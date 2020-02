Entrevistamos a Capitán Sunrise

Si en sus discos precedentes Capitán Sunrise, es decir, Santi Diego y los suyos, demostraron estar más que preparados para ofrecernos canciones trallazos y pegadizas, con este Dramas Del Primer Mundo se salen. En él se dan cita el italodisco, lo glam y hasta el j-pop; unos culos inquietos. Incluso una canción termina con electrolatino, tal cual. Debido a ello me eché colonia Chispas, me peiné un poquito y les mandé este cuestionario. A ver que nos responden.

“Aunamos música del pasado con sonidos más futuristas, nuevos…todo esto intentando que siempre sobresalga nuestra personalidad tanto en las letras como en la música y que cuando alguien nos escuche, diga: estos son Capitán Sunrise”

Con una formación casi renovada al completo, a excepción de Santi y Noelia Cabeza, ¿cómo se logra equilibrar y mantener la esencia de Capitán Sunrise con un cambio tan radical?

En realidad se logra mantener la esencia porque la nueva formación es muy fan del proyecto y trabajamos todos a una para que salga adelante. Entraron con mucha fuerza, ganas y hemos creado un equipo fantástico. Estoy muy orgulloso y me siento agradecido de tenerles en mi vida y en Capitán Sunrise. Además todos queremos que, a pesar del cambio de sonido que hay en este nuevo disco, se nos reconozca y no se pierda la personalidad Sunrise.

Santi Diego, eres uno de los referentes del indie patrio, ¿se lleva bien esa catalogación o abruma tanta responsabilidad?

¡Qué maravilla! La verdad es que lo leo y me emociono. ¡No me lo creo! Es más de lo que podía soñar un chico del barrio de San José de Zaragoza. Si alguien me lo llega a decir cuando tenía 14 años y empezaba a empaparme de tanta música no me lo creería. No sé si soy un referente o no pero lo que sí puedo decir es que le pongo mucho mucho amor, tiempo y dedicación a todo lo que hago en la música y me siento muy feliz de que nuestras canciones puedan llegar a la gente y que tengamos un hueco en la escena. Es un lujazo.

En este nuevo disco hay referencias a The Smiths, Saint Etienne, Belle And Sebastian, Mecano, Los Pet Shop y Abba, ¿cómo se puede con tanto y no morir en el intento?

La verdad es que los que has nombrado ahí son nuestros pilares básicos. Aunque puedan parecer un poco dispares los unos de los otros, hemos bebido tanto de su música que su influencia se refleja en partes de nuestro disco. También podríamos sentirnos con ciertas similitudes a bandas como Two door cinema club, Cut copy, Miranda!, Rusos Blancos, Klaus and Kisnki, Astrud, Stone Roses, La la love you, La Buena Vida, Doble Pletina, La Casa Azul, Vainica Doble, The Shool, Sufjan Stevens, Beach boys… Aunque parezcan conceptos distintos y muy amplios, siempre intentamos aunar en nuestro pop influencias de la melodías y armonías de los sesenta y ochenta, los ritmos disco setenteros y ochenteros, la elegancia de algunos grupos anglosajones y patrios de los 90 y los dosmiles y por supuesto influencias de grupos actuales y sonidos más futuristas, nuevos…todo esto intentando que siempre sobresalga nuestra personalidad tanto en las letras como en la música e intentando que cuando alguien escuche nuestra música diga: estos son Capitán Sunrise. Cierto es que en este nuevo disco hemos “oscurecido” nuestro sonido y también lo hemos hecho más electrónico, y hemos usado mucho más la ironía y la actualidad en las letras. Así nos lo pedía el cuerpo.

Las letras resuman cotidianía delirante y problemas muy del primer mundo, ¿es tanto drama quedarnos sin conexión wi-fi?

Buena observación. La verdad es que siempre nos hemos guiado por contar cosas cotidianas que nos pueden pasar a ti y a mi cada día. También, en este disco hemos usado mucho la ironía, el humor y la actualidad, nos pedía el cuerpo expresar e incluso parodiar esos problemas del primer mundo tan delirantes a los que nos ha llevado la sociedad actual de consumo loco… y también hemos hablado bastante de política pero siempre intentando desdramatizar las tensas situaciones que se han vivido últimamente.

