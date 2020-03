Entrevistamos a Cariño

Hoy charlaremos con el grupo pop revelación de la escena nacional en los últimos años, Cariño. La banda además de dejarnos su primer álbum de estudio el pasado 2018, Movidas, en 2019 nos dejaron un par de singles e incluso una canción navideña. Este 2020 se presenta sin duda como un año de inflexión para la banda, tienen cerradas fechas por todo el país y actuarán (esperemos) en el retrasado Coachella. Hoy María (vocalista), nos contará la historia del grupo, sus experiencias y cómo afrontan este 2020.

“Hacer una versión de Nacho Vegas nos fliparía”

Buenas María. ¿Qué tal todo?

Bien aquí, currando un poquito.

Siempre suelo dejar la primera pregunta de la entrevista para que el grupo se presente a los lectores. ¿Quiénes son Cariño? ¿Cuándo se formó el grupo? ¿Por qué elegisteis el nombre de Cariño?

Pues Cariño somos Alicia, Paola y yo, un grupo de amigas que hacemos pop y que comenzamos en marzo de 2018 subiendo nuestro primer tema a Bandcamp, y hasta ahora que llevamos más de 100 bolos a nuestras espaldas y un disquito.

Estáis teniendo mucho éxito en la escena alternativa nacional con vuestro pop cañero y letras muy representativas de la sociedad actual. ¿Cómo os han recibido los artistas de la escena alternativa?

Bien no han recibido muy bien, no hemos tenido ninguna trifulquilla con nadie, desde el principio tanto las bandas como la gente nos ha recibido muy bien, tanto en nuestros conciertos como en los festivales, la verdad que algo que nos hace muy felices.

Bueno antes de hablar de vuestra música y ya que hemos introducido la temática de la escena alternativa nacional. ¿Soléis asistir de espectadoras a los conciertos de estos grupos u otros? ¿Con que artistas de la misma os gustaría colaborar?

Buah pues si, vamos a muchísimos conciertos de muchas bandas que además de ser amigos nos encanta su música, aquí en Madrid la oferta de conciertos es inmensa y es algo genial.

Nos gustaría colaborar con mucha gente, no con la necesidad de que salga a la luz, sino simplemente nos gusta co-crear con otros artistas, conocerles…, entre esos artistas estarían Javiera Mena, La Casa Azul y Bad Gyal, aunque ella no va a querer (risas).

Hablemos de vuestro álbum “Movidas”, el cual ha ocupo los tops de la crítica especializada durante el año 2018. ¿Creéis que el lanzamiento del mismo fue el gran punto de inflexión de la banda? ¿Cuánto estuvisteis trabajando en la elaboración del mismo?

No te sabría decir la verdad, pero una cosa que suelo pensar yo es que el gran punto de inflexión fue la versión que hicimos de C. Tangana del tema “Llorando en la limo”, el cual nos dio un gran empujón y mucha gente se empezó a fijar en el grupo. Pues la verdad que fue todo muy rápido, nosotras lo queríamos sacar después de verano, y como sabíamos que tardaría un poco más entre que se manda a fabrica y esas cosas, lo hicimos en mes y medio trabajando muy duro.

Su título es movidas por lo que supongo que las letras estén basadas en cosas que os han pasado. ¿Son todas reales? ¿Quién compone las letras en la banda? ¿Podrías quedarte con una canción preferida del disco?

Normalmente las letras son mías, quizás no sean todas basadas en hechos reales, pero si en cosas que veo que ocurren en la sociedad, en la gente que me rodea, sentimientos que quiero expresar…, suelen ser cosas muy cotidianas.

Si te digo la verdad mi canción favorita de la banda se encuentra fuera del disco que es “La Bajona”, pero del disco yo creo que me quedaría con “Canción De Pop De Amor”.

Hablando de la dos nuevas canciones “🙁” y “La Bajona”. ¿Son dos singles que formarán parte de vuestro nuevo álbum? ¿Se viene nuevo álbum de las Cariño para 2020?

No, esas canciones nos las hemos planteado como singles totalmente independientes y no creo que formen parte del nuevo disco. Estamos haciendo muchas canciones y trabajando muy duro, para crear un nuevo disco, pero si te digo la verdad no te puedo asegurar que vaya a salir (risas).

El pasado 2019 llegaba la navidad y nos sorprendíais con una canción navideña “X Navidad”. ¿Cómo surgió la idea de crear una canción para navidad? ¿Esperabais tan buen recibimiento para una canción navideña? ¿Sois más de Navidad o de Verano?

Buena pregunta, pues la verdad es que surgió todo muy natural, Alicia la guitarrista de la banda trabaja en un sello que se llama Juana de Arco en francés (risas), y suelen realizar todos los años un recopilatorio de villancicos de bandas underground como por ejemplo Marcelo Criminal.

Todo empezó cuando Marina una chica del sello me comentó si quería escribir un villancico, acepte la propuesta y creé una canción más lo-fi que la final, se la enseñe le gustó y me dijo creo que tenéis que darle un toque Cariño y así fue como salió este loco villancico.

Llegamos a uno de los temas que seguro más os han preguntado, y es por vuestra versión de “Llorando En La Limo”. ¿Cómo fue el momento de pensar “oye y si versionamos a C. Tangana”? ¿Sois fans del artista? ¿Tenéis planeado hacer alguna versión más?

Si somos muy fan, sobre todo de su estrategia de marketing e imagen. Era una canción que nos encantaba cantar en los ensayos, hasta que un día dijimos “vamos a tocarla en directo” y al público le encantó, entonces decidimos hacer la versión de estudio.

Por ahora no hay más versiones a la vista, tenemos mucho material propio, pero hacer una versión de Nacho Vegas nos fliparía.

Pasemos a otro de los temas que está en boca de todo el mundo, y es que seréis junto a el DJ Paco Osuna la representación española en el Coachella. ¿Cómo ocurrió esa llamada? ¿Qué fue lo primero que pensasteis?

Estábamos en un concierto de La Zowi en Galicia en un festival en el que acabábamos de tocar, y de repente nos llegó un mail. Al principio cuando leímos el mail todo en inglés y en el que ponía que si queríamos tocar en el Coachella pensábamos que era una estafa o algo así, hasta que vimos que era verdad y seguimos flipando, va a ser algo inolvidable.

Todo esto supongo que además de todo vuestro duro trabajo, no hubiese sido posible sin el apoyo de uno de los sellos más en forma del panorama español como es Sonido Muchacho. ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Nos recomendáis algún grupo del sello?

Es muy guay, Luis que es el manager nos ayuda mucho en nuestra estrategia y sabe mucho del tema. Él es artista y manager por lo que sabe un poco de los dos mundos, y esto es muy bueno y lo que les faltan muchas veces a las agencias. Del sello nos flipan proyectos como Mujeres, Antifan o Sen Senra

Lo estáis petando con una gira de salas de sold out en sold out, y además estáis en muchos festivales. ¿Cómo os sentís con todo esto? ¿Se viene alguna fecha especial?

Cuando empezamos en algún festival había poca gente y tal, pero ahora y sobretodo en esta gira de salas es impresionante el calor del público, es que tienes un día malo y te sube la moral ver a tanta gente. Tenemos fechas sorpresas entre manos, pero es secreto aún.

¿Os molaría salir de gira con otro grupo por el extranjero? ¿Cuál sería?

¡Sí!, con la artista Charli XCX, nos flipa, aunque sabemos que es un sueño imposible.