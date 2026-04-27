The Wallflowers: El arte de derribar al gigante en 'Bienvenido a los 90'

Exploramos la trayectoria de Jakob Dylan, un artista que, lejos de apoyarse en el legado de su padre, decidió forjar su propio camino desde los clubes de Los Ángeles. Desde sus inicios como The Apples hasta la consolidación de The Wallflowers, analizamos cómo la banda logró equilibrar el rock de raíces con el sonido alternativo de la época.

En este episodio hablamos de:
El peso del apellido: La infancia de Jakob, su relación con la fama y cómo el concierto de The Clash cambió su vida.

El camino al éxito: Del debut discreto en 1992 con Virgin Records al fenómeno de ventas que supuso su fichaje por Interscope.

La mano de T-Bone Burnett: El papel crucial del productor para encontrar el sonido de hits como One Headlight y 6th Avenue Heartache.

Curiosidades y Legado: El misterio de la bandera de Perú en su portada, su paso por la banda sonora de Godzilla con la versión de «Heroes» de Bowie y el impacto de un disco que vendió más de 6 millones de copias.

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