“Luna Roja” va sobre las relaciones tóxicas a ritmo j-pop. ¿Qué grupos de esa corriente os molan o lo habéis usado como snobismo?

La verdad es que no somos nada sonbs en Capitán Sunrise, huimos siempre mucho de eso. Nos encanta el jpop en muchas de sus facetas (desde los grupos más indies de Japón, hasta algunos muy populares: Kyary pamyu pamyu, Pizzicato Five, Gen Hoshino, Three Berry icecream, The caraway, Withe me, Sloopy Joe, The Vegetablets, The peggies, The pats pats, Carpool, Moshimo, Namie Amuro, Perfume, The Aprils…) Hemos tenido la suerte de tocar en Tokio con grupos fantásticos y hemos hecho bastante amistad, ha sido una experiencia fantástica. También Luna Roja, a parte de reconocer en ella ese toque j-pop, también la vemos más oscura, cercana a sonidos como New Order ó Cut Copy y con una intro muy Stranger things (con halo de misterio…).

En “Dramas Del Primer Mundo” habláis desde la política mundial, las rupturas y discusiones de pareja y pasando por el Pokemon-Go, ¿en serio? No puedo con mi vida.

Jajaja, así somos. Nos gusta hablar desde las cosas que parecen muy trascendentales hasta las más cotidianas y “nimias” (que pueden no serlo). El otro día nos preguntaron si pensábamos que la política se había popularizado y contestamos que sí: que ya forma parte de la cultura popular más que nunca. Hoy en día hay tanto entretenimiento y tecnología en el día a día que estamos absolutamente absortos y enganchados a cosas que antes no necesitábamos en absoluto y sentimos la necesidad de hablar de esto desde el humor y la ironía. En la película de animación Frozen 2, Olav, el muñeco de nieve dice: “La tecnología será nuestra salvación y nuestra ruina a la vez” Nos pareció una frase tan acertada…

“Mientras Sobrevolaba Tokio”; oda absoluta a la música electrónica, ¿quiénes son vuestros referentes en ese estilo?

Muchas gracias, la verdad es que nos encanta la música electrónica, es especial nos encantan New Order, Depeche Mode, Pet shop boys, Daft Punk, Empire of the sun, Saint Etienne, Röyksopp, Bjork, Javiera Mena, La Casa Azul, Pizzicato Five…hay tanto que podríamos seguir eternamente…

En “Error De Programación” los sintetizadores y las bases vibrantes llegan desde el segundo cero, ¿no sois mucho de la panderetal y las castañuelas por lo que veo?

Bueno, depende, la verdad es que también tenemos un punto folkie bastante grande. En trabajamos anteriores lo hemos mostrado en algunas ocasiones, y en este disco tenemos alguna que otra canción como “Me has convertido en el mes de enero” ó “La librería” que muestran ese lado nuestro con más intensidad. Pero nos encantan también los sintetizadores y en este disco nos hemos dado el gusto de usarlos mucho más que antaño.

Debo deciros que soy bienqueridier hasta la médula, ¿cómo de cuqui es colaborar con ella? Llevo en bucle “La Llamada Ganadora” non stop desde entonces.

Muchísimas gracias. Nos alegra muchísimo que te guste. Nosotros también somos bienqueridiers a tope, nos encanta desde sus maquetas. Ana tiene una voz preciosa y una sensibilidad para componer maravillosa. Le mandamos la canción y en seguida nos dijo que le encantó y nos lo puso todo muy fácil. Es una persona encantadora, muy simpática y cercana y vino en seguida a cantar la canción y nos lo pasamos genial con ella. Le estamos muy muy agradecidos porque ha sido un sueño poder tener su preciosa voz en nuestro disco. ¡Gracias Ana!

“Spoiler De Un Final Inesperado” es tan Smiths, que si me dijeras que has peleado con el resto del grupo a lo Morrissey-Marr me lo creería, ¿cómo te llevas con los antiguos componentes?

