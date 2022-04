Entrevistamos a Santi Araújo, que lanza ‘Suelta Ø Muerde’

Aunque sea su segunda entrega, lo cierto es que ‘Suelta Ø Muerde’ (Ernie, 22) de Santi Araújo sugiere el comienzo de algo serio y esperanzador. Se trata de once temas cargados de realismo y dualidades, que el pontevedrés concreta en un disco bonito y muy bien construido. Contactamos con el músico para saber cuáles han sido las circunstancias que motivaron esta obra que, además, cuenta con colaboraciones de Anni B Sweet y Leonor Watling.

“Las cosas que más te gustan son las que tienen mayor capacidad para hacerte sufrir”

¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre ‘Suelta Ø Muerde’ (22) y ‘Catedral’ (18), tu primera referencia?

Si te soy sincero, para mí no es fácil responder a eso, ya que me cuesta escuchar las canciones desde fuera. Mi proceso siempre tiene mucho que ver con la introspección y no saber realmente qué estoy haciendo. Además de la respuesta obvia, de que es un disco y no un EP, creo que en ‘Suelta Ø Muerde’ hay mucha más experimentación, más mezcla, sobre todo en el aspecto musical. Conviven boleros, folk, bossa nova y psicodelia y, al parecer, se siente bastante natural.

Es cierto que ‘Suelta Ø Muerde’ es tu segundo disco, pero ¿no te parece que al álbum le acompaña cierta aura de estreno a lo grande? Casi como si fuese un nuevo comienzo…

Supongo porque, como te decía, es diferente un EP a un disco. Eso me ha dado más espacio para elaborar un discurso, un viaje. Ocurre lo mismo hasta en cuanto al diseño del disco y todos los elementos físicos (fanzine, letras hechas a mano, etc.) que lo componen.

Se me ocurre que también puede ser porque ‘Suelta Ø Muerde’ luce como un disco muy ambicioso, tanto en forma como en contenido ¿Cómo ha sido el proceso de grabación y que aspecto querías que tuviese el álbum?

Ha sido parecido al anterior: la base (voz, piano, guitarra, bajo y percusión) en directo en Madrid y los arreglos en Galicia. La diferencia principal es que en este disco he tenido el honor de grabarlo en PKO, un estudio alucinante. Los ingredientes son los mismos, pero creo que la naturaleza de las canciones y, quizás, un punto vital diferente, nos ha llevado a un resultado diferente. Tiene sentido.

¿Cuánto hay de autobiográfico en este disco? Lo digo porque las canciones exponen (sin tapujos y con una precisión casi desconcertante) esas consecuencias derivadas de aquella relación otrora maravillosa que pertenece definitivamente al pasado ¿Cómo se gestionan esas emociones para concretarlas en canciones que compartir con el mundo?

Todo lo que hago es autobiográfico. No consigo (o quizás no me interese) hacerlo de otra manera. Hacer canciones me ayuda a escucharme, a ordenar sentimientos, honrarlos y compartirlos. La realidad me interesa infinitamente más que la ficción. Me interesan más los diarios de alguien que una novela. Me interesa infinitamente más Agnès Varda que Cristopher Nolan. Siento que las personas podemos funcionar como espejos y a mí me ha ayudado verme reflejado en los creados por otros.

Creo que, en esas relaciones que fueron buenas pero se agotaron, tiende a existir una dualidad traducida en sensaciones agradables cuando se trata del recuerdo y dolorosas cuando surge la añoranza ¿Es esa especie de contradicción la que querías plasmar en ‘Suelta Ø Muerde’?

Creo que sí, que es como tú dices. Hay mucho de contradicción en la vida, pero también es lo que lo hace emocionante. Las cosas que más te gustan son las que tienen mayor capacidad para hacerte sufrir. Esta entrevista empieza a parecer un ensayo sobre autoayuda (Risas).

“No consigo o no me interesa hacer algo que no sea autobiográfico”

Esa dualidad lírica del disco cabe entenderse casi como hilo argumental, llegando hasta los propios títulos de las canciones ¿Por qué decidiste buscar ambas caras en cada una de las canciones? ¿Qué objetivo o efecto perseguías?

No me gusta demasiado ponerles título a las canciones. Al acabar el disco me di cuenta que había muchas de esas contradicciones de las que me hablabas, de sentimientos encontrados, de cambios abruptos en los ritmos. Así que decidí exportar esa dualidad al diseño del disco (no sabes realmente cuál es la portada y cuál la contraportada) y al título de las canciones. Si no te gusta el caldo, toma dos tazas.

