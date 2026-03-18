la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Cactus, Amanda, Brilliant Cor, Catarina Branco, Kilara, Aure y Santiago Roque.
Cactus – No són com nosaltres
El grupo valenciano Cactus presentó hace un par de semanas la canción «No són com nosaltres», el primer adelanto de su nuevo disco, previsto para esta primavera. Con su nuevo sencillo el grupo regresa a su vertiente más hip-hop, combativa y visceral, revisitando su primer estilo y reafirmando una identidad propia que combina música urbana, electrónica y una actitud abierta al pop.
Amanda – Automático
Amanda es un grupo formado en Madrid por Ainhoa (voz y guitarra), Pablo (batería) y Gaby (bajo). A finales del pasado año publicaron su primer EP, Control de Plagas. Ahora vuelven con un nuevo sencillo, «Automático», con el que inician una nueva etapa marcada por su sonido más visceral y crudo. A pesar de su apariencia de balada, «Automático» funciona como catarsis de la pasión y la ira.
Brilliant Cor – Sin un destino
Brilliant Cor es un proyecto nacido entre Valencia y Madrid formado por Jose Serrano y Jorge Carod, dos veteranos de la escena underground. De ellos te hablamos ya el pasado otoño en nuestra PlayList Emergente para presentarte su primer sencillo, «Flúor». Hace un par de meses publicaron el segundo, «Sin un destino». Una canción enérgica y urgente, con ritmos tensos, sintetizadores afilados y actitud punk.
Catarina Branco – Onde eu me escondo
Catarina Branco es una artista portuguesa que el próximo 10 de abril publicará su segundo álbum. El primero vio la luz en 2022, y posteriormente ha lanzado un par de EPs. Como primer avance de su nuevo disco, hace unas semanas sacó esta canción titulada «Onde eu me escondo». La propia Catarina canta y toca todos los instrumentos, contando con Mariana Camacho en los coros y Sara Gonçalves en la batería.
Kilara – Kriptonita
Kilara es una joven banda murciana liderada por Clara Martín. Junto a ella están Mike Royo (bajo), Paco Huertas (guitarra) y José David (batería). El pasado mes de febrero publicaron el sencillo «Kriptonita», un tema de actitud empoderada, energía funk y sonido fresco. Según la banda, es “una canción perfecta para cuando acabas de romper con tu yo anterior y estás listo para comerte el mundo”.
Aure – A ti te tengo
Aure es una cantautora folk francesa que este mismo viernes 20 de marzo publicará con el sello Mayway Records su primer álbum, Printemps. Un disco que ha avanzado con la canción «A ti te tengo», cantada curiosamente en castellano. Un tema sobre el amor en su vertiente más natural y cercana, una llamada a apreciar la belleza de las personas y las cosas que nos rodean.
Santiago Roque – Contigo no voy
Santiago Roque es un joven músico emergente de México. Aunque empezó en el mundo de la música hace cinco años, no ha sido hasta 2026 que ha podido publicar su primer sencillo, «Contigo no voy». Una canción sobre la insistencia, sobre estar ahí a pesar de tenerlo todo en contra. El propio Santiago se ha encargado de todo el proceso creativo y también de la producción de este sencillo de presentación.