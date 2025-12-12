The Rumba Madre azotan al cuñadismo en ‘Juanito’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Rumba Madre es una banda multicultural que fusiona ritmos latinos como la rumba, el flamenco y la cumbia con punk, rock alternativo y electrónica, en una propuesta que recuerda a Amparanoia, Manu Chao u Ojos de Brujo y que la revista Billboard sitúa entre las cinco formaciones emergentes más interesantes del panorama internacional.

Liderados por David Vila Diéguez —artista, músico, investigador y profesor universitario especializado en música popular hispana—, el proyecto combina una sólida ambición artística con una mirada crítica y reflexiva sobre el presente, ofreciendo una experiencia que resulta tan festiva y bailable como consciente del contexto social que la inspira.

Su nuevo single es “Juanito”, relato satírico que desmonta, con humor y una fuerte carga crítica, las derivas del conspiracionismo y del patriotismo violento. La canción narra la historia de un personaje que, convencido por vídeos de YouTube de que sabe de todo —desde terraplanismo hasta teorías antivacunas—, se siente héroe y salvador de la patria. Sobre este tono paródico, The Rumba Madre construye una pieza casi cinematográfica, llena de efectos sonoros, explosiones y escenas que funcionan como un microrrelato.

Un tema que fusiona electrocumbia, rumba, folk gallego, bertsos en euskera y un final apoteósico de merengue, para envolver un viaje narrativo donde lo humorístico y lo inquietante conviven, como si estuviéramos ante un musical vanguardista antes que frente a una simple canción.

