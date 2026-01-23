El Let’s Festival celebra sus dos décadas y anuncia cartel

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El Let’s Festival celebrará este 2026 su 20º aniversario con un concierto especial que tendrá lugar el 5 de marzo en la Sala Salamandra y contará con Dorian y Standstill como primeros nombres confirmados, junto a una tercera banda que se anunciará en los días previos al concierto.

La noche está concebida como un encuentro simbólico entre el festival y algunas de las formaciones que han crecido de la mano de su trayectoria. Un pistoletazo de salida que más allá de una sucesión de conciertos, se plantea como una fiesta que reivindica el directo, el reencuentro y la complicidad construida a lo largo de dos décadas de historia. Acompañará Nacho Ruiz como DJ y maestro de ceremonias.

Puedes comprar tus entradas aquí.

En paralelo, el festival anuncia su nueva edición que reúne 16 conciertos y 31 artistas repartidos entre cuatro salas emblemáticas de L’Hospitalet: Salamandra, El Pumarejo, Sala River y L’Oncle Jack. La programación combina nombres esenciales del panorama nacional e internacional como La Habitación Roja, Buzzcocks o Kakkmaddafakka, con nuevas miradas y propuestas emergentes como Sanguijuelas del Guadiana, Ezezez o Gigi Ros, trazando un mapa sonoro diverso que transita por el pop, el rock, la electrónica y la música urbana.

Toma nota de la programación del Let’s Festival

06 de marzo – Ezezez + Tetas Frías – El Pumarejo

07 de marzo – Quim Carandell – L’Oncle Jack

07 de marzo – Axolotes Mexicanos – El Pumarejo

07 de marzo – Fermi – El Pumarejo

07 de marzo – Alizzz + Svsto – Sala Salamandra

12 de marzo – Sanguijuelas del Guadiana + Gara Durán – Sala Salamandra

13 de marzo – Kakkmaddafakka + Alavedra – Sala Salamandra

14 de marzo – Canciones de Nadie – L’Oncle Jack

14 de marzo – Buzzcocks – Sala Salamandra

14 de marzo – Gigi Ros + Mercè – Sala River

14 de marzo – Los Chivatos + La 126 – El Pumarejo

20 de marzo – Glorysixvain + Euskoprincess – Sala Salamandra

21 de marzo – Sal del Coche + Sofia – El Pumarejo

21 de marzo – Ladilla Rusa + FuturachicaPop – Sala Salamandra

21 de marzo – Oreiana – Sala Salamandra

27 de marzo – La Habitación Roja + El Verbo Odiado – Sala Salamandra

27 de marzo – Joven Greko + Giadda – Sala River

28 de marzo – Amable + David Van Bylen – Sala Salamandra

Entradas en su web.