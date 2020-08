Ela Minus anuncia su disco de debut y fecha en Madrid

Aquí está Ela Minus, quien hoy se convierte en la primera latina en firmar con Domino Records y que publicará su debut, acts of rebellion, en la afamada casa independiente el 23 de octubre.



Su punzante e íntima voz, en conjunto con una selección de máquinas análogas que funcionan como la extensión de su cuerpo, han refrendado un crucial manifiesto sonoro que honra el día a día y la velocidad con la que se vive en el Sur. Han hecho una apología a la belleza de lo simple, han celebrado la importancia de librar pequeñas luchas y se han desmarcado de las etiquetas y los lugares comunes.

Esto es evidente en el nuevo sencillo/video, “el cielo no es de nadie”, una oda a los pequeños y constantes actos de amor de cada día, cantada en español, su idioma natal. Después de compartir las canciones “they told us it was hard, but they were wrong” y “megapunk,” este nuevo sencillo desafía la idea de que un acto grandioso vale más que muchos pequeños. El video, co-dirigido por Ela y Pepi Ginsberg, presenta imágenes vertiginosas de sus máquinas, mientras ella se mueve por el escenario y los pasillos de una discoteca desolada. Ofrece así un vistazo al mundo íntimo y visceral en el que habita Ela y su música.

Enamorada de las máquinas como personificaciones de las emociones humanas, su “música brillante para tiempos oscuros” –frase que escribió en la funda de uno de sus sintetizadores cuando Donald Trump fue elegido presidente– jamás se esconde detrás de un portátil. Por el contrario, sus shows de improvisación autoimpuesta miran directamente a los ojos del público a través del uso exclusivo de hardware, sintetizadores que mutan de fríos claroscuros a cálidas explosiones de color y una voz que se eleva hipnótica y etérea pero implacable para proclamar tanto lo personal como lo político, como podremos comprobar en su paso por El Sol de Madrid el 4 de marzo de 2021. Porque Ela Minus nos recuerda “que todos tenemos el poder de cambiar las cosas”, y que por supuesto que se equivocaban quienes decían que era imposible.

JUEVES 4 DE MARZO – MADRID (EL SOL)

Entradas a la venta el viernes 28 de agosto a las 10:00 al precio de 15 € + gastos de distribución en DICE.