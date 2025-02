Ebbot Lundberg (The Soundtrack of Our Lives) actúa este sábado en Madrid

El sueco Ebbot Lundberg, cantante y líder de The Soundtrack of Our Lives, ofrecerá un exclusivo concierto acústico -prácticamente de sorpresa- este sábado uno de marzo, en la sala Fotomatón de Madrid.

The Soundtrack of Our Lives ya eran uno de los grupos más míticos de Suecia, y se hicieron todavía más grandes en el imaginario colectivo de la escena del garage-rock-psicodelia, cuando en lo más alto de su carrera, decidieron desaparecer en 2012.

En el año 2023 The Soundtrack of Our Lives anunciaron su vuelta, fue a muchos los que nos dio un casi un soplo en el corazón; regresaban una de las bandas que habían puesto parte de la banda sonora a nuestras vidas. Lo malo es que fue solo un pequeño “espejismo”, dado a que solo dieron unos cuantos conciertos – entre ellos en el Azkena – y no hubo visos de reunión definitiva.

Pero TSOOL tenían otro cartucho en la recamara y parece que esta vez es el bueno, el año pasado dieron un total de 17 conciertos por Europa, agotando entradas en la mayoría y puede que este 2025 sea ya su regreso definitivo, nada nos haría más felices.

Como adelanto, Ebbot estará dando un concierto acústico en sesión vermut, repasando parte del cancionero inmortal de TSOOL, así como sus otras bandas: Union Carbide Productions y The Indigo Children, junto con alguna novedad en forma de sorpresa, este sábado en la sala Fotomatón Bar de Madrid.

Será un concierto único y exclusivo, si te has emocionado alguna vez con un tema de TSOOL, no deberías perdértelo. Posteriormente el artista estará firmando discos en el stand de merchandising, te puedes llevar tus discos favoritos de TSOOl, si quieres que te los firme.

Toma nota:

Sábado 1 de marzo. Ebbot Lundberg (The Soundtrack of Our Lives)

Sala Fotomatón Bar, Madrid.

Apertura de puertas: 13:00. Concierto: 13:30.

Entrada: 5 euros con consumición. Entradas aquí