Descubre al grupo Maita con su primer EP

Maita es un trío de indie pop formado en 2024 en Madrid, aunque sus miembros proceden de Murcia y Castellón. El grupo está integrado por Mariaje (bajo), Parra (voz y guitarra) y Alfredo (batería). Su música combina melodías pegadizas con letras cercanas y un sonido fresco, natural y contagioso. A lo largo de 2025 publicaron diversos sencillos, canciones que han acabado formando parte de su primer EP, publicado el pasado mes de enero, titulado Laguna Osa.

Laguna Osa incluye seis canciones que hablan de la ausencia y la fragilidad de las relaciones, una consecuencia de vivir en una gran ciudad como Madrid. La «laguna» es simplemente el lugar desde el que contar todas estas historias, y la «osa» simboliza en cierto modo a la propia ciudad de Madrid. Musicalmente, tiene influencias del rock alternativo y el post rock, estilos en los que el grupo parece sentirse más cómodo. Entre las canciones que forman Laguna Osa hay una versión acústica de «Tu mirada», el que fue el primer sencillo de Maita.

Este primer EP de Maita nos muestra a un grupo todavía en construcción pero con ideas bastante claras sobre cómo debe ser su evolución y su estilo musical. Las canciones están bien construidas, y algunas de ellas como «Te voy a echar de menos», que cierra el EP, es muy potente y pegadiza. Un disco que no llega a los veinte minutos, recordemos que es un EP, pero que garantiza pasar un buen rato mientras lo escuchas.

Algo que puedes hacer ahora mismo. Aquí tienes Laguna Osa, el primer EP de Maita.

Maita