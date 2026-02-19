<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Esplendor Geométrico vuelve a apuntar directamente al origen. En este primer lanzamiento tras el asentamiento de Arturo Lanz en Tokio, el dúo retoma su sonido primario, una propuesta en la que la tosquedad y la contundencia de lo más reiterativo e industrial revisita la que fue una de las marcas más perceptibles de la formación. Quizá no sea coincidencia que esta mirada hacia aquella experimentación sonora coincida con el renacer que conlleva cada movimiento geográfico que acomete su creador.

En estas grabaciones, el pulso lo toma la repetición de ritmos duros. Si el tren de alta velocidad japonés es el marco conceptual, la producción de los temas contenidos en este El Pulso del Acero: Shinkansen le hacen justicia. No solo se acrecienta la periodicidad del traqueteo y de ese imaginario colectivo del ferrocarril como industria y figura del futuro, sino que las bases que de ahí salen sustentan el abanico de voces, samplers y sonidos accesorios que le imprimen a este trabajo una capacidad algo retrospectiva y paradigmática.

Más allá de los temas nuevos compuestos desde Japón y que siguen el proceso habitual de construcción de Saverio y Lanz, la revisión de algunos cortes emblemáticos de su primera etapa que aquí se incluyen, como Rotorama o Trybuna V, por muy desconfigurados que aparenten si nos atenemos a sus originales, no son casualidad. Esplendor Geométrico lanza ese manifiesto y demuestra —siempre lo ha hecho— que no tiene problemas en transitar entre sonidos más producidos, como los de su previo Strepitus Rhythmicus (Geometrik Records, 2024), pero siempre subraya que su idea más reconocible es la que persiste, revisitando, sí, pero también avanzando.