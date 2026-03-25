Estrenamos 'Candela', nuevo vídeo de The Rumba Madre

The Rumba Madre estrenaban “Candela” hace pocas semanas, un tema que llega como metáfora liberadora frente a las personas tóxicas que todos arrastramos en nuestro entorno. La canción propone, desde un enfoque simbólico, “quemarlas” en el fuego del olvido, articulando así una catarsis colectiva envuelta en humor ácido, irreverencia y espíritu festivo.

Se trata de un canto folclórico mestizo que entrelaza tradición ibérica y latinoamericana mediante coplas populares, coros encendidos y una mezcla lingüística que refuerza esa identidad híbrida y ritual.

En lo musical, «Cancela» es un collage sonoro que va desde la muñeira gallega con pandeiretas hasta la bomba puertorriqueña y la txalaparta vasca, derivando después hacia el ska con gaitas y trikitixa, y culminando en un estribillo que fusiona merengue y plena.

El cierre introduce un giro hacia terrenos más cercanos al punk y al metal, sin abandonar la base percusiva tradicional. Producida por Juan de Dios Martín Antón, la pieza cuenta con la participación de diversos músicos vinculados a la escena española y latinoamericana, y formará parte del próximo álbum del grupo, Apropiaciones Culturales V. 2, acompañado de su correspondiente videoclip que hoy estrenamos en primicia.

Disfruta el vídeo de ‘Candela’ de The Rumba Madre

Próximos conciertos de The Rumba Madre

3/4 – Night Market 831 (Sand City, CA)

11/4 – The Torch (Sacramento, CA)

17/4 – Abbot Square (Santa Cruz, CA)

25/4 – The Knockout (San Francisco, CA)

2/5 – The Salty Seal (Cannery Row, CA)

28/5 – Sweet Springs Saloon (Los Osos, CA)

29/5 – The Rehearsal (Los Angeles, CA)

30/5 – TBD (Los Angeles, CA)

31/5 – Til Two Club (San Diego, CA)

21/8 – Midtown Fridays (Santa Cruz, CA)

23/8 – Westend Festival (Sand City, CA)

28/8 – Shanghai Tunnel Bar (Portland, OR)

29/8 – Spanish Ballroom (Tacoma, WA)

30/8 – Scherler Sundays (Olympia, WA)

+fechas por confirmar y muy pronto por España.