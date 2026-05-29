Redd Kross: «El calor del público español es algo que siempre nos sorprendió y nos llevó a salir de nuestro retiro ridículo»

Cuando uno ve cómo se las gastan los hermanos McDonald sobre el escenario, queda claro que hay Redd Kross para rato. Lejos de mostrar síntomas de flaqueza, el combo radicado en Los Angeles regresó a la actualidad en 2024 con un proyecto faraónico entre manos: ni más ni menos que un disco doble, un libro y un documental.

Dos años después, se embarcan en una gira por España que ha pasado por Degusta Fest Armilla (crónica aquí) para seguir desparramando su potente power-pop en unos conciertos que prometen mantener su incendiaria actitud y sus inagotables ganas de exprimir cada segundo mientras les de la gasolina.

Charlamos con un amable y risueño Steve McDonald, quien nos atiende desde su coche al finalizar un ensayo de cara al tour, sobre ese secreto de la eterna juventud, sobre cómo ha vivido los grandes cambios que ha experimentado la industria de la música a los largo de los años, o sobre como Black Flag o Melvins se fueron convirtiendo en bandas importantes a largo de todo este recorrido desde sus inicios en 1978.

«La historia de The Beatles, además de su gran legado musical, ahonda en la naturaleza humana en términos de querer conectarse y colaborar, de buscar una oportunidad para experimentar algo conjunto»

Hace casi medio siglo que estáis en esto de la industria musical. ¿Cómo te sientes al mirar atrás en el tiempo y cuál es el secreto para manteneros tan en forma?

En un momento de mi vida acepté que soy un vividor. No hay otra opción. Y por suerte para nosotros, parece que hay una audiencia para ello, así que tenemos que sacar provecho de ello. A menudo cuento la historia, así que probablemente me estoy repitiendo, pero parte del secreto es que nos tomamos nueve años de descanso. Así que más o menos hemos encadenado 40 años de carrera.

Tenéis un montón de fechas programadas por España. ¿Qué sentís de especial cuando tocáis aquí?

¡Estoy emocionado! Siempre me gusta volver a España. Hemos tocado allí muchas más veces que en cualquier otro país europeo. Y sí, sentimos una verdadera gratitud por el cariño de la gente. El calor del público español es algo que siempre nos sorprendió y nos llevó a salir de nuestro retiro ridículo en el que estábamos metidos allá por 2006.

¿Qué podemos esperar de los próximos shows? ¿Vais a tocar canciones de todos los discos?

Sí, acabamos de terminar el ensayo y es definitivamente una sección gigantesca de esa mitad de siglo de la que hablábamos. Lo único que puedo decir es que ha sonado muy bien. Hemos estado en tours muchas veces en los últimos dos años, desde que lanzamos el disco doble en 2024. No todas las bandas de rock tienen el privilegio de ensayar tanto y estar tan preparadas para luego dar con ciertos tantas noches seguidas. Así que estoy muy agradecido por eso. Fuimos a España y a Europa en el 24, pero luego continuamos en el 25. Ahora volvemos.

Hablando de vuestra extensa discografía, si tuvieras que elegir un álbum al que te sientas más conectado en este momento, ¿cuál elegirías?

No lo sé. Eso lo tiene que decidir la gente. Pero para mí, las canciones del nuevo disco son de las que estoy más orgulloso. Y cuando suenan bien, me llenan tanto.

¿Sientes nostalgia del pasado?

Estoy lleno de tgratitud por poder seguir haciendo esto. No diría que siento nostalgia porque eso implicaría que deseas seguir viviendo en un momento concreto. Y definitivamente no es así.

Solo pienso que me llena de gratitud de que tuve la posibilidad de estar en ciertos lugares en ciertos momentos. Y que me lancé a vivir en Los Ángeles. Que mi alma y cuerpo terminaron aquí. Y eso tiene mucho que ver con mi viaje musical, supongo. Pero creo que prefiero la cultura popular de otras épocas. A veces más. Lo bueno de seguir tocando música es que puedo reflejar eso en la música que hago ahora. Y lo filtro a través de mi sentir actual. Creo que mis recuerdos favoritos son de los 60 y los 70. Pero no vivo en esa época ya. Definitivamente, no tengo miedo de mostrar esa influencia.

