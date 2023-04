Entrevistamos a Chico y Chica por ‘Senadora’

En un año de elecciones, Senadora es la mejor opción. Chico y Chica se empeñaron en iniciar 2023 de la mejor manera posible con su último álbum y, de paso, alegrarnos la perspectiva de lo que se nos avecina. Alicia San Juan y Jose Luis Rebollo son los nombres propios detrás de la máscara, o tal vez no, su posición nunca está definida del todo y ahí su pop disfruta de una originalidad y enigma superiores a la media, discos anteriores como “Sí” (2001) o “Notario” (2016) así lo atestiguan. Aprovecho su llegada al hemiciclo para abordarles y que me cuenten, aunque mi voto para esta y próximas legislaturas ya lo tienen asegurado.

«Una “Senadora” es una súper señoraza que comía en el Lhardy y que compraba en los outlets»

¿Cómo habéis logrado vuestro escaño en el Senado? ¿O es tal vez un anhelo, una crítica…?

Alicia: No es una crítica, creo que no hay retranca en lo del senado y a nosotros siempre nos han gustado estas cosas importantes, ya tenemos un disco que se titula Notario. No nos andamos por las ramas.

Jose Luis: Con el nombre de Senadora nos imaginábamos una señoraza, yo también me imaginaba a la Princesa Leia que era la primera senadora que conocí, Leia Organa, que era senadora, princesa, espía y capitana de las fuerzas rebeldes, todo personificado en una sola niñata de veinte años o dieciocho, no sé qué edad tenía porque si es de la edad de Luke Skywalkwer…, pero es la primera senadora que conocí.

Cuando hicimos el nombre de Senadora realmente era para hacer una canción que se llamase “Senadora” y era una súper señoraza que comía en el Lhardy…

Alicia: …Que compraba en los outlets, o sea, una señoraza que tenía vida propia y hacía lo que le daba la gana en su vida personal.

Jose Luis: Lo cogimos como título del álbum porque nos gustaba, porque no tenía nada que ver con nada de lo que había en el álbum y te lo abría… Lo que no nos gustaba de los títulos que teníamos era que nos cerraban el disco, como que lo hacían pequeño y Senadora te lo abría a otras cosas.

Alicia: Luego da la casualidad también de que el Senado es un espacio muy teatral, es un lugar de exposición pública y eso también abriga el disco, crea otra simbología, no tienes que coger la literalidad del hemiciclo, que ahí se ven más cosas como en los asientos del teatro cuando voy a reservar entradas, yo tengo la vista continuamente en eso más que en un senado literal.

Y sin embargo, o precisamente por el sentido teatral del Senado, abrís Senadora con “Dráculas”. ¿Qué tienen ellos que no tengan los demás?

Alicia: Los dráculas son gente que no te va a fallar nunca (risas), son gente que te va a mantener despierto y vivo todo el rato, no bajan la guardia. Nosotros a veces hacemos esa categoría… O bueno, yo muchas veces la hago, veo a alguien y digo “¿este es drácula?, ¿pasaría la prueba del drácula o no?”

Y no sé muy bien lo que busco en un drácula, pero no sé, me siento cómoda entre ellos.

Jose Luis: Nos gustan mucho también los bares que son de dráculas, decimos “uy, este bar, esta gente”…

Alicia: …¿Cuánto deben llevar?

Jose Luis: Y es gente como que te retiene en un sitio del que quieres irte, como pasa cuando cuando estás en un after, por ejemplo, que dices “uy, ya es hora de irme a casa, pero me quiero quedar, pero no sé si irme, no sé si quedarme, ¿y va a ser toda la vida así?, ay, me quiero ir, pero me gustáis”.

Algo así es lo que siento yo con los dráculas, como decía Alicia, te mantienen en un sitio como entre la vida y la muerte.

Además es gente muy lapidaria, no hay ninguno sin la suya, sin su lapida, claro.

Alicia: Y con su nicho o su fosa también (risas) y a mí me parece genial que Senadora empiece con estos seres, que te de la bienvenida alguien así y te abra el resto de las historias, de las aventuras que vienen después… No podía empezar mejor el disco.

