Estrenamos el nuevo videoclip de Denisdenis

Denisdenis es un grupo gaditano de indie-rock que en los últimos meses ha pasado en un par de ocasiones por nuestra PlayList Emergente. El año pasado publicaron su primer disco, El Impulso del Destino, y ahora, tras su paso por el Bahía Sound, el Sonorama Ibiza, el Lavanda Fest y el Sonorama Ribera, se disponen a inaugurar una nueva etapa. Una etapa que arranca con el sencillo «El tiempo del suspiro».

En su nueva canción Denisdenis combinan el rock más poético con melodías pegadizas y estribillos coreables. Los solos de violín y guitarra acompañan unas letras que ahondan en el deseo profundo de mantener las decisiones que tomamos justo antes de que lo importante desaparezca. Sobre la canción, cuentan que «los suspiros contienen las decisiones de todo lo que nos propusimos hacer y nos dijimos. De lo humano, las incertezas del futuro, lo frágil, lo inevitable. ‘El tiempo del suspiro’ es eso: el deseo de avanzar para detener la ansiedad del presente, para poder lograr una unión total, pacífica y verdadera contigo mismo y con los demás«.

«El tiempo del suspiro» formará parte del repertorio de su gira No voy a parar Tour 2025 que les llevará por todo el país en el que será su primer gran tour nacional. La canción, producida por José Caballero (Neo music Box – Shinova, Izal), se presenta acompañada por un videoclip dirigido por Dupla Visión (Shotta, Galván Real), rodado en las dunas de Valdevaqueros (Tarifa) y en la sala La Quemá (Jerez de la Frontera). La producción en luces y programación ha sido obra de Manuel Otero. Sobre el vídeo, el grupo comenta que «queríamos que el videoclip fuera una extensión emocional de la canción, no una explicación. Algo que acompañe, no que distraiga«.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva para Muzikalia el videoclip de «El tiempo del suspiro», el nuevo sencillo de Denisdenis.