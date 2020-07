Ese mes regresa a la azotea sonora de Talk to Him el synthwave en su faceta más oscura. Him nos invita a un viaje terrorífico alrededor de la órbita del horror synth y el darksynth, los subgéneros más extremos, magnéticos y adrenalíticos de la escena. Un podcast nocturno y excesivo. Prohibido no bailar bajo las luces de neón.