Jose Luis: Y que es una canción luminosa, no son dráculas de la oscuridad, son dráculas que ya es por la mañana, entonces nos gusta por eso, porque es como alegre, emocionante, abierta, es luminosa.

Y “Dráculas” me lleva hasta otra protagonista de Senadora como es “Santa Teresa de Jesús”, ¿su intervención es para compensar el inicio, o es que vivís sin vivir en vosotros como la santa?

Jose Luis: A mi me hacía mucha ilusión que a la gente le llegara un disco y dijera “¡Ah, el nuevo disco de Chico y Chica!” y que se encontrara con una canción que pusiera “Santa Teresa de Jesús”, o sea, ¡dios, ah!, hasta que te tire un poco para atrás, como que no te esperas que de repente en un disco de pop te venga una cosa como “Santa Teresa de Jesús”.

Nos interesaba ella, pero también nos interesaban mucho otros personajes porque teníamos la idea de hacer una Liga de los Hombres Extraordinarios, donde hubiera personajes entrecruzados de diferentes épocas como sucede en los cómics y en la película que se hizo, nosotros queríamos juntar personajes en clave de ficción y de diferentes épocas, por ejemplo, Margarita Landi, Catalina la Grande, Rebeca, bueno, la ausencia de Rebeca porque Rebeca es una especie de ausencia en la película…

Alicia: … Una especie de fantasma…

Jose Luis: …Falconetti, Gilda, Mata Hari, queríamos contar con muchos personajes y que aparecieran en las canciones para que el disco entero fuera como una película de aventuras estilo liga de tipas extraordinarias o de hombres extraordinarios. Y Santa Teresa de Jesús se quedó con su propia canción igual que los dráculas tienen la suya.

Alicia: Santa Teresa aparece en un libro de Juan Manuel de Prada que se titula El Castillo de Diamante y en ese libro el autor enfrenta a Santa Teresa de Jesús con la Princesa de Éboli, ahí me colgué un poco de Santa Teresa porque hasta entonces…

Jose Luis: …Tú hiciste la presentación del libro.

Alicia: Hice la presentación, entrevisté a Juan Manuel de Prada y entendí muchas cosas después de leer el libro, bueno, es una aproximación al personaje muy diferente a lo que yo tenía preconcebido, se me abrió una tipa que yo no conocía y ahí me enamoré un poco de ella y entendí quién era y esa vertiente de mujer real y de mujer de su tiempo que, además, él me matizaba mucho eso porque yo le dije “¿pero esta mujer es la típica mujer adelantada a su tiempo?”, respuesta: “no, no, no es una mujer adelantada a su tiempo que siempre decís lo mismo cuando no sabéis qué decir, es una mujer de su tiempo”. Y entendí perfectamente el personaje, aunque esta novela no es un libro de historia, está bastante ficionada y es verdad que ella sale ganando en ese dúo de rivalidades porque te enamoras de Santa Teresa y le acabas cogiendo un poquito de paquete a la Princesa de Éboli. Así que empezamos a hablar de ella, salió en nuestra mesa de trabajo y empezamos a tomar notas y fue creciendo.

Jose Luis: Decíamos ¿qué vamos a contar de Santa Teresa que no hayan contado Concha Velasco y Josefina Molina, directora de la serie (Teresa de Jesús, 1984)? Entonces lo que hicimos fue crear una especie de personaje que se nutría un poco de Santa Teresa y fuimos cambiando mucho la letra desde el principio, que era como más naif, bueno, no es que haya dejado de serlo, sigue teniendo sus cosas, pero creamos un personaje, es decir, no es la historia de Santa Teresa.

Alicia: Tratamos de huir precisamente de eso porque nosotros de su historia pues no sabemos mucho (risas), pero sí somos personas impresionables y a raíz de esa impresión que tenemos de ella construimos e imaginamos cómo puede ser.

“Que opinen las modelos” fue uno de los sencillos previos a Senadora y en el decís cosas como “Que cuelguen un comunicado o una rueda de prensa…” ¿Apostáis porque a partir de ahora sean tertulianas las modelos y viceversa?

