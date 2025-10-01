Empathy Test continúan su extensa gira europea

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La banda británica Empathy Test, uno de los nombres más sólidos de la escena synthpop independiente, sigue tachando fechas en su gira europea para este 2025. La promotora PlusWelt ProMotion es la encargada de llevar a Isaac Howlett y compañía a lo largo de una extensa ruta que recorrerá Alemania, Europa Central y las islas británicas.

El tour contará con la participación de Lakeside X como artistas invitados y arrancó en septiembre en Göttingen, Alemania. Sin embargo, hay una mala noticia para sus fans españoles, el itinerario no incluye ninguna fecha en nuestro país, a pesar de que la banda cuenta con una base de seguidores muy fiel aquí, desde sus comienzos y después de habernos visitado en un par de ocasiones.

El recorrido consolida a Empathy Test como un grupo de culto en el circuito europeo, donde han sabido labrarse un espacio gracias a su combinación de melodías melancólicas, sintetizadores envolventes y una puesta en escena, que conecta con el legado del synthpop de los ochenta sin perder la vista en las nuevas tendencias.

Las fechas son estas

3 octubre – Berlín (GER), Columbia Theater

4 octubre – Varsovia (POL), Voodoo Club

10 octubre – Colonia (GER), Club Volta

11 octubre – Halle (Saale/GER), Capitol

17 octubre – Dresde (GER), Parkhotel

18 octubre – Múnich (GER), Backstage Halle

24 octubre – Wroclaw (PL), Club Liverpool

25 octubre – Bratislava (SK), Randal Club

27 noviembre – Viena (A), Viper Room

3 diciembre – Dublín (IRE), The Grand Social

5 diciembre – Londres (UK), O2 Academy Islington

6 diciembre – Sheffield (UK), Corporation

7 diciembre – Glasgow (UK), Ivory Blacks

Entradas aquí