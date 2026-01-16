Lo último:
El Verbo Odiado presentan sus fechas para Girando por Salas #GPS16

El Verbo Odiado salen a la carretera con el apoyo de #GPS16 Girando por Salas para presentar las canciones de su disco más reciente, EGO (El Gran Odio), su obra más ambiciosa, grabada con Santi García en Ultramarinos Costa Brava y editada por Intromúsica.

La banda de Huesca ha regresado con con un trabajo donde exploran la dualidad entre amor y odio, vulnerabilidad y orgullo. Cada tema funciona como un espejo interior que refleja la honestidad, crudeza y belleza de la banda. En directo se transforma en un muro de sensibilidad contenida, con guitarras envolventes y voces penetrantes que hacen de cada concierto un diálogo entre lo sentido y lo callado. Con este disco, el grupo reafirma su madurez artística, abriendo una etapa donde la introspección se convierte en afirmación y el verbo —y el odio— en posibilidad de comprensión.

El Circuito Estatal de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS) dio a conocer el pasado mes de noviembre a los artistas seleccionados para su decimoquinta convocatoria, #GPS16, dirigida a bandas y solistas emergentes. Un total de 34 grupos y solistas, de variados estilos (pop, rock, urbano, jazz,  folk, música de raíz, funk, soul, rock electrónico, mestizaje, hard rock, fusión,  rythm & blues, canción de autor…), son los seleccionados para la presente edición de Girando Por Salas #GPS16.

Toma nota de las fechas de El Verbo Odiado en #GPS16 Girando por Salas

20 de febrero – LLEIDA – Sala Manolita Night Life
Precio anticipada 10 € + gg  y 12 € taquilla – Entradas

21 de febrero – TOLEDO – Sala Círculo de Arte
Precio anticipada 10€ + gg y taquilla 12 € – Entradas

11 de abril – PONTEDEUME (A CORUÑA) – Sala Guión Clube
Precio anticipada 10 € + gg   y taquilla 12 € – Entradas

17 de abril – VALLADOLID – Sala Cientocero
Precio anticipada 10 € + gg  y taquilla 12 € – Entradas

24 de abril – CÁDIZ – Sala Soho
Precio anticipada 10 € + gg   y taquilla 12 € – Entradas

29 de mayo – MADRID – Sala Cadavra
Precio anticipada 10 € + gg   y taquilla 12 € – Entradas

