque es como ya el final del disco, como de reposar un poco. Y cuando teníamos todos los temas grabados y empezamos a ver cómo lo ordenábamos, creo que fue como una decisión entre los tres de que la cara A sea como toda cara A, o sea, que sea una cara muy cañera y de hecho no sé quién fue de los tres, no sé si fue Yago, que hizo una prueba rápida de, “pues mira, pues van así los temas” y fue como, “sí, es que así funciona”.

De hecho, es literal. Son las caras A de los singles ahí puestos. Y de hecho pues “Cristales”, yo creo que cuando hicimos el tema, los tres dijimos “va a ir en la cara A”, no sabíamos el orden, porque igual podías abrir con esa canción. Y ya la cara B, pues teníamos bastante claro el cierre. Tuvimos un poco de dudas, yo creo que con el primero o segundo tema de la cara B, pero es que funcionaban bien los dos, era quizás un poco más por si empezaban o acababan con un cierto acorde, o algo muy sencillo, como decir, venga, pues los tiramos.

Pero fue una decisión, yo creo que bastante rápida. Igual hay discos que, bueno, el Desde Flores y Entrañas, fue mucho más complicado porque había muchos más temas, pero en este teníamos muy claro que queríamos una muchísima claridad en cuanto a sonido, en cuanto a canciones al principio y luego ha ido todo de una forma como muy orgánica.

(Yago): Así a nivel de proceso, pues fuimos acumulando maquetas. Tenemos una especie de archivo que va acumulando un poco los despojos de cosas que quedan por aquí.

A veces simplemente es como, bueno, está guay, pero solo esta parte, o el bajo mola, lo que sea. Entonces ahí tenemos como ese archivo que es básicamente como un poco lo primero que miramos. Para este disco compusimos las tres cosas. Era como que traíamos algunas ideas y tal, y entonces luego ya en el local lo revestíamos y lo mismo con las letras, lo hicimos igual también. Compartimos unos documentos, van saliendo ideas, pactamos el tema del disco a veces, o temas que creemos que pueden orbitar, pero las letras vienen al final.

Nosotros componemos toda la música primero. Y nada, hicimos unas maquetas y creo que nos fuimos ya a grabar el LP, ¿no, chicos? Que estaba todo decidido prácticamente.

(Pol): Hasta el tempo, de las canciones, que eso es algo que antes no mirábamos, pero ahora nos hemos puesto un poco piquis. El hecho de decir:que sea la velocidad adecuada para que luego en directo, pues, no haya tanto salto.

(Yago): Y luego, que me hace mucha gracia lo que has dicho de la cara A y la cara B, porque hablando con Mario Oldies nos dio el mismo feedback exactamente. Y Miqui Otero también, que si el final de “Existen Heridas”, que si las últimas dos canciones, y bueno, hace gracia. Y es como, hostia, qué gracia, qué bien que se entienda así, que la gente lo entienda así. Porque igual te preocupas más por la cara, por los plays y lo que decía Pol. Dicho de otro modo,que la gente escuche al máximo las primeras canciones porque ya sabemos que no se escuchan tanto los discos enteros.

Pero, joder, sí, la sensación es esa cuando vas a por el LP, ha sido un poco inconsciente, creo. Pero es verdad que es así, la cara A es directa y en la B pasan cosas.

(Pol): Son los singles que hemos ido sacando más “Un Golpe”, que es de los temas más directos y cañeros y cortos. En resumen, la cara A concentra ahí píldoras como rápidas y concisas, así que tenemos la misma sensación.

Y en la cara B también sí que dudábamos con el tercer tema, si ponerlo antes, pero la verdad es que tiene un final que nunca habíamos explorado como banda, que es dejar ahí respirar instrumentalmente durante mucho rato, que ya te va preparando para ese final que tú has dicho como más sosegado y más relajado. Con “El Verano” y luego con el “Si Pudieras Ver Mi Futuro”. Y creo que la cara b te va preparando poco a poco hacia ese final. Te va llevando, te va arrastrando.