Justo te iba a preguntar sobre influencias, dado que habéis sobrevivido a un montón de décadas fundamentales para entender la historia del rock hoy en día. ¿Qué memorias guardas de todas esas épocas haciendo música?

Bueno, es muy típico y obvio, pero The Beatles son los que más me han influenciado a la hora de hacer música. Y ahora que hay YouTube, su historia y sus entrevistas. No solo YouTube, sino todos los documentales que podemos ver.

Y eso es influencia, porque sí, es música, pero también se trata de la calidad humana, de colaborar con otros humanos. A veces es muy difícil comunicarse con otros, y más para crear algo juntos. Y a veces es muy gratificante.

La historia de The Beatles, además de su gran legado musical, ahonda en la naturaleza humana en términos de querer conectarse y colaborar, de buscar una oportunidad para experimentar algo conjunto. No sé si suena mal, pero creo que es casi espiritual y es iluminadora, especialmente cuando eran tan jóvenes, cuando funcionaban a tan alto nivel. Pero realmente cuando los veo comunicarse y dicen que este es el momento de tensión, y pienso que eso es tensión. Dios mío, son realmente tan civilizados entre ellos. Puedo aprender.

Somos como los extraños animales que cooperan uno con el otro. No es fácil, pero es la clave para nuestro éxito como especie. Y la cosa es que lo que hicieron fue un ejemplo exquisito de ese potencial que es casi espiritual. No lo sé, puede sonar alucinógeno o lo que sea, pero para mí esa es la mayor influencia.

Dentro de que me resulta difícil elegir un solo disco de vuestro increíble catálogo, he de confesar que ‘Show World’, publicado en 1997, me trae muy buenos recuerdos. En esa época escuchaba mucho a The Posies, Fountains of Wayne, Teenage Fanclub, The Replacements, The Feelies, Weezer, Superchunk… y de repente, ese disco vuestro se colocó en un lugar muy importante entre mis preferencias.

(En ese momento, entona uno de los singles estrella de ese disco, “Mess Around”). ¡Significa mucho para mí! ¡Muchas gracias! Es genial para mí escuchar algo así, porque pienso en la música de otras personas que me provocan ese sentimiento y escuchar que nosotros llegamos a generar algo así, es genial. Y para volver al tema espiritual, porque con The Beatles hemos mostrado un pequeño ejemplo de eso, es que la prueba está ahí. Es como si pudieras descubrirlo, obtienes esta cosa tangible, creaste algo que tiene el poder para mover a la gente. Y eso es tan bonito. Y escuchar que hemos sumado algo así a tu vida, es realmente importante para mí.

¿Crees que hoy en día falta algo de esa autenticidad y actitud en la escena rock? Me refiero a bandas jóvenes.

La cosa es diferente para mí cuando toco con otras bandas. Con Melvins giramos muchas veces y siempre nos lo pasamos increíble. Ellos mantienen la actitud desde el primer día. A veces nos frustramos, pero siempre digo que estamos tocando con alegría. Lo que puedo controlar es tratar de hacer algo que me inspira. Algo que me conecte. No lo sé, me siento en el lado de la alegría.

Con Melvins es divertido porque se trata de conectarse. Y detrás de los escenarios son gente divertida. Están enfadados con el DMV, el Departamento de Vehículos Motores. Y cosas así. Y ellos lo disfrazan, pero lo ponen en su canción. También me refiero a eso.

«Creo que estar con mi hermano en la banda, es una de las razones por las que puedo seguir haciéndolo. Pero también es una de las razones por las que es tan difícil seguir con ello»

Habéis lanzado un excelente nuevo doble álbum en 2024, así como un documental y un libro que muestra que aún tenéis mucho que decir como banda de rock.

Bueno, una cosa que he aprendido es que una de las claves para tener éxito en un proyecto, es que colaboremos con al menos otra persona. Eso no se tiene que dar necesariamente en la banda. Entonces, cuando hicimos el libro, trabajamos con un gran coautor, Dan Epstein. Y él era realmente genial. Y la forma en que lo hizo fue la siguiente: nosotros solo tuvimos una serie de entrevistas por teléfono, pero nos entrevistaron separadamente. Y el formato del libro es como una historia oral, como si hubieras leído Please Kill Me, la historia del punk de New York.

Básicamente somos Jeff y yo contándonos a veces nuestra propia perspectiva de la misma historia, pero de una forma diferente. Y a veces concuerda, y otras, se enfrentan.

