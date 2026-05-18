Megadeath

Especial Megadeth "Youthanasia" en 'Bienvenido a los 90'

En este cuarto episodio de nuestra serie especial sobre Megadeth, nos sumergimos en la noche de Halloween de 1994, fecha marcada por el lanzamiento de uno de los álbumes más icónicos y refinados de la banda: «Youthanasia».

Un viaje al corazón de la formación más emblemática del grupo —Mustaine, Ellefson, Menza y Friedman— para analizar un disco que no solo batió récords de ventas (álbum del grupo que más rápido llegó al platino y disco de oro en Canada solo 30 minutos después de haber salido), sino que consolidó el idilio «institucional» entre Megadeth y Latinoamércia.

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