«Ahora es un momento dulce, porque en Madrid ha habido como un repunte de muchas bandas, no sé si con un sonido similar, pero sí que muestran una actitud muy reconocible para hacer las cosas»

Además, en el anterior disco veía los temas lentos más rollo Phil Spector, pero aquí los veo un poco más medio tiempo, tocando un poco más The Jesus and Mary Chain, cosas así. Más actual. Con menos reverb y como más cristalino el sonido, las melodías se quedan más grabadas.

(Pol): Total, siempre con las baladas habíamos mirado mucho a los sesenta y a las bandas de Phil Spector y tal, las bandas de chicas, y en este precisamente, como que hemos mirado un poco más hacia los noventa, más a los temas lentos de Yo la Tengo y estas con un poco más de indie noventero en la producción también.

¿Cómo veis, mirando un poco atrás en el tiempo, con toda la movida del Siento Muerte que coincidió con la pandemia y cómo han ido yendo las cosas después, viviendo en un momento tan imparable desde entonces?

(Yago): Pues supongo que nos hacemos mayores. Inevitablemente, y al principio era todo urgencia y todo como muy físico y tal, y poco a poco nos fuimos tomando. Y supongo que fuimos aprendiendo también, porque la verdad es que no teníamos ni puta idea cuando empezamos.

Teníamos suerte, pues, porque salían canciones guapas y a la gente le encajó el sonido, pero luego, para aguantar tanto tiempo, esto es otra conversación que tenemos mucho en la furgo. Y empezamos a llegar a un punto también de decir cuánta gente, todos nuestros colegas con los que empezamos, se ha ido desmontando todo. Y eso también es duro, cuando te sientes ahí un poco solo. Y nosotros nos hemos sentido solos en muchos momentos, como banda. Me refiero como proyecto, como dónde estamos, a qué perteneces exactamente. Y realmente ahora es un momento dulce, porque en Madrid ha habido como un repunte de muchas bandas, no sé si con un sonido similar, pero sí que muestran una actitud muy reconocible para hacer las cosas, y fue muy bonito encontrar el sello también justo con los diez años como banda.

Pero claro que es eso, que es que el año que viene la banda hará 20 años, y supongo que, como tú dices, pues la gente lo siente como algo un poco suyo. Pero sí, es una historia un poco de aguantar y tirar y creer que las cosas las puedes hacer de forma independiente. Que no tienes por qué estar pensando en una única fórmula de éxito, y de hecho muchas referencias nuestras como grupos son así. Así que muy felices por encontrarnos muy cómodos en el lugar que estamos.

(Pol): Y de hecho esto que dices, de sacar un disco en la pandemia y seguir tirando y tal, de hecho ahora la presentación de los singles que hemos estado haciendo, que hemos hecho como unas paraditas en varias ciudades y cientos de discos, que le hemos llamado “el guateque”, precisamente hemos estado contando un poco todas estas problemáticas y dificultades que han ido surgiendo durante tantos años de tener un grupo, y casi se centraban en las cosas que te obligaban a hacer parar, que al final también eran las que te hacían seguir hacia delante. Pero que ha sido un repaso de todos los problemas y todas las mierdas que hemos tenido como banda, y tenía el nombre este de “Seguiremos”, que es también el final, la coda de una de las canciones de este disco, y que Miqui Otero, la persona que nos ha acompañado y colega y escritor y genio, pues encontró como que era la palabra, bueno, el verbo, la conjugación perfecta que definía un poco nuestra trayectoria y esta nueva armada de singles, y es un poco lo que tú has dicho, de ir superando obstáculos, y ahora te encuentras aquí habiendo superado todas estas cosas.

Hablando de Miqui Otero, os ha hecho una sentida nota de prensa y ha estado participando en coloquios de presentación del disco. Vuestras letras siempre han tenido una importancia capital en el discurso de la banda. ¿En qué momento nace esa sinergia?