Alicia: A las tertulianas de modelos no las veo, pero a las modelos de tertulianas sí.

Jose Luis: Y también un poco dirigiendo países, opinando cuando hay que opinar, nos gustan las opiniones de las modelos porque son bastante certeras y bastante diplomáticas.

Alicia: No ofenden a nadie, no son gente bronca ahí que se ponga… No sé, nos gusta esa manera de posicionarse públicamente.

Jose Luis: Alicia tuvo una vez un tema en una reunión, cuéntalo.

Alicia: En una ocasión, con un grupo de gente, dije dentro de un determinado contexto que “Ojalá hubiera paz en el mundo”, venía a cuento.

Jose Luis: O algo por el estilo.

Alicia: No, no, pero que lo pude decir así tranquilamente, o sea, “Ojalá hubiera paz en el mundo”, y hubo una persona en esa reunión que me miró como espeluznada y me dijo “¿Pero tú qué hablas, como las modelos, como las miss universo?”

Y yo, claro, me quedé atascada, no supe qué decir, pero me fastidió mucho (risa suspiro), me fastidió porque de alguna manera me estaba llamando simple, tontita, pero por otro lado me hubiera gustado que me hubiera llamado guapa también, pero no iba por ahí, y eso me dio palanca para tirar adelante con la idea de que opinen las modelos, ¿por qué no?, ¿qué hay en esas frases vacías?, pues que igual no son tan vacías, a mi no me parecen tan baratas algunas.

Jose Luis: Estábamos fascinados por unas entrevistas de Inès de la Fressange, siempre son muy interesantes, Inès de la Fressange fue modelo de Chanel sobre todo en la época de los 80, 70 o así que estaba ella muy de moda, de la época de Carole Bouquet.

Alicia: Sí, porque son amigas.

Jose Luis: Ahora es diseñadora y sus entrevistas siempre son muy interesantes, hay una en especial donde le preguntaban por las primeras damas francesas, por Julie Gayet que se había enrollado con François Hollande que venía de estar casado con…

Alicia: …Ségolène Royal que era una política impresionante.

Jose Luis: Y había dejado a Ségolène y se había enrollado con una que tiene un apellido muy raro, Valérie…

Alicia: …Trat, Tra, Tri, ¡Trierweiler! (risas).

Jose Luis: Y cuando estaba con Valérie se enrolló con Julie y entonces le preguntaban a Inès de la Fressange “oye, qué te parece, ¿conoces a Julie?”, plas, las respuestas eran fantásticas: “ah, sí, la conocí en bicicleta, su padre es cirujano, es majísimo”, “¿y qué tal te llevas con Valérie?”, “uy, me regaló flores ayer”, “y qué te parece no sé qué?”… Siempre unas respuestas perfectas que nos encantaban, que son las que hicimos en la segunda estrofa de las modelos intentando emular esa entrevista cuando le preguntaban por Ségolène y tal.

Alicia: Recrearla. Hasta cuando le preguntan a Inès por lo que le pasó a Valérie, ella dice frases tipo “lo ha tenido que pasar francamente mal” y ya está, me encanta.

Jose Luis: “¿Qué opinas de la reina Letizia?”, “es estupenda, representa muy bien a España”, “pues se pincha botox”, Inès está en contra del botox y contesta: “¿ah, sí? No la conozco personalmente”, punto. No la pillas para nada, pues eso es opinión de modelo.

“Steak Tartar” cierra el vinilo de Senadora, además fue la cara B de “Que Opinen las Modelos” y sin duda es una pieza de lo más intrigante. ¿Con ella habéis querido reflejar una escena de la vida sentimental de las modelos o tan solo es una rotunda afirmación de que el romance y la carne cruda no ligan bien?

