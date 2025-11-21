Los legendarios Nitzer Ebb nos visitan en diciembre

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Nitzer Ebb, una de las formaciones más influyentes de la música electrónica de los años 80 y 90, pasarán por España el próximo mes de diciembre. El grupo británico ofrecerá tres conciertos: el 11 de diciembre en Valencia (Sala Moon), el 12 de diciembre en Barcelona (Sala Apolo), y el 13 de diciembre en Madrid (Sala Mon). Será Valencia, un lugar donde el impacto de su música fue especialmente importante para la escena de discotecas, la ciudad que acoja la primera de las actuaciones.

Formados en 1982 en Chelmsford (Essex, Reino Unido) por Douglas McCarthy (voz principal, guitarras), Vaughan “Bon” Harris (voz, percusión, guitarras) y David Gooday (percusión), Nitzer Ebb irrumpió con un sonido que redefinió el concepto de música de club alternativa. Debutaron con el sencillo “Isn’t It Funny How Your Body Works?” (1985), publicado en su propio sello, Power Of Voice Communications. Un tema que les situó en el foco del circuito underground europeo. Poco después ficharon por Mute Records, publicaron el álbum That Total Age (1987), producido por Flood, y se convirtieron en influencia y referente de todo un género, la llamada Electronic Body Music (EBM) que fusionaba música industrial con las cualidades más bailables del synth-pop. Nitzer Ebb añadió al estilo la actitud del post punk inglés más gótico. Su época más fértil transcurrió entre finales de los 80 y principios de los 90, girando junto a Depeche Mode y sonando en las pistas de baile de todo el mundo con algunas de las remezclas de sus temas.

Tras cantar en varios periodos entre 2021 y 2023, «Bon» Harris asumió definitivamente el papel de vocalista de la banda en 2024. Fue después de que McCarthy tuviese que apartarse de los escenarios debido a una enfermedad que finalmente le causó la muerte el pasado mes de junio, a la edad de 58 años.

Las bandas invitadas en esta mini gira española son Spammerheads (Valencia) y Die Selektion (Barcelona). Las entradas para Madrid están agotadas, pero todavía puedes hacerte con las tuyas para Valencia en este enlace de venta anticipada, y para Barcelona en la propia web de la Sala Apolo.