(Yago): Pues, a ver, respecto a Miqui, como tú dices, pues porque nos conocemos de hace muchos años y conoce muy bien la trayectoria del grupo, pero fue más bien al pensar, siempre tratamos de hacer como algo para las salidas del disco, Lo de las discográficas y las salidas de los LPs, en realidad, está súperestructurado, y a nosotros nos llegan con un calendario, saldrá esto, la semana antes sale otro single, esto tiene que ser tres semanas antes, no sé qué, y aquí hacéis una acción, ya, pero siempre eso. Una acción, y esa acción, ¿qué es? Entonces en el anterior disco, “El club de los sentimientos”, y esta vez era como una listening party, y eso nos parece una cosa demencial, que no nos mola nada, o sea, la idea de juntar a gente y poner el disco y estarlo escuchando como si fuese una biblioteca, no somos tan audiófilos. Compramos discos, pero no tanto. Y entonces, pues bueno, estuvimos dando vueltas al tema, y no sé, como surgió, creo que tomé un café con Miqui o algo, y me dijo que, bueno, estuvimos hablando de la primera persona, que la hacía con escritores y cosas así, y fue como, hostia, “¿pero tú vendrías?”, porque él es muy fan.

Cambiamos discos y libros y tal, y pues fue creciendo la cosa y al final se animó a venir, sacó un artículo en El Periódico precioso, por cierto, en el que habla de sus giras y nuestras giras y que le había hecho mucha ilusión y bueno, fue esa conjunción. Él hacía un recorrido por la banda y nosotros pues íbamos interviniendo y vimos fotografías y se repasó toda la historia, tocamos canciones también y lo de la literatura pues es que no sabría qué decirte exactamente, creo que el grupo tiene un lenguaje que está por encima de nosotros. Es como una mezcla al final de los tres.

(Pol): Sí que hubo hace mucho tiempo, con Blood Meridian, es como la canción que me viene más, que está inspirada en el libro ese de Cormac, en Acacia, y entre nosotros hablamos mucho de autores, películas, escritores, músicos, pero a la hora de hacer las letras sí que es verdad que es muy Frankenstein y tenemos literal un Google Drive en el que, a través de una idea inicial en la que queremos plasmar un poco lo que queremos transmitir, no tanto el qué sino el cómo. Una sensación, unos sentimientos y ahí vertemos. Durante meses vamos poniendo frases y tal que luego unimos en un collage que al final son las canciones y también yo creo que las canciones y las letras ofrecen esta sensación como de patchwork distante, no sé, como que se nota que ahí hay como distintas voces o no sé, porque no jugamos a lo narrativo en las canciones. Entonces ahí hay como varias cosas.

(Arnau): Sí, a mí lo que me gusta de tanto tener el grupo con ellos como estar con Miqui es que al hacer las cosas con gente siempre va mejor, o sea tú puedes llegar al local con una idea pero ellos le dan la vuelta, la rompen, la desmontan y la mejoran. Y siempre desde una honestidad y un cariño total y Miqui precisamente es como si fuera de la familia. De este modo ha mejorado muchísimo la idea que teníamos nosotros en la cabeza porque Miqui llegó, tuvimos un par de reuniones con él y tenía como muy claro viendo lo que nosotros más o menos le habíamos comentado pero nos ayudó a estructurar de una forma muy natural todas las ideas que teníamos y además añadiendo cosas de él y de vivencias que ha tenido él y yo creo que como siempre cuando haces las cosas con gente que te conoce y que te quiere como que todo sale mejor. Y que te ayuda como a disfrutar. Bueno, estas listening parties, entre comillas, han sido cansadas por el viaje pero yo creo que todos las hemos disfrutado muchísimo precisamente por eso. Por ir con él, por estar tranquilos porque teníamos una persona que de verdad nos conoce desde el nacimiento del grupo y que te lleva de la mano. Y te dice: “venga va, ahora esto, ahora lo otro y nos hemos dejado llevar”.

(Pol): También es curioso porque nosotros vivimos el grupo evidentemente desde dentro. Y a veces hace falta que venga alguien desde fuera y te cuente con perspectiva. Cómo se ve el grupo desde fuera, en este caso Miqui, y descubres muchas cosas.

Porque claro, nosotros hemos vivido en primera persona, pero luego eso nos pasó también con el Siento Muerte y la pandemia que vivimos el disco como, bueno hemos sacado un disco con la pandemia, guay, no sé qué. Ha ido bien porque ha habido pocas ediciones este año de pandemia y muchos grupos se han echado para atrás y mucha gente nos comentó que el disco le había ayudado mucho a superar estos momentos jodidos en casa, o currando, o lo que sea. Y creo que no somos conscientes de nada de esto, y con Miqui hemos descubierto muchas cosas también estos días de las que no éramos nada conscientes. O te da una importancia al grupo, o que les ha afectado de una forma que dices, joder, no puede ser que sea importante esto.