Jose Luis: (Risas) Es versión, no somos los dueños de la letra, es una versión de un grupo de los años 80 que se llamaban Los Garrido, venían de Línea Vienesa, solo grabaron un maxi-single con tres canciones y una de ellas era “Steak Tartar”, una canción absolutamente diferente a todo, en los 80 todas las canciones eran muy diferentes entre sí, no había dos que se parecieran, tenías “Groenlandia” o tenías “Camino Soria”, podías irte a un extremo o a otro y en el caso de “Steak Tartar” nos parecía una canción muy peculiar, muy única, que nunca se ha vuelto a repetir ese tipo de canción, no te la ha hecho ningún indie en los noventa ni te la ha hecho ninguno de Operación Triunfo en los dosmiles, ese tipo de desparpajo, de gusto por ser diferente, por hacer canciones diferentes, letras diferentes, llevarte a situaciones completamente exóticas lo encuentro mucho en los grupos de los ochenta y son mi principal sustento, me voy mucho, sobre todo en las letras, entonces “Steak Tartar” pues eso, no nos podemos responsabilizar de la letra, pero bueno, tampoco somos fans del steak tartar especialmente.

Alicia: A mí no me gusta, me identifico con el personaje de la historia porque es una historia muy teatral, muy escenificada por la canción original y nosotros hemos seguido esa línea, claro, porque cómo resistirse a algo tan teatral y tan bien hecho. Bueno, nos pegaba mucho.

Jose Luis: Cuando hicimos la versión nos decían Genis y Carlos “claro, es que parece vuestra”, parece una de nuestras historias, una historieta. La idea de historieta es algo que echamos mucho de menos en las canciones, ahora la gente no te hace historietas y sí, la carne cruda y el romance si que están un poco reñidos, por lo menos en la primera cita, imagínate.

Alicia: Es demasiado fuerte.

Jose Luis: En la primera cita una modelo no comería (risas).

“Sí, señorita” está en ese linaje vuestro de piezas donde salta la chispa amatoria en situaciones inverosímiles, en la línea de “Quiéreme Doctor”, por ejemplo, aunque aquí el contexto es de espionaje.

Alicia: Esta canción es más pariente directa de “La millonaria”, es más picante, es tórrida, se desarrolla como en un ambiente de corrupción también, subida de tono, un poco porrrrrno si quieres.

Jose Luis: Y también hay senadores ahí.

Alicia: Hay políticos corruptos, hay dobles intenciones, no sé si hay aviones, pero a nosotros siempre que hay aviones, lanchas o cosas así lo disfrutamos mucho, nos encanta.

Me interesa especialmente la biografía que hay detrás de “La Actriz Más Mala Que Hay”.

Jose Luis: Teníamos escrito el estribillo desde hacía mucho tiempo, lo llevábamos arrastrando dos años casi, queríamos un estribillo donde empezara diciendo “al final, de repente, se descubre que tal” y se descubría que la mala no era la mala. Hay una película, creo, de Olivia de Havilland donde pasa algo así, A Través del Espejo (1946), y es como los típicos personajes de Brian de Palma, en Hitchcock no sé si hay también, pero en Brian de Palma piensas que una es la mala, pero al final resulta que no, que descubres que había alguien que se disfrazaba de ella o algo así.

Queríamos ese estribillo y luego teníamos que construir el resto de la canción, no teníamos el título, el título salió casi de una manera fortuita y luego había una parte, cuando la protagonista dice “Mañana daré una performance secreta en solitario, en un sitio privado”, eso sale de una película, Lo que Esconde Silver Lake (2018), que es de David Robert Mitchell

Alicia: Hemos experimentado mucho con las estructuras de las canciones y ese “al final, de repente, se descubre y resulta que ella no era la mala” yo creo que la probamos hasta de inicio de canción (risas), o sea, ese párrafo se ha movido durante todos estos años con nosotros y en ese experimento de estructurar, reestructurar, recomponer, coger de aquí y hacer con diferentes piezas canciones que no esperábamos iban a resultar de esa selección, pues “La actriz” tiene mucho de eso, sobre todo por ese estribillo que yo nunca me imaginé que iba a ir ahí y cuando ves que la cosa encaja es que no te lo puedes ni creer.

Jose Luis: Cuando encaja la canción, flipas.

Alicia: Y en esta canción, como en otras del disco, están las transmutaciones que a nosotros nos encantan, la gente que se disfraza como en Vestida para Matar (1980) que es otra fuente de inspiración para esta canción, las identidades cambiantes.

