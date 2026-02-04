Esplendor Geométrico: tres fechas para presentar su nuevo álbum

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Esplendor Geométrico presentará en España El Pulso del Acero: Shinkansen, su último álbum, una grabación con la que plantean una vuelta a los sonidos más originarios del grupo. Será con una breve gira con tres conciertos programados en Barcelona, Valencia y Madrid entre finales de abril y comienzos de mayo.

Como todo lo que rodea a cualquier reunión de la formación, con sus componentes repartidos ahora entre Tokio y Roma, estos conciertos vuelven a convertirse en oportunidades para disfrutar de Esplendor Geométrico con la cercanía que otorga el formato de sala. Como teloneros, la mítica formación experimental contará con Mauri en Barcelona y Valencia, y con Azote Mental en Madrid.

30 de abril de 2026: Barcelona (Sala Wolf). Entradas

1 de mayo de 2026: Valencia (Sala 16 Toneladas). Entradas

2 de mayo de 2026: Madrid (Sala El Sol). Entradas