¿Qué significó para vosotros tocar ‘Un Sentimiento Importante’ al completo, en ese concierto tan especial que disteis en Madrid (lee la crónica aquí)?

(Yago): Fue una propuesta de la Sala But. Nos pareció súper bonito porque realmente es un disco que le tenemos mucho cariño, por eso además es el primer disco que hicimos solo los tres. A mí me encantó, por ejemplo, recuperar canciones, porque claro, cuando vas al directo hay canciones que no se tocan nunca, y fue muy especial para mí como volver a ellas y creo que si de hecho nos hubiese sucedido preparando el disco, igual hasta hubiésemos como metido, sabes, son como estas cosas que a veces te pueden influir, influenciar un poco. Y me acuerdo como algunos pasajes instrumentales que ahora ya no los hacemos. Hay un par de canciones que tienen como partes muy largas, que era como hostia, qué guapo esto y tal. La sensación fue muy guapa y el concierto fue muy especial. Hay gente de Madrid, por ejemplo, mi pareja vive en Madrid y me encuentro bastante peña por la calle y nos dicen que les gustó mucho.

(Arnau): A mí me encantó porque claro, cuando tocas un setlist para la gira, hay muchas canciones que quitas y de repente estábamos tocando alguna y decíamos que está guapísima esta canción, por qué la hemos quitado, ¿no? De hecho, con nervios porque había canciones que creo que nunca habíamos tocado en directo. Igual había una o que quizás canciones que habíamos tocado una vez y ya está y, joder, fue muy bonito. Yo creo que disfrutamos mucho preparando también. Hay canciones que seguimos tocando del disco, pero hay otras que nos teníamos que poner las pilas porque era como, hostia, y esta como empezaba y aquí, ¿qué había? Pero no sé, cuando salen estas propuestas así de repente, yo creo que hace mucha ilusión.

(Pol): No las tocamos al tempo del disco. Lo hicimos un poquito más rápido.

Siendo una banda que giráis bastante fuera de España, hablemos del tema de las salas. ¿Qué realidad percibís comparado con lo que tenemos por aquí?

(Yago): Bueno, es un tema súper complicado este. Pero evidentemente tiene que ver con los cuidados, que supongo que el disco también trata un poco de eso y las ediciones también tratan un poco de eso. Cuidar las cosas, cuidar a tu gente, cuidar tu proyecto y hacerlo desde ahí, no desde una voracidad súper bestia, Que es un poco lo que pasa en las ciudades y con las salas, es decir, que no existe esa política de cuidado y entonces todo tiene que ir a gas. Y por lo tanto lo que no funcione como un cohete no tiene lugar y no tiene capacidad de poder sobrevivir. Claro, cuando sales fuera, no solo en Inglaterra, nosotros tuvimos la suerte de girar mucho por Bélgica y darnos cuenta de que Bélgica y Países Bajos, al ser zona de paso a veces para ir hacia Francia o hacia Escandinavia, pues tuvo una cultura muy arraigada ya los años 60 y 70 y que sigue hasta el día de hoy y en Inglaterra, pues pasa un poco lo mismo, la sensación de que una sala pueda ser una sala pero también un pub o cualquier sitio y que puedes encontrar un montón de cosas, no solo en Londres, también en Plymouth o donde sea, o en Bristol, por ejemplo, que es una ciudad también donde hemos tenido la suerte de tocar algunas veces y es brutal, pues hombre, la sensación es que hay una cultura en general de la música sobre todo más… con más poso. Y más grande, y que ha permitido esa supervivencia. Además, mi hermana está en la Asociación de Salas española, catalana, y también en la europea, y cada vez va a lugares y me vuelve y me dice: “hostia, tío, es que lo del tejido es muy diferencial”.

Lo vivimos con preocupación, la verdad, y ya te digo, nosotros porque estamos en una posición muy cómoda y podemos tocar en cualquier sitio, salas grandes, salas medianas y pequeñas, pero sobre todo creo que el miedo que tenemos siempre es por el que empieza. Lo que tuvimos nosotros cuando empezamos y lo que se encuentran ahora. Y eso ha cambiado mucho respecto a los grupos también que funcionan y tal. Hay muchas menos oportunidades.

