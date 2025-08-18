Disfruta un reciente concierto de Queens Of The Stone Age

Queens of the Stone Age estrenaban el pasado mes de junio Alive in the Catacombs, película (también se lanzará posteriormente en versión audio) que recoge un directo de los estadounidenses en las catacumbas de París grabada el pasado año.

Sobre su grabación, Homme comentaba: «Si alguna vez vas a ser embrujado, que sea rodeado de millones de muertos, ahí es el lugar. Nunca me he sentido tan bienvenido en mi vida. Estamos tan despojados porque ese lugar es tan despojado, lo que hace que la música sea tan despojada, lo que hace que las letras sean tan despojadas.

Sería ridículo intentar rockear allí. Todas esas decisiones las tomó ese espacio. Ese espacio lo dicta todo, está al mando. Haces lo que te dicen cuando estás ahí”.

Los norteamericanos, que hace dos años lanzaron su último disco In Times New Roman… (2023, Matador / Popstock!) hace dos temporadas, se presentaban hace un par de días en el festival francés Cabaret Vert que se celebra en Charleville-Mézières.

Allí estuvieron haciendo un repaso por su último disco y por algunas de las grandes canciones de su ya larga carrera, a la que contemplan nada menos que ocho álbumes. El canal cultural ARTE TV retransmitió el concierto y puedes verlo a continuación.

Disfruta del concierto de Queens Of The Stone Age en Cabaret Vert

Estas fueron las canciones interpretadas por Queens of the Stone Age:

No One Knows

The Lost Art of Keeping a Secret

Burn the Witch

My God is the Sun

Emotion Sickness

Into the Hollow

Time & Place

Misfit Love

Carnavoyeur

band introduction

Little Sister

I Sat by the Ocean

The Vampyre of Time and Memory

Make It Wit Chu

Go with the Flow

Song for the Dead