En términos prácticos, el resultado se concreta en canciones bonitas y muy bien construidas ¿Dirías que este disco apuesta por unas preferencias clásicas para consensuar su objetivo? Me refiero a que aquí no hay auto-tune ni otras moderneces de, en mi opinión y al menos con frecuencia, dudoso gusto.

No es intencionado. Llevo haciendo esto desde la adolescencia y supongo que tiene que ver con dos cosas: la naturaleza de las propias canciones y las influencias que me han acompañado y me siguen acompañando. Creo que el autotune, al igual que la reverb u otro efecto, puede ser precioso (pienso en James Blake, pienso en Frank Ocean, por ejemplo). Es obvio que vivimos un boom con esto y, como sucede con todo, es cierto que puede llegar a cansar o a perder ese efecto sorpresa.

La instrumentación y la impecable producción a cargo de Ralph Killhertz son otros de los puntos fuertes del disco, sirviendo ambos elementos para engalanar las propias canciones ¿Cómo trabajaste ese aspecto y cómo influyó Ralph Killhertz en el sonido final?

Ralph Killhertz tiene mucho que ver en ese punto. Él ha sabido entender mis canciones desde el minuto uno y vestirlas tal y como me las imaginaba en mi cabeza. Creo que hemos conseguido una mezcla que está muy guay, entre un sonido que se siente natural pero que al mismo tiempo tiene mucho de arreglado. Como te decía, la base es totalmente en directo y, sorprendentemente, ya sonaba muy guay así, al volver de Madrid. Luego, pandemia mediante, hemos tenido tiempo de engalanar esas sesiones con muchas capas de guitarras, coros, metales y cuerdas.

De todos modos, diría que la principal virtud del disco es que plantea un tipo de sensibilidad honesta con la que es fácil empatizar ¿Focalizar esa honestidad era una premisa para ti?

Sí. Como te he explicado antes, es mi manera de entender el arte y es el tipo de sensibilidad que me emociona en las obras de los demás. De todos modos, no deja de ser mi punto de vista de la realidad, lo que lo hace al mismo tiempo un tanto falsa ¿no crees? Lo que puedo decirte es que yo busco emocionarme al hacerlas, ese es el momento que más me interesa. Conectar con algo mientras lo estoy haciendo. El presente es lo más importante para mí. Lo que venga después es todo bonus.

‘Suelta Ø Muerde’ es un disco mayoritariamente de pop, pero se completa apuntando en otras direcciones estilísticas, tal y comentabas antes ¿Qué dirías que tiene cabida en este álbum en el que hasta te acercas al vals?

Hay mucho vals y algo de muñeira. La gente que toca conmigo siempre bromea que tengo una especial predilección por el 3/4 y 6/8, pero no es una elección que haga conscientemente.

En el disco colaboran Anni B Sweet y Leonor Watling ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar con cada una de ellas y qué buscabas añadiendo voces femeninas en los temas “Qué mal me sienta / Quedar contigo” y “Miña Rula / Non Teñas Medo” respectivamente?

Desde un primer momento tuve claro que me gustaría contar con dos voces femeninas en esos temas. Anni y Leonor fueron de los primeros nombres que aparecieron en mi mente. Son artistas igual de impresionantes que de generosas. Aceptaron al momento y, como fue en pleno confinamiento, tuvimos que grabarlas a distancia.

La propia “Miña Rula / Non Teñas Medo” está cantada, por Leonor y tú, en gallego ¿Por qué decidiste incluir o interpretar un tema en este idioma?

Esta canción, que es una especia de nana, me salió jugando. Esas primeras frases y la melodía surgieron de repente. Me fascina como algo que parece una tontería, si crees en ello y lo trabajas, puede llegar a acabar convirtiéndose en algo así.

¿Cómo será la gira presentación del disco? ¿Qué formato tendrán esos conciertos y cómo es un directo de Santi Araújo?

Habrá un poco de todo, pero en este disco me apetece explorar mucho el lado acústico, de cómo nacieron las canciones. Estoy muy emocionado con esto y parece que la gente conecta con esta desnudez. Poner las emociones al servicio de la guitarra española.

Próximos conciertos Santi Araújo

28/04 Sala Heliogàbal (BARCELONA)

07/05 · Café Pop Torgal (OURENSE)

10/05 · Café Concerto do Convento São Francisco (COIMBRA)