(Pol): También hay algo curioso que es que, en esta escena de un indie más festivalero, un indie español más mainstream, digamos, en el que nos meto a nosotros, hay mucho menos internacionalismo. Hay como menos conexión con otros países porque aquí en España, por ejemplo, sí que hay micro escenas que no llegan a tocar a grandes festivales o medianos como, yo qué sé, Canela o FIB o yo qué sé. Hay como escenas pequeñas de punk hardcore, por ejemplo, seguro que hay muchos más, de heavy y tal, que sí que tienen estos lazos internacionales y que luego son bandas pequeñas que aquí no tocan mucho y no llegan a los grandes festivales, pero que se cascan unas giras muy guapas por todo el mundo.

También sorprende que luego bandas más pequeñas y escenas más pequeñas pues tienen más repercusión internacional que bandas grandes. Tú coges Love of Lesbian y no te van a llenar Seattle, pero bandas más pequeñas, sí. Curioso.

«Siempre hemos intentado apartarnos un poco de esta idea de los grupos inaccesibles. No queremos jugar a esa liga de los números y los grandes estadios. Siempre hemos querido estar con los pies en la tierra»

A la hora de decidir grabar con Raúl Pérez de La Mina, ¿ha influido el hecho de que quisierais dar a las canciones un acabado un poco, digamos, más limpio?

(Arnau): Yo creo que se ha dado un poco así. Sí que luego ha beneficiado a las canciones. El hecho de que quizás pues hemos podido probar más cosas a la guitarra, con las voces y demás. Pero nosotros ya habíamos hablado con Paco Loco y con Raúl Pérez, lo habíamos comentado, para hacer el Desde Flores y Entrañas. Entonces pues era como bueno, pues ahora no podemos por circunstancias, pues el siguiente lo hacemos con Raúl. Ha dado un toque un poco más moderno, un poco más claro al disco. Y no sé cómo hubiera sido el anterior grabado por él, yo creo que hubiera dado otro toque diferente. Al menos esa es mi percepción, no sé chicos vosotros, pero yo creo que ha sido un poco así, que ya habíamos cerrado las fechas e íbamos haciendo canciones sin tener mucho en cuenta al productor. Porque generalmente, bueno, hacemos las canciones pensando en nosotros y en lo que nos apetece hacer, independientemente de con quién al final acabes trabajando.

(Pol): Y que teníamos claro un cambio de aires. Eso estaba clarísimo, porque como se ha dicho ya al principio, llevábamos todos los discos con Sergio Pérez, así que queríamos cambiar esta vez.

Como sintonía que me espabila cada mañana, ¿cómo surgió la adaptación del “Siento Muerte” que habéis hecho para el programa de radio de Ángel Carmona en RNE “Mañana Más”?

(Yago): Fue una idea de Carmona. En realidad, creo que fue como una epifanía, creo que fue en un Vida Festival o algo así, que estaba como público, y oyó el estribillo adaptado al de la canción y tuvo como esa conexión, y dijo: “oye, ¿me lo podríais adaptar y en vez de decir lo que decís, cambiarlo por «mamama mañana más, mamama mañana más»”? Y nos pareció gracioso, evidentemente, pues pensamos que es una cosa que te puede dar exposición, pero era más por el cachondeo y porque, bueno, Carmona es un tío muy cercano al final. No es que le tratemos con mucha frecuencia ni nada, pero bueno, pues siempre nos ha apoyado y tal, y al final pues también es bonito. Te hace sentir orgulloso que la gente cuente contigo y demás, pero bueno, es una cosa como anecdótica.

Pol: Sí que Carmona es una persona que te vas encontrando en sitios. Vamos frecuentando sitios y a lo largo de los años te das cuenta de que es uno de los que siempre está por ahí. Y entonces es bonito participar con algo, con alguien que siempre ves que está pendiente de lo que haces o coincides en saraos.

¿Cómo percibís vosotros el presente de la música siendo una banda que cuidáis tanto la creación, el proceso artístico y la convicción de que lo que creáis es algo único, y no una parte de un algoritmo o una pieza más en una sucesión de ceros y unos metidos en un teléfono?