Otra seña de identidad en Senadora es la inmediatez de las canciones, menos en “Sí, Señorita” todas lo dicen todo en tres minutos y medio como mucho.

Jose Luis: Teníamos una prioridad máxima, que era intentar que todo encajara en tres minutos como máximo, no queríamos que las canciones tuvieran desarrollos larguísimos y eso fue todo un desafío para Alicia y para mi, intentar arreglar las canciones de manera que no tuvieran intros largas, o sea, resolverlo todo en muy poco tiempo porque eso nos iba a agilizar mucho el trabajo y eso a la hora de meter las letras tiene mucha importancia, que las canciones sean cortas y que todo se resuelva en poquito tiempo porque veníamos de hacer canciones muy largas, hemos hecho canciones larguísimas y todas las de Senadora rondan los tres minutos más o menos.

Vayamos con los extras. En la edición digital de Senadora nos asalta “¿Te Acuerdas o No?” Y resulta la más atmosférica del conjunto, con una narración bastante personal, rompiendo un poco esto que acabáis de explicar, incluso hay partes que recuerdan, José Luis, a tu primera época como Madelman. ¿Es por eso que la habéis querido dejar fuera de la edición física?

Jose Luis: Siempre hemos pensado que iba a ser un extra, no como dentro del álbum, pero de todas formas estuvo a punto de entrar, costó mucho hacer la secuencia de las canciones, costó bastante porque en principio había otras que no se terminaron, otras que se descartaron, había dos más, bueno, una era “La Tarzana de Noche” que la dejamos fuera porque ya era demasiado narrado y queríamos un disco que fuera cantado, musical y de las narradas ya teníamos “Sí, Señorita” que es un poco recitada, así que teníamos “¿Te Acuerdas o No?” y “Steak Tartar”, decíamos “a ver, no podemos meter las tres, hay que descartar” y ahí hablamos con Genís y Carlos haciendo votaciones de a ver qué entraba, qué no entraba y la pobre “¿Te Acuerdas o No?” se quedó fuera.

Alicia: No consiguió votos.

José Luis: Dentro del vinilo no nos interesaba tenerla, ni al principio de una cara, ni al final ni en medio, pero tampoco queríamos descartarla porque estaba dentro de todo el proceso, ya habíamos descartado La Tarzana, no queríamos descartar todo y dijimos “que entre”, y al final va bastante bien para dar paso a 4 en Alicante.

Así, el otro extra llega con “Noticias Frescas” del grupo ficticio 4 en Alicante, curioso invento que en algunas plataformas es el más escuchado y vendido de vuestra obra tal y como sucede con Arcoíris (2013). ¿Cómo experimentáis que 4 en Alicante haya adquirido tanto peso en vuestra trayectoria?

Jose Luis: Es sorprendente porque pensábamos que eso era una cosa privada, siempre pensamos que era una cosa que nos divertía a nosotros y, bueno, siempre hemos hecho las cosas que nos divertían a nosotros, se entendieran o no, pero 4 en Alicante era una propuesta fuera de lo previsible y empezó a coger adeptos, hicimos el primer capítulo que era el capítulo dos y luego hicimos el cuatro que lo hicimos casi de compromiso, quedó cortísimo, lo hicimos a todo correr, luego otras veces nos hemos puesto un poco más en serio, pero claro, ahora cualquiera se los toma a la ligera si la gente los espera como agua de mayo. Cuando hicimos Arcoíris no se publicó en vinilo ni en nada, solo como álbum digital, era la primera vez que publicábamos algo exclusivamente así y tuvo mucho éxito, en los primeros días se colocaba en iTunes en segundo lugar en algún momento.

Alicia: Creo que ha sido como progresivo ver el feedback que genera 4 en Alicante, la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo, ahora no tanto porque el último capítulo es genial, entonces no me extraña que a la gente le guste (risas).

Personalmente estoy deseando que haya un dúo entre Las Espíritas (otro de los grupos imaginados dentro de la ficción de 4 en Alicante) y Chico y Chica, ¡tiene que haberlo en algún momento!

Alicia: Ahí sí que se presta a que haya crossover loquísimos, coger a Las Espíritas y mezclarlas con Dráculas (risas).

