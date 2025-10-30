Lo último:
El dúo chileno Yorka llega a España para actuar en Barcelona y Madrid

Redacción MZK

El dúo chileno Yorka, integrado por las hermanas y compositoras Daniela y Yorka Pastenes, llega a España este fin de semana para presentar un potente repertorio de canciones consolidado tras más de una década de trayectoria. Lo harán el 1 de noviembre a las 21h en la Sala Jamboree de Barcelona, y el 4 de noviembre a las 20h en el Café Berlín de Madrid dentro del ciclo BaCán.

Yorka, conocidas por fusionar el pop de autor con toques de folclore y sonidos latinos, también son un referente de empoderamiento femenino y voz de la comunidad LGBTQ+ en el circuito independiente, aprovechando su plataforma para darle visibilidad a estos temas. En los últimos años han obtenido diferentes reconocimientos, como la Gaviota de Plata del Festival Viña del Mar en 2023, y han llevado su música por Latinoamérica, Estados Unidos, China, y ahora también a España. Tras haber actuado anteriormente en Sevilla y Valencia, ahora lo harán finalmente en Barcelona y Madrid.

 

La gira es la oportunidad perfecta para que el público español disfrute en directo de los temas de su aclamado álbum Chao (2022) y el actual homenaje a la cumbia chilena llamado Kumbita (2025). Un EP que incluye un homenaje al himno chileno «Gracias a la vida» de Violeta Parra junto a tres canciones originales: «Valparaíso», «Kumbita» y «Comida China». Esta última, por cierto, fue la que llevó a Yorka a China para actuar en el festival Sister Cities en 2024.

Yorka gira 2025

 

Las entradas para los conciertos de Yorka en Barcelona y Madrid están disponibles en los siguientes enlaces:

BARCELONA, SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE
LUGAR: JAMBOREE
Entradas 

MADRID , MARTES 4 DE NOVIEMBRE
LUGAR: CAFÉ BERLÍN
Entradas

 

