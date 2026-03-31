El grupo valenciano Cactus nos presenta su nuevo disco canción a canción

Cactus es un grupo alicantino con una propuesta musical enérgica y bailable que fusiona hip-hop y electrónica. En los últimos años se ha consolidado como uno de los referentes del circuito musical valenciano, cerrando festivales como el Feslloc, Festivern y, durante dos años consecutivos, Festardor. Formado por dos jóvenes de las comarcas centrales de Valencia, y con seis músicos encima del escenario, el proyecto ha crecido rápidamente y ha definido una identidad propia, capaz de combinar discurso crítico y espíritu festivo.

Hoy mismo Cactus acaban de publicar su nuevo disco, Backstage. Un disco que celebra la vida dentro del escenario pero también fuera de él. Hace apenas unas semanas te dábamos a conocer uno de sus adelantos, «No són com nosaltres», en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Con este cuarto trabajo, el dúo continúa expandiendo su universo sonoro con una propuesta que combina pop electrónico, ritmos latinos y energía festiva. Hemos querido hablar con ellos para que nos presenten, con sus propias palabras, las canciones de Backstage.

No són com nosaltres:

Una canción que abre el nuevo disco de Cactus al mismo tiempo que vertebra la nueva propuesta. Un cuarto disco con un mensaje contundente y directo, en “No són com nosaltres” Cactus revisita su primer tema Cactustyle y a base de frases directas y contundentes y el estilo hip-hop que siempre ha frecuentado la banda, los valencianos señalan a todos aquellos que atacan a las lenguas y culturas minorizadas como el valenciano, al mismo tiempo que a los compañeros de escena que utilizan los sentimientos de sus fans para incrementar los beneficios de sus giras utilizando técnicas de márquetin.

Desde luego, un arranque de disco potente y sin tabús.

Un besito ràndom:

En el segundo single que presentan de su nuevo disco Backstage, Cactus vuelve a visitar su lado más comercial con una canción electrónica que saca el lado más hedonista de la banda. Quien no ha salido alguna vez de fiesta y se ha encontrado con un besito que le ha alegrado la noche y ha hecho más llevadera la resaca del día siguiente? En «Un besito ràndom» Cactus da valor a todas esas pequeños actos que ocurren sin que te esperes y que al final, te dan la vida.

Candy crush (feat. Tito Pontet):

«Candy Crush» es una bachata pop que habla del amor como una dulce adicción. Con metáforas cotidianas como el móvil, los caramelos o el famoso juego, la canción retrata esa fase inicial de enamoramiento en la que todo gira en torno a una persona. Entre valencianismos cariñosos y un ritmo bailable, Cactus convierte la dependencia emocional en un caramelo musical imposible de dejar en un tema en el que cuenta con la colaboración de Alba de Tito Pontet.

Noche loca en Benidorm:

«Noche loca en Benidorm» es un himno pop electrónico dedicado a la fiesta mediterránea sin filtros. Con humor, mezcla de lenguas e imágenes de karaokes, neones y turistas, Cactus convierte a Benidorm en una pista de baile global, un lugar donde todo el mundo es igual. La canción reivindica que una noche allí puede acabar siendo mucho más memorable.

La plaza (feat. Jazzwoman):

«La Plaça» transforma el espacio más cotidiano del pueblo en un epicentro de fiesta, memoria y reivindicación. Entre referencias a mascletás, noches eternas y revueltas de comarca, Cactus presenta la plaza como el lugar donde todo ocurre: bailar, recordar y defender lo propio. Una celebración electrónica de la cultura valenciana que suena como una mascletá a medianoche. Porque ya no quedan fiestas como las de antes, por eso debemos reivindicar la plaza como punto central de la fiesta.

Balearia (feat. Xanguito):

«Baleària» transforma el ferry mediterráneo en un espacio emocional entre dos mundos. Cactus, de la mano de los Xanguito, utiliza el viaje marítimo como metáfora de la distancia, el recuerdo y el movimiento constante de la vida.

Pal‘s que vindran:

En la canción que cierra las nuevas canciones de Backstage, Cactus trata la responsabilidad de cuidar lo recibido para que siga existiendo en el futuro. “Pa’ls que vindran” es una declaración generacional. Entre crítica a las modas vacías, orgullo territorial y conciencia colectiva, Cactus reivindica la responsabilidad de cuidar lo heredado. La canción mira hacia el futuro con la idea de que cada generación sólo es una etapa del camino, y que el verdadero éxito es dejar un legado digno para los que están por llegar.

La Batxateta:

“La batxateta” captura el momento en el que una atracción fugaz empieza a crecer hasta quedarse dentro: todo arranca con una mirada y un juego de seducción ligero, pero poco a poco la otra persona se convierte en una figura idealizada, casi obsesiva.

Diuen x ahí:

“Diuen x ahí”, en colaboración con Naina, se mueve en ese terreno ambiguo entre una relación que ha terminado y otra que todavía no se ha apagado del todo, marcada por los rumores y lo que dice la gente. Un tema con un estribillo con una melodia ganadora, la canción refleja la tensión entre lo que debería ser un final y lo que aún sienten los protagonistas, insinuando que queda algo vivo entre ellos. No hay cierre claro, sino una sensación de historia suspendida, abierta a una posible continuación.

Apega’t a mi:

“Apega’t a mi”, una canción en què los valencianos Gava y Nico han puesto su granito de arena para producir una canción festiva y movida. Un tema que se centra en la inmediatez del deseo y la conexión física, sin espacio para dudas ni profundidad emocional.