También vivimos a nivel de prensa musical tiempos bastante complicados en los que se está confundiendo difusión gratuita o promo, movida por influencers y demás, con la verdadera profesión, que cada vez está más denostada. ¿Qué visión tenéis desde dentro de la banda de esta situación?

(Yago): Parte de lo del título y de cosas que nos hemos ido dando cuenta del título tiene que ver con esas cosas. Ese dolor inexplicable podría ser también el darte cuenta que pues cosas de ese tipo se hunden, como por ejemplo el discurso crítico. Y lo que tú le has llamado periodismo musical, pero por ejemplo podríamos hablar de crítica musical y qué queda de la crítica. Creo que ya te lo hemos contado bastante, pero nosotros somos un grupo muy conscientemente independiente con todo lo que eso significa. Es decir, estamos más cerca de la música alternativa que de la música mainstream por más que nuestro grupo pueda sonar ligero o cosas de ese tipo. A nosotros nos molan grupos de sonido muy desagradable y complejo y la música incluso experimental también, o sea, como muchas cosas que no son necesariamente yo qué sé, comerciales o que están pensadas para funcionar, Y es un poco lo de los influencers, ¿no? ¿Qué espacio ocupa eso a un nivel de comunicación o de información sobre la música? Pues nada más que un escaparate. Y lo vivimos con mucha tristeza, evidentemente.

Creo que hace poco les reenvié justo a ellos una noticia sobre Pitchfork. Con lo que fue en su momento y tal, y que ahora ha surgido todo esto como unos paywalls. Y que en realidad te das cuenta de que todo está no sólo comprado, sino de que además ha desaparecido toda esa idea. Por ejemplo, que no pueda existir una crítica mala sobre un disco. Porque en realidad tú estás trabajando no como crítico o como informador sino básicamente estás promocionando las cosas, pues nos horroriza. Entonces por eso también hay que recurrir o acudir otra vez al “do it yourself”. Y todas esas formas de participar de lo tuyo que es a lo que le damos importancia, maldita sea. No a que funcione o a hacerlo funcionar, no sé.

(Pol): Bueno, y el paralelismo está ahí. De bandas o promotores preocupados por las escuchas y tú tienes discográficas o festivales preocupados por las visualizaciones. Y en vuestro caso, priorizan a veces a los influencers antes que a los periodistas. Es muy triste.

Volviendo al disco, y en concreto a la canción que lo cierra, “Si Pudieras Ver Mi Futuro”, esa frase: “futuro, contigo”, esos coros… Hay un poco de esa dualidad entre luz y sombra, de amargura pero presentada en forma de caramelo envenenado. Genera una onda expansiva que luego se repite en la cabeza y te lleva a volver al disco. ¿Es una canción que abre una puerta o que supone algo diferente en vuestro universo creativo? ¿Qué significa para vosotros?

(Arnau): Bueno, de hecho, el título de la canción, era uno de los que nos estábamos debatiendo para ser el título del disco. Es decir, yo creo que fue una canción, no recuerdo bien cómo salió, pero creo que los tres en el local, cuando la empezamos a hacer, dijimos que aquí hay algo chulo. Tiene un toque un poco Velvet Underground, un poco machacón, pero de una forma muy calmada. Y no sé, yo creo que hay una parte de nosotros que sí que nos interesa explorar ese tipo de sonidos. Y ese tipo de velocidades. Lo que pasa es que, bueno, es como todo, pues vamos probando un poco en cada disco, cada vez yo creo que sabemos encontrar un poco el punto. Quizás estamos más acostumbrados a ir todo más rápido y más directo y tal, pero yo creo que es una canción, a mí personalmente me encanta y no sé qué pueden decir más ellos dos de la canción. Me he quedado sin palabras (risas).

Yago: No, eso que normalmente hacemos los discos ya de forma como muy consciente. Entonces era como, bueno, tiene que haber alguna canción lenta, y… ¿cómo será esa canción lenta? En Siento Muerte fue “Algo Memorable”, en el último disco estaba “Horizontal En Llamas” también, que es una canción que explora igual más incluso. Porque el bajo tiene los acordes, y no hay ni una guitarra.

