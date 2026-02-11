Lo último:
Kælan Mikla
Noticia

El darkwave ensoñador y gótico de Kælan Mikla se acerca a España

Raúl del Olmo

Una de las sensaciones más exquisitas de la escena de la música oscura internacional son las islandesas Kælan Mikla. Muchos fans recordarán su escueto y accidentado show en la última edición que hubo de DarkMad, hace un par de años, donde sólo pudieron tocar un par de temas.

Por fortuna, el trío nórdico vuelva ahora con una gira europea que tendrá dos paradas en España y que se convierte en cita ineludible para rendir culto a una banda absolutamente arrebatadora.

Las fechas son las siguientes:

17 de abril, Madrid, Sala El Sol Entradas aquí.

18 de abril, Barcelona, Sala Wolf, Entradas aquí.

También te puede gustar

dean wareham

Dean Wareham pasó por los estudios KEXP

Redacción MZK
Ramones

Cuéntame una canción: ‘I wanna be sedated’ de Ramones

Manuel Pinazo

Tunde Adebimpe en solitario

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien