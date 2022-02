Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If (Capitol / EMI)

Elvis Costello vuelve junto a The Imposters (la alineación clásica de Attractions, menos el bajista Bruce Thomas, reemplazado por Davey Faragher) en The Boy Named If, un nuevo trabajo en el que recupera la chispa, las canciones urgentes, las guitarras feroces y ese ritmo sostenido sobre las mejores melodías que solo un maestro como él, es capaz de mantener vivo casi cuatro décadas más tarde de su irrupción como uno de los estandartes de la new wave londinense.

Sus trece canciones funcionan como bálsamo refrescante en tiempos confusos. Son un chute de energía que se une a la hiperactividad que ha mostrado estos últimos tiempos -no ha parado desde que lanzara el genial Hey Clockface (2020)-. Unos temas que cabalgan sobre su reconocible timbre de voz, la sección rítmica de Davey Faragher/Pete Thomas y los teclados de Steve Nieve y nos trasladan al brío que mostraba a finales los 70.

Producido por Sebastian Krys y el propio Elvis Costello, The Boy Named If nos da la bienvenida con ese latigazo de blues rock, “Farewell, OK”, a partir del cuál va moviéndose por terrenos de sobra conocidos. Ahí están el pop barroco de “The Difference”, las armonías de “Mistook Me for a Friend”, el tono vodevil “The Man You Love To Hate”, el solo de guitarra de la apasionada “What if I Can’t Give You Anything but Love”, la envolvente “Magnificent Hurt”, los aires retro de “Trick Out The Truth” o una genial balada como “Paint the Red Rose Blue”, en las que sigue puntuando por encima del notable.

Aún lejos de hitos recientes como Look Now (2018), la nueva entrega del autor de “Alison” vuelve a sorprender porque pesar de tener el retrovisor en el pasado, suena totalmente contemporánea y necesaria.

