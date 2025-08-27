Llega Hiper H, el festival de Los Planetas

Los Planetas ponen la guinda a ese exitoso 2024 con los actos de celebración del 30º aniversario de su disco Super 8 (aquí nuestro especial), icónico trabajo que han estado tocando en directo en festivales y salas de toda España.

La banda granadina, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por toda su carrera y por qué no decirlo por su esquivo papel en el incontestable éxito de Segundo Premio (Esta no es una película sobre los Planetas) de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que ganó la Biznaga de Oro al mejor largometraje, Mejor Dirección y Montaje, y fue preseleccionada a los Oscar.

Tras esto llegó el disco tributo Super H coincidiendo con el quinto aniversario de Casa Maracas y pone sus canciones en manos de buen número de artistas que siguieron su legado: Alcalá Norte, Cala Vento, Carolina Durante, Depresión Sonora, Las Dianas, Él mató a un policía motorizado, Marcelo Criminal, Melenas, Los Punsetes y Triangulo de amor bizarro.

El festival Hiper H de Los Planetas

La fiesta se culmina en Granada, cómo no, con la edición de Hiper H, que se presenta como una experiencia consciente y singular que persigue la consolidación de una comunidad con sensibilidades compartidas y se posiciona como modelo de festival de autor: convirtiendo un álbum de 1994 en fundamento conceptual, punto de encuentro intergeneracional y motor de expectativa y novedad, lanza un mensaje de resistencia disidente y desafía el futuro de la música popular en español.

El 1 de noviembre, en la Feria de Muestras de Armilla (Granada), la experiencia se expande al directo: con Los Planetas al frente del Hiper Lineup que completan siete de los grupos participantes en el disco homenaje: Alcalá Norte, Cala Vento, Las Dianas, Edu Requejo, Los Punsetes, Santiago Motorizado y Triángulo de Amor Bizarro.

Admiración mutua, afinidad creativa y retroalimentación en una propuesta concebida y programada por Casa Maracas y producida por Crash Music para celebrar, preservar y revitalizar la escena independiente.

Entrada para Hiper H

Puedes comprar las entradas en este enlace.