Es cierto que nos ha quedado muy Smiths. La verdad es que nos flipan los de Manchester desde siempre y su influencia se nota en algunas de nuestras canciones. A mí particularmente me flipa como canta Morrissey, creo que es una de las voces más espectaculares e impactantes del planeta y las guitarras de Marr, las letras smiths…todo. Con los antiguos componentes me llevo muy bien la verdad, con algunos tengo más relación de amistad y son muy muy buenos [email protected] y con otros tengo menos relación de día a día ya que la vida nos ha llevado por distintos caminos pero siempre guardo un recuerdo muy bonito de todas las etapas del grupo y ellos saben que les agradezco muchísimo todo lo que vivimos juntos y que siempre estaré ahí para [email protected]

La muy divertida y realista “bésame antes de que cambie el gobierno” es un canto de amor de estos tiempos convulsos. Hablando de política, ¿qué os parece el pin parental?

Cierto. Nos ha dado muchas alegrías esta canción porque hemos recibido mucho feedback de la gente y sabemos que ha gustado mucho y estamos encantados. El pin parental personalmente me parece una exageración y un poco innecesario la verdad, pero bueno, además te lo digo como educador que soy. Una cosa es que los progenitores estén al tanto de todo, que me parece estupendo y muy correcto y otra cosas es este control policial con todo…esa es mi humilde opinión (de mierda, como dirían Los Punsetes jejeje).

Para “La Llamada Ganadora” la inspiración llega del pop clásico 60’- 70’, ¿vais de un siglo a otro buscando inspiración? ¿Cuál es vuestra década favorita musicalmente hablando?

¡Qué pregunta tan difícil! Jejeje. Nos influyen muchas décadas por supuesto, y de cada una sacamos lo que más nos gusta. Hay tanto que rascar… de esas décadas por las que nos preguntas sacamos siempre nuestro amor por las melodías redondas y las armonías vocales, y los ritmos tanto tranquilos como disco.

“Confesiones De Un Tarado Emocional” podría ser el himno del orgullo friki. Hablando de friki, por 25 pesetas cada una, referentes del frikismo en Capitán Sunrise, un, dos, tres, responda otra vez.

Eso pretendíamos. La compusimos inspirándonos en la web de nuestro querido amigo Fernando Bajón “Confesiones tirado en la pista de baile” que nos encanta. Nos gusta mucho el manga (algunos somos un poco otaku) y frikis de Japón, otros son muy frikis del sonido, otros son runners, otros de la costura, otros de los diferentes tipos de guitarras… y todos somos un poco frikis del pop y de la música en general…hay de todo y para [email protected]

Si ya de por sí una campaña electoral es punk con ganas, vais y hacéis una canción así titulada con distorsión por un tubo, ¿así es como veis la cuestión política?

No lo habíamos pensado así pero es cierto que hay mucha distorsión y mucho punk en la política. Desde luego en nuestro caso, intentamos desdramatizar con humor y darle energía a los dramas.

Hasta os atrevéis con el country en “Me Has Convertido En El Mes De Enero” ¿para cuando unas rancheras? Soy mucho de Paquita La Del Barrio

Jejejeje, todo se andará…Somos muy eclécticos y nunca nos cerramos a nada. El country nos gusta mucho y el folk en general. En esta canción hemos hecho algo por primera vez en Capitán Sunrise. Musicamos un poema de nuestro buen amigo Manuel Jiménez con algunas licencias nuestras. Ha sido un lujo ponerle música a esta preciosa letra que nos inspiró ese folk que tanto nos gusta en muchas ocasiones. Aun así los sintes lo unen al resto del disco globalizando el concepto del álbum en general.

Me parece una cucada “la librería”; dos chicos que se conocen en una, pero el tiempo los separa. ¿os ha pasado alguna cosa tan interesante en una librería? A mí nunca, solo voy a comprar, hablo con la dependienta y punto. Mi vida es poca canción indie pop.

Jejejejeje, nos alegra muchísimo que te guste. La verdad es que yo conocí una vez a un buen amigo en una librería pero he de reconocer que la historia es una licencia poética…aunque está basada en una historia real de una personas que llegamos a conocer, La escribí basándome en eso: en concreto dos personas unidas por muchas cosas y en el futuro separadas por el radicalismo religioso…es un tema complicado y duro pero que hemos intentado contar desde la delicadeza y la nostalgia.

¡Gracias!

Gracias a ti. Ha sido un lujo de entrevista. Preguntas muy divertidas e interesantes. Gracias de verdad por contar con nosotros.