Y en el documental, tuvimos a un gran director, y fuimos tan afortunados, porque no había muchos obstáculos financieros así que estábamos metidos en lo que se llama un proyecto hecho por amor al arte. Y la idea de que Andrew Reich escogiera a Redd Kross como un proyecto pasional, es brutal, siempre le estaré agradecido, porque fue realmente genial. Fue capaz de convertir todas las historias que le habíamos contado en nuestras entrevistas, en una gran narrativa, una narrativa lineal que fue capaz de contar la historia de nuestra mitad de siglo en 90 minutos. Aunque hay un blu-ray que es como de seis horas o algo así.

Luego hicimos el álbum doble con Josh Klinghoffer,que es un viejo amigo mío. Es como el hermano más joven que jamás he tenido. Y fue una época realmente mágica mientras compusimos y grabamos ese disco. No fuimos al estudio planeando que fuera un álbum doble, pero fue tan bien que continuamos grabando.

Y hablando de hermanos, hay una larga historia de grandes bandas que involucran a hermanos o familiares. ¿Cómo describirías la experiencia de estar con tu hermano Jeff en una banda de rock durante tanto tiempo?

Creo que estar con mi hermano en la banda, es una de las razones por las que puedo seguir haciéndolo. Pero también es una de las razones por las que es tan difícil seguir con ello. Cuando pienso en cómo la gente puede ser malvada con los demás, incluso si no son hermanos, si han estado trabajando juntos durante mucho tiempo, y luego tener la experiencia de haber crecido juntos, de tener los mismos padres, no siempre sale como debería. Pero creo que esa es una de las cosas que la experiencia de haberlo hecho por tanto tiempo me ha ofrecido.

Poco a poco, me he dado cuenta de que algunas de mis antiguas maneras de hacer las cosas, mis antiguas tácticas, no funcionan. Y que mi necesidad de estar bien está disminuyendo. Y tal vez eso sea cierto para él también, pero no puedo decirlo. Cuando terminas algo como lo que hicimos en 2024, no puedo imaginarme sintiéndome mejor. Y creo que eso también es porque somos hermanos. Y hay tantas historias que contar. Puedo sentirme un poco nostálgico respecto a esas cosas, pero es genial que todavía pueda celebrarlas hoy.

Y hablando de la evolución de la industria, ¿qué dirías que es mejor o peor comparado a cuando empezaste? La forma en la que escuchamos música ha cambiado mucho, la relación con los fans, la revolución digital, todo lo que tiene que ver con las giras…

Para una banda como nosotros es positivo, porque cuando pienso en una banda hoy en día, es más fácil encontrar gente que te interese. Hay mucho más competencia para intentar establecerte o diferenciarte de todos tus compañeros.

Y también respecto a la tecnología. Soy ingeniero de grabación y aprendí a hacer eso por mí mismo en mi casa, Mi esposa compone para cine y televisión. Hace música y lo hace en nuestra habitación. Y está grabando programas de televisión. Aprendimos a hacer todo eso juntos en los primeros años. Ella odia las giras, así que encontró una manera diferente de hacer que funcione para ella.

Hay veces en las que digo, ¡Dios mío! ¡Haz una llamada telefónica! ¡Tengo que enviar mensajes! Pero ahora estoy en el punto en el que cuando alguien me llama, es como, ¡Dios mío! ¡Algo está mal! En lugar de enviar mensajes o algo así. Pero sí. Creo que es positivo para las bandas.

¿Qué debe tener una canción para decidir grabarla? ¿Dónde sitúas tus influencias en términos de letras y sonido?

Lo último que sucedió fue que escribimos como diecisiete canciones. Andrew nos pidió que escribiéramos una canción para una película. Escribimos esa canción, “Born Innocent”, y eso fue lo que empezó a pasar cuando Jeff y yo entramos en la sala. Antes de eso, escribía un montón de canciones nuevas para mi hermano. Pensaba que iba a decir algo estúpido y que mi hermano lo haría mejor. Finalmente, me siento un poco como si pudiera decir algo y no pensar que estoy cometiendo un error. Es ridículo porque ya tengo casi 60 años. Cumplo 59 años este mes. Pero no sé. Jeff y yo escribimos esta canción para el film y fue una cosa muy nostálgica.

