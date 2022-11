Drake & 21 Savage – Her Loss (OVO / Republic)

Drake se asemeja bastante como artista a ese amigo al que queremos igual, aunque nos dé un poco de rabia y las bromas que haga estén un poco desfasadas. En su último álbum, sigue cumpliendo con este papel.

Her Loss, o “ella se lo pierde”, en español, es un álbum colaborativo entre Drake y el rapero 21 Savage. Lo de álbum colaborativo se queda a medias, ya que Drake ocupa aproximadamente el 70% de las canciones, dejando a 21 Savage atrás. El background de Her Loss se remonta a la anterior entrega de Drake, Honestly, Nevermind, su experimento con el techno y el house, muy de la mano de Beyoncé con su Renaissance. A pesar de eso, “Jimmy Cooks”, con 21 Savage como featuring, la única canción en el disco encajada dentro del hip hop, se convirtió en el éxito imprevisible de este proyecto techno. En el videoclip tardío de “Jimmy Cooks”, se anunció el título del que sería su próximo proyecto juntos, Her Loss, uno de los álbumes con las portadas más feas de este año.

En cuanto al sonido, Her Loss se queda un poco atrás musicalmente comparado con otros lanzamientos de este año, casi pareciéndose más en cuanto a beats e instrumentales a un disco sacado en 2016. Esto tampoco tiene porque ser algo negativo, de hecho, temas como “Spin Bout U”, “Jumbotron Shit Poppin” o “Broke Boys”, en especial esta última, demuestran la conexión entre Drake y 21 Savage; una versatilidad a la hora de rapear, y cambios de instrumental muy bien aprovechados. El único featuring del disco, con Travis Scoot, “Pussy & Millions” también entraría en la categoría de temas que podrían haber salido antes, pero que siguen siendo realmente buenos ahora, por ser considerados un clásico.

Las letras, a pesar de haber sido criticadas por “básicas” o incluso “clingy” tienen un toque infantil y divertido. Sin tomárselas demasiado en serio, escuchar Her Loss es un proceso que divierte bastante, con algunas frases que te pueden hacer reír como “You say I’m persuasive, girl, but you can’t spell that shit, for real” en “Major Distribution” o “I don’t show ID at clubs, ‘cause they know that I’m 21” en “Treacherous Twins”. Dejando estas frases hilarantes de lado, el humor pasa de ser básico a ser molesto con comentarios machistas hacia varias exnovias suyas, o incluso a la rapera Megan Thee Stallion, a la que cuestiona en “Circo Loco” dejando a entender que el tiroteo que ella tuvo con Tory Lanez fue falso.

Her Loss quizás se hace largo de más, con 16 canciones, entre las que se encuentra alguna joya y demasiado pasto. No es un mal disco, pero tampoco permanecerá como una obra maestra en la discografía de este dúo.

Reseñamos el disco de Drake & 21 Savage – Her Loss