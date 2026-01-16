Estrenamos el nuevo vídeo de Kiev Cuando Nieva

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kiev Cuando Nieva arranca 2026 con en lanzamiento de un nuevo sencillo, «Opinión». Una canción extraída de su excelente último álbum, Duermen en discos (Great Canyon, 2025), del que te hablamos hace unas semanas en Muzikalia.

«Opinion» es una canción pausada y taciturna, caracterizada por el sonido de un armonio, los arreglos de viento de Alonso Díaz Carmona (Soleá Morente) y una vocación de góspel laico. Además hay otras sorpresas, como el intermedio central en el que irrumpe una batería saturada a lo Flaming Lips, apaciguada a continuación por un banjo. La letra, aunque algo críptica, habla de abrazar la duda y del titubeo ante un mundo que requiere una respuesta rápida y una opinión firme a cada momento. La canción cuenta con la colaboración de Lorena Álvarez, que aporta hondura y verdad a cada frase que canta.

La canción se presenta acompañada de un videoclip realizado por Orencio Boix, estrecho colaborador de la banda. El vídeo fue grabado en la Iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, y lo protagoniza un grupo de turistas. Es una pieza audiovisual misteriosa y compleja, en la que el ambiente beatífico se ve atravesado por enigmas y conflictos no explicitados, en perfecta simbiosis con la canción.

Un vídeo que hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia.

Kiev Cuando Nieva estarán presentando sus nuevos temas el próximo 30 de enero en Valencia, en el Centro Excursionista. Puedes conseguir tus entradas en este enlace de compra anticipada.

(Foto: Javier Broto)