Él nos pidió que escribiéramos una canción que reflejara nuestra historia nuestra y la de la banda. Es como en la tradición de “Creeque Alley” de The Mamas & The Papas. Pero hay otras canciones que cuentan la historia de una banda que se unió. Luego me di cuenta de que éramos tan afortunados de tenernos los unos a los otros.

Una noche, una de las canciones se llamaba “The Shaman’s Disappearing Robe” Y eso vino de irme a ver una banda una noche que era de la misma clase de nuestra graduación. Siempre he sido un poco escéptico de esta banda. Se reunieron y estaban allí tocando. Y Jeff y yo estábamos juntos al día siguiente para escribir y hablamos de esto, así que empecé a contarle sobre ese concierto. Y lo siguiente que se me ocurrió, fue volver a1988 y allí estábamos pensando en todo lo que sucedió por aquel entonces.

Es muy raro tener a otro ser humano en el planeta con quien puedas hacer cosas así. Y reírte exactamente como lo harías en 1988. Y la canción salió en cinco segundos. Así que tenemos esa suerte. Y esto sucede a veces. Es gracioso, para el próximo disco he estado escribiendo mucho, pero he estado esperando para trabajar las letras. He escrito algunas letras, pero no creo que estén todavía ahí, donde quiero que estén. Y Jeff había mencionado los álbumes conceptuales. Quizás sea hora de viajar a nuestra tierra y ver si podemos grabar. Me pasa algo raro cuando hablo de esto, porque pienso en malas óperas de rock como quizás Kiss y su The Elder o algo así. Pero lo haríamos sin cocaína. Aunque he escuchado que la droga que más se consumió durante las sesiones de Sgt. Pepper’s fue la cocaína, porque todos piensan que fue el LSD.

«Cuando éramos adolescentes, decíamos cosas extrañas en las entrevistas»

Respecto a los planes de futuro, habéis sacado un estupendo EP con Hard-Ons. ¿Cuáles son vuestros planes una ves terminéis el tour por España?

Vamos a ir al sur de América por primera vez. Eso será en junio. Vamos a Buenos Aires y Sao Paulo. Personalmente, me gustaría tener un disco acabado en 2027 años, pero eso significa que solo serán tres años desde el último. Y eso sería como una banda funcional. No puedo hacer promesas todavía, pero espero grabar de nuevo.

Para acabar, una curiosidad: ¿de dónde viene el nombre de la banda?

Bueno, originalmente nos llamábamos The Tourists. Y eso duró unos seis meses hasta que íbamos a tocar nuestro primer show. Y The Tourists fue como… Para nosotros, suena como un nuevo nombre. Y no sabíamos que ya había una banda en Inglaterra llamada The Tourists. Crecimos a unas tres millas de la playa. Cinco o seis kilómetros. Y la playa de Southern California es todo sobre la cultura del surf. Y los surfistas son sublimes, están arriba en la pirámide de jerarquía. supremos. Nosotros éramos como niños un poco sucios. Y si no vivías cerca de la playa, te llamaban “the tourists”. Entonces, cuando nos dedicamos a tocar punk-rock, ya sabes, la idea de los Ramones, la idea de… “Sí, somos extranjeros. Sí, joder.”

No sabíamos de dónde veníamos. Y luego descubrimos que Annie Lennox y Dave Stewart tenían una banda. Una nueva banda en Inglaterra. Y luego se convirtieron en The Eurythmics. Y luego empezamos a tocar con Black Flag, la banda hardcore de Southern California. Nos encontramos con ellos. Sólo eran chicos más viejos. Estaban en nuestro barrio, y estaban a punto de empezar a tocar en Hollywood, en los shows y clubes de noche. Pero existía esa coincidencia con esa otra banda en Inglaterra. Y sabíamos que teníamos que cambiar nuestro nombre. Y, al final, era solo un nombre que sonaba bien junto al de Black Flag. Cuando éramos adolescentes, decíamos cosas extrañas en las entrevistas. Cosas como que después de que escribiéramos la canción Linda Blair, fue algo así como la escena de la crucifixión en El Exorcista. De ahí viene un poco la idea del nombre con el tema de la cruz roja.

Jeff también agregó la segunda “d” a nuestro nombre, porque dijo que parecía genial como Redd Foxx, el comediante americano de los 60 y los 70. Pero detrás de todo esto prevalece la idea de que nuestro nombre sea distinguible y correctamente pronunciado, al menos el 50% de las veces.