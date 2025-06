Douglas McCarthy, líder de Nitzer Ebb, fallece a los 58 años

Douglas McCarthy, líder de la banda industrial británica Nitzer Ebb, ha fallecido a la edad de 58 años según han confirmado las redes sociales de la formación, que este mismo año tenía previstos varios conciertos, incluyendo nuestro país.

“Con gran pesar, lamentamos informar que Douglas McCarthy falleció esta mañana del 11 de junio de 2025. Les pedimos a todos que sean respetuosos con Douglas, su esposa y su familia en estos momentos difíciles. Agradecemos su comprensión y pronto compartiremos más información”.

Nitzer Ebb se formaron en 1982 en Chelmsford, Essex, con Douglas McCarthy (voz) y Bon Harris (programación, percusión) a quien se les uniría algo después Jason Payne (teclados). Influenciados por bandas como Depeche Mode, DAF y Kraftwerk, pronto se convirtieron en una formación clave en la escena del Electronic Body Music (EBM) y el industrial.

Siempre recordaremos ese sonido crudo, sustentado en ritmos marciales, líneas de bajo sintético y letras minimalistas. Su álbum debut, That Total Age (1987), los catapultó como referentes del género, con temas icónicos como «Join in the Chan»t, «Let Your Body Learn» y «Murderous». Durante la década de los 90 evolucionaron hacia un sonido más complejo y experimental, como en Ebbhead (1991), producido por Flood y Alan Wilder.

Tras desaparecer durante la primera década de los 2000, regresaron con Industrial Complex (2010), reafirmando su legado en la música electrónica oscura. Por la banda y por sus giras han pasado diferentes músicos, pero Douglas McCarthy y Bon Harris siempre han estado ahí.

Descanse en paz.