Y nada, pues esta vez le tocó a “Si Pudieras Ver Mi Futuro” y eso fue una canción improvisada en el local, en realidad. Empezamos a improvisar y lo grabamos y luego seleccionamos porque era una impro como de seis o ocho minutos, no me acuerdo. Entonces fuimos estructurándola y fue muy a último momento, ¿os acordáis? Tú, Pol, tenías un poco de dudas a veces de decir, hostia, ¿esto está realmente cerrado como para que sea así y tal? Para mí es como una conjunción de cosas, porque es también de esas canciones raras nuestras que solo tienen dos acordes, somos como muy de estribillo nosotros, Entonces a veces nos cuesta ponernos de acuerdo en si algo puede no tener como ese punch y tal. Pero es que es un poco “Al Final, Abrazos”, un poco “Horizontal En Llamas”, pero llevada a una cosa más Yo La Tengo, más Velvet Underground, como te decía Tito. Y no lo sé por eso si añade o si abre una puerta. Tenemos ganas a veces de hacer como algo que sea solo lento. Eso lo hemos hablado muchas veces. Y decir, hostia, moraría igual algo, bueno, los EP’s y cosas así. Que te permiten a veces experimentar un poco, como sacar algo que por ejemplo solo fueran guitarras y voz. Cosas así. Y no sé, puede ser, puede ser. Yo es que estoy bastante sorprendido porque todo el mundo la destaca mucho.

Buscasteis un poco la extrañeza, digamos, de “Horizontal En Llamas” como primer single del disco anterior. Ahora habéis vuelto con “Alucinante” a la efectividad de un single radiante y directo.

(Pol): En esta cosa de los singles nos dejamos bastante guiar por el sello. Les mostramos el disco tal cual, y ellos nos proponen. Si proponen una cosa que no tiene ningún sentido sí que les decimos ni de Blas, pero confiamos bastante en su criterio y la verdad es que en esta vez coincidimos casi con todos los temas que han sido singles y el primero fue el que vieron más claro. A nosotros nos parecía también que entraba muy rápido. La urgencia que tiene sí que es definitoria del disco, pero es como el sonido del teclado y tal, que luego se repite en otro tema y ya está.

(Yago): Sí creo que teníamos bastante claro que, como te decía Pol antes queríamos un disco de diez temas, volver a una cosa muy concreta y muy clara y creo que para los singles también, como el otro disco era tan variado justamente fue como, no, ¿por qué no salir con un single muy diferente, muy sorprendente? Porque no lo teníamos claro cuando lo dijeron desde el sello, en plan cuando salimos con este era como, esto va a ser un bajón que siempre es lo que nos da miedo de las canciones lentas y por eso los directos tienen que estar todo el rato arriba, porque no sé por qué le tenemos pánico a que la gente esté parada, y para este teníamos bastante claro que queríamos que fueran movidos y como que explicase o que se adelantase el disco si quieres como desde ese lugar de, “no, no, esto es lo que te vas a encontrar”. Luego la cara B no tiene nada que ver.

En la portada, Pol, volvéis un poco a la tipografía clásica tuya de Siento Muerte y tus diseños tan característicos, ¿cómo te vino esta idea a la cabeza y qué buscáis expresar con ella?

(Pol): Bueno, eso fue, lo hablamos entre los tres, había mucha idea, esa idea de volver a un poco al Siento Muerte, y a esa inmediatez y tal, y fue como, pues gráficamente vamos a seguir con eso también, nos alejamos de los colores y todo esto que tuvo el disco anterior, y volver un poco a lo icónico. A una imagen muy clara, como la del Sentimiento Importante o el Siento Muerte, y sin florituras. Y luego, pum, la araña clavada, que ahí ya cada uno que aporte lo que quiere. Lo que quiera, pero el dolor inexplicable, o puede ser esa puñalada, o puede ser la araña antes de ser apuñalada, y lo que pueda significar ese puñal,. También que quizás es la intervención de este disco en las cosas que están pasando, no sé, ahí ya cada uno que haga lo que quiera.

Respecto a las influencias de este disco, ¿Qué ha alimentado el trasfondo de estas canciones? ¿Cómo veis la escena vosotros que os movéis mucho por salas, que tocáis también fuera? Parece que estamos en un buen momento para bandas de guitarras, desde hace ya unos cuantos años, es algo que no ha sido efímero, que se está manteniendo, cada vez hay más bandas que se suman o que aparecen.

