Escucha la banda sonora de FIFA 2021

Electronic Arts reveló el listado completo de la banda sonora de EA SPORTS™ FIFA 21 y que este año encabeza uno de las artistas más importantes del panorama independiente nacional. El cantante Carlos Sadness formará parte del listado de temas que acompañará a los jugadores de FIFA 21, el popular videojuego deportivo, con su canción ‘Aloha’ que interpreta junto con el grupo colombiano Bomba Estereo. Carlos Sadness se estrena en FIFA 21 con uno de sus últimos éxitos que arrasa en todo el mundo.

Para ver la entrevista completa de El Córner de EA SPORTS a Carlos Sadness, haz click aquí.

Carlos se une a todo un legado en la historia de las bandas sonoras que cada año acoge música de diferentes culturas y composiciones que representan a los fans del videojuego en todo el mundo. Con más de 100 artistas consagrados y emergentes de 23 países diferentes, las bandas sonoras de FIFA 21 y VOLTA Football acogerán grandes artistas internacionales de la talla de la ganadora de varios premios Grammy Dua Lipa o la sensación brasileña Anitta, junto con reconocidas formaciones como Charlie XCX, Disclosure o Stormzy. Otros géneros como el grime, la electrónica o el hip-hop se dan cita en FIFA 21 con la colaboración con artistas como Tkay Maidza, Madame Gandhi, Chløë Black.

“Salir en FIFA, tanto para mí como para muchos músicos, es un escaparate musical importante”, destaca Carlos Sadness. “Considero que han sido siempre muy punteros en cuanto a descubrir canciones, y es algo que le ha dado prestigio al videojuego dentro de los músicos”

Para unir a los jugadores de FIFA 21, estos podrán escuchar la banda sonora de VOLTA Football mientras juegan en otros modos, como FUT o Carrera, y habilitar la configuración para escuchar las pistas de FIFA 21 y VOLTA Football en todos los menús. Tanto las bandas sonoras de FIFA 21 como la de VOLTA Football están disponibles a partir en las principales plataformas digitales como Spotify, Apple y Deezer. Los seguidores del videojuego también podrán reservar* FIFA 21 antes del 9 de octubre y conseguir nuevos kits de FUT diseñados por Anitta, Rema, Lil Mosey, DAVE y BEAM.

“En un momento en el que compartir y estar conectados resulta más importante que nunca, la banda sonora de EA SPORTS FIFA 21 define la cultura global sin precedentes”, comenta Steve Schnur, presidente de Música de Electronic Arts. “Musicalmente hablando, ya no hay fronteras. Nuestro objetivo con la banda sonora es cambiar la forma en que los jugadores de todo el mundo escuchan y experimentan el fútbol y ofrecerles nueva música que cambiará sus vidas “.

Los miembros de EA Play** podrán ser los primeros en acceder al terreno de juego el próximo 1 de octubre, con una prueba de acceso anticipado (que incluye desafíos previos al lanzamiento), mejoras de XP de inicio de temporada para FIFA Ultimate Team, kits de FUT recurrentes, personalización del estadio recompensas en artículos de la temporada y más un 10% de descuento en FIFA Points. Visita eaplay.com para conocer más detalles.

FIFA 21 está siendo desarrollado por EA Vancouver y EA Romania y estará disponible en todo el mundo el 9 de octubre en PlayStation®4, Xbox One y PC a través de Origin ™ y Steam. Únete a la comunidad de EA SPORTS FIFA en Facebook e Instagram, o síganos en Twitter @easportsfifa.

Materiales de EA SPORTS FIFA 21 disponibles para descargar en el sitio de prensa oficial de EA en PRESS.EA.COM.

Este año, los fans de EA SPORTS FIFA podrán descubrir todas las novedades impulsadas por la nueva generación de consolas PlayStation 5 y Xbox Series X. El videojuego deportivo pasa de ser visual a visceral, con una mayor rapidez en los tiempos de carga, iluminación y renderización diferida con una tecnología de animación mejorada y una mayor humanidad en sus jugadores entre otros. FIFA 21 estará disponible en todo el mundo el 9 de octubre de este año para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC a través de Steam y Origin, y llegará a Google Stadia este invierno.

EA SPORTS FIFA 21 también ofrecerá la funcionalidad Dual Entitlement, con el que los jugadores podrán actualizar su videojuego de PlayStation 4 a PlayStation 5, o de Xbox One a Xbox Series X sin coste adicional. Se aplican excepciones a la oferta. Los discos físicos no se podrán actualizar en consolas sin disco. Visita https://www.ea.com/sports/nextlevel para obtener más información.

