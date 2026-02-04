Lo último:
Esplendor Geométrico
Esplendor Geométrico: tres fechas para presentar su nuevo álbum

Álvaro de Benito

Esplendor Geométrico presentará en España El Pulso del Acero: Shinkansen, su último álbum, una grabación con la que plantean una vuelta a los sonidos más originarios del grupo. Será con una breve gira con tres conciertos programados en Barcelona, Valencia y Madrid entre finales de abril y comienzos de mayo.

Como todo lo que rodea a cualquier reunión de la formación, con sus componentes repartidos ahora entre Tokio y Roma, estos conciertos vuelven a convertirse en oportunidades para disfrutar de Esplendor Geométrico con la cercanía que otorga el formato de sala. Como teloneros, la mítica formación experimental contará con Mauri en Barcelona y Valencia, y con Azote Mental en Madrid.

30 de abril de 2026: Barcelona (Sala Wolf). Entradas
1 de mayo de 2026: Valencia (Sala 16 Toneladas). Entradas
2 de mayo de 2026: Madrid (Sala El Sol). Entradas