(Pol): Yo hay algo que se me ha parecido muy curioso, y es que el tema este de las bandas de guitarras, nosotros cuando empezamos, y siempre estamos un poco atados a una escena como más de garaje. O más de garaje punk o así, y lo que encuentro a faltar en esta idea del indie nacional, ya sea de grandes grupos o bandas más pequeñas que empiezan, que van con la cabeza con esta idea de como si el género fuera el indie nacional, y es que no es un género, es decir, tú tocas un estilo de música que tiene sus, digamos, no somos mucho ya para amoldarnos a reglas y tal, pero que formas parte de un sonido, de una escena, que no solo es música, sino que también puede ser diseño, periodismo, fotografía, montar conciertos, y creo que falta un poco esa idea de pertenecer a un sonido, a una escena.

¿Indie nacional?: no lo entiendo, pero hay muchas bandas que empiezan que miran a eso como el ejemplo. Y es curioso. Esa necesidad de etiquetar, de algo que huye, o sea, no que huye, que no es una etiqueta en sí, porque no es nada, es quizás gente que confluye en ciertos escenarios que son los festivales o, no sé, o las playlists, pero no conviven en escenas musicales ni sociales, Es rarísimo.

Y de influencias, no sé, Radioactivity.

(Arnau): Bueno, sí, Radioactivity, por supuesto, pero yo creo que nos fijamos más, pues quizás en, igual no tanto musicalmente de una forma tan clara, pero con la forma de actuar y de trabajar de grupos, pues por ejemplo, Guided By Voices, The Feelies, Yo La Tengo. Quizás te escuchas los discos y no ves, o sí, no lo sé, una influencia mega clara, pero sí que están como idea de grupos longevos, de grupos que van variando, que cada disco es diferente al otro.

Y básicamente yo creo que lo que intentamos es, aunque somos un grupo de guitarras, un grupo de pop, de rock, de lo que sea, intentar no repetir exactamente lo que hemos hecho en el disco anterior. Entonces, pues partimos de la base del disco anterior para ver hacia dónde tiramos. Luego, evidentemente, se cuela un montón de cosas que a veces puedes escuchar o tal, pero yo creo que sobre todo eso, intentamos coger los discos anteriores y ver cómo podemos reformular la fórmula por séptima vez y exprimirla, a ver si sigue habiendo zumo.

Siempre habéis ido a la vuestra. Sois una banda cercana, os mostráis en redes tal y como sois y hacéis partícipes a la gente que os sigue de vuestras aventuras en la carretera, por ejemplo.

(Pol): Siempre hemos intentado apartarnos un poco de esta idea de los grupos inaccesibles que están en los festivales, por ejemplo. No queremos jugar a esa liga, que te decíamos, de los números y los grandes estadios. Siempre hemos querido estar con los pies en la tierra.

(Yago): También en los conciertos pasa algo parecido. Queremos que exista la sensación de que lo que pasa arriba se transmite abajo. Que haya cercanía entre público y banda, conexión.

Toma nota de la gira de Mujeres

23/10/2026 — Pub Terra, Castellón

24/10/2026 — La Bastida del Rec, Igualada

13/11/2026 — Sala X, Sevilla

14/11/2026 — Planta Baja, Granada

27/11/2026 — Moon, Valencia

28/11/2026 — Sala Clandestino, Albacete

18/12/2026 — Sala Zero, Tarragona (Curtcircuit)

19/12/2026 — Sala Boite, Lleida (Curtcircuit)

22/01/2027 — Sala Apolo, Barcelona

28/01/2027 — Fundición, Logroño

29/01/2027 — Kafe Antzokia, Bilbao

30/01/2027 — Jimmy Jazz, Vitoria

05/02/2027 — REM, Murcia

06/02/2027 — Sala Stereo, Alicante (Spring presenta)

18/02/2027 — Oasis, Zaragoza

19/02/2027 — Capitol, Santiago de Compostela

26/02/2027 — Trinchera, Málaga

27/02/2027 — Berlin Social Club, Almería

Escucha Mujeres – Es Un Dolor Inexplicable