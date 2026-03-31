El Telescopio podcast 13 ambient: Lux In Tenebris 2026, con Hatis Noit, Félicia Atkinson & Christina Vantzou, y LF58

Con motivo de la celebración de la edición 2026 de Lux In Tenebris, en el Monasterio de Uclés, en la noche del 4 al 5 de abril, entrevisto a Nono Rodríguez (Delicalisten) para que nos cuente cómo va a desarrollarse esta edición titulada Confluencias, en la que, además de tener la ocasión de disfrutar del espacio y su sonido, tendremos la ocasión de asistir a las actuaciones de Capella de Ministrers, Paloma Gutiérrez del Arroyo, Christos Kanellos Malamas, Hatis Noit, Félicia Atkinson & Christina Vantzou, y LF58.