Estas serán las canciones de FIFA 2021:

070 Shake (Morrow)

Aitch (MICE)

Alfie Templeman (Wish I Was Younger)

Anitta (Me Gusta ft. Myke Towers)

Biig Piig (Don’t Turn Around)

Buju Banton (Unity)

Carlos Sadness x Bomba Estéreo (Aloha)

Celeste (Stop This Flame)

Chløë Black (Sacrifice)

De Lux (Cool Up)

Domino Saints (BUYA)

Dua Lipa (Love Is Religion – The Blessed Madonna Remix)

Dylan Fraser (Vipers)

Everything is Recorded (01:32 AM / WALK ALONE ft. Infinite Coles & Berwyn)

Fireboy DML (Scatter)

Glass Animals (Heat Waves)

ICEKIID (ErruDumEllaHvad)

Joesef (Does It Make You Feel Good?)

KAWALA (Ticket To Ride)

LA Priest (Beginning)

La Vida Boheme (Manos Arriba)

LARRY PINK THE HUMAN (MIGHT DELETE LATER)

Leyma (been a minute)

Louis The Child (Big Love con EARTHGANG)

Low Island (Don’t Let The Light In )

Madame Gandhi (Bad Habits)

Mike Sabath (Good Energy)

Naïka (Water)

Nia Wyn (Who Asked You)

Nnena (Work It Out)

Oliver Malcolm (Switched Up)

Oscar Lang (Apple Juice)

??? Park Hye Jin (Like This)

Peel (Citizen X)

Priya Ragu (Good Love 2,0)

Royal Blood (Trouble’s Coming)

Steam Down (Etcetera ft. Afronaut zu)

Still Woozy (Window)

Tame Impala (Is It True)

tha Supreme (no14 ft. Dani Faiv)

The Snuts (That’s All It Is )

Trooko (No Es Mi Culpa ft. Diogo Piçarra)

SHADE (Zaia)

Y esta será la banda sonora de VOLTA FOOTBALL

Aitch (MICE)

Alison Wonderland x QUIX (Time)

Apollo Brown (365 ft. Ro Spit, NameTag, Ty Farris)

Bakermat (Baianá)

Bantu (Leaving)

BEAM (2X2)

Big Gigantic (St. Lucia ft. Felly)

BLESSUS (ELEPHANT)

Bree Runway (Ain’t It)

Caleborate (Only 4 Tha Real)

CHAII (Lightswitch)

Charli XCX (anthems)

Che Lingo (My Block)

CLIPZ (Again ft. Ms Banks, Ms Dynamite & Jaykae)

Daddy’s Groove (Borr***o)

Dai Burger (The Function)

Dave (Location ft. Burna Boy)

Disclosure (ENERGY)

Domino Saints (BUYA)

Flume (The Difference ft. Toro y Moi)

Footsie (Top Cat ft. D Power x Brakeman)

Hippie Sabotage (Wrong Time)

Idris Elba (Ballie ft. Kah-Lo)

Jaewynn (24)

Jay1 (Flex ft. JB Scofield)

Jimmy Edgar (GET UP ft. Danny Brown)

Kah-Lo (Exit Sign)

Kamakaze x Eyez x Big Zuu x Capo Lee (On Fire)

Kanine x P Money (Point Em Up)

Koder (Win)

Koffee ft. Govana (Rapture Remix)

Lil Mosey (Live This Wild)

Little Simz (Offence)

Love Regenerator, Calvin Harris (Hypnagogic, I Can’t Wait)

LP Giobbi (Jungle Queen ft. TT the Artist)

Mac Miller (Blue World)

Madame Gandhi (Bad Habits)

Manga Saint Hilare (Fools Gold)

MUSA (Tu Energía)

Nancy Sánchez (La Jefa ft. Joelii)

Nayana IZ (How We Do)

Niko The Kid (Dance Du Sol, Badapa)

Niña Dioz (Primero)

Oliver Heldens x Firebeatz & Schella (Lift Me Up, ft. Carla Monroe)

Oliver Tree (Bury Me Alive)

Onipa (Fire)

Quarantino (Broken Love)

Rema (Beamer, Bad Boy, ft. Rvssian

Reo Cragun (Cuss You Out)

Saweetie (Tap In)

Sia (Little Man, Exemen Works)

Soaky Siren (M.I.A.)

Stay Flee Get Lizzy, Fredo, Young T & Bugsey (Ay Caramba)

Stormzy (Pop Boy ft. Aitch)

The Prodigy (Poison)

Tkay Maidza (Grasshopper)

Trooko (No Es Mi Culpa ft. Diogo Piçarra)

TrueMendous (Hmmm)

Underworld (Listen To Their No)

Yves V (We Got That Cool, ft. Afrojack e Icona Pop)

Zaia (SHADE)

