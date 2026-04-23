Edwyn Collins: «Me duele un poco despedirme de los escenarios, pero es un buen momento para dejarlo»

Tras una carrera plagada de momentos estelares, ya fuera como líder de los efervescentes y seminales Orange Juice, auténticos agitadores de una escena que tenía tanto de post-punk como de pop mutante e inconformista allá por los ochenta, o en solitario, entregando un puñado de discos capaces de combinar estilos destilando elegancia y saber hacer, la vida de Edwyn Collins experimentó un vuelco radical por culpa de un suceso fatídico en febrero de 2005.

Una hemorragia cerebral severa le dejó unas secuelas demoledoras: una parte del cuerpo paralizada e imposibilidad de hablar. Años después, y tras una recuperación admirable y casi milagrosa, continúa facturando trabajos notables, como el más reciente Nation Shall Speak Unto Nation (AED Records, 2025).

Instalado en una confortable realidad en Helmsdale, Escocia, donde posee un estudio-residencia con vistas al mar, nos atiende amable y cercano regalándonos instantáneas para el recuerdo al entonar varias canciones durante la entrevista, acompañado de la impagable sonrisa de su mujer Grace Maxwell, y a pocas semanas de embarcarse en una, a buen seguro, emotiva gira de despedida que le llevará por varias ciudades españolas (consulta el listado al final de la entrevista).

Broche perfecto para una de las trayectorias más respetadas del panorama musical británico de siempre, capaz de sobreponerse al infortunio a base de lucha, tesón y convencimiento.

«Diría que en este disco hay algunas de mis mejores letras»

Hablando de tu último disco, ¿qué te motivó a darle ese título? , ¿qué significado encierra?

Edwyn Collins: En mi estudio de Helmsdale, tengo escrito un lema de la BBC que fue adoptado en 1927 y que dice: ‘Nation Shall Speak Peace Unto Nation’, y ahora es un servidor que he comprado para habilitar conversaciones en la sala de radio del estudio. Grace me dijo que debería llamar así a una de mis canciones, y al final, decidí llamar así al disco completo. Es algo hermoso, emocionante.

Tal y como están las cosas hoy en día, ¿no crees que es un gran mensaje para enviar al mundo?

¡Definitivamente! Siguiendo con lo más reciente, ¿cómo resultó grabar en tu propio estudio? , ¿qué ventajas tiene algo así en tu proceso creativo?

Grace Maxwell: Obviamente, con la afasia que tiene Edwyn, la parte más desafiante del proceso creativo de hoy en día es la letra, ¿no es así? Sí. La música es fácil, siempre será así. Todas las partes, los arreglos, todo, va saliendo natural, pero las letras son un desafío. Rechazó como doce o catorce letras.

¿Crees que has sido más selectivo con los textos?

Edwyn Collins: Sin duda he puesto el listón más alto. A veces, escribo algo y pienso: “necesito mejorar esto”. Es algo que lleva tiempo, e implica frustración, pero al final, se consiguen las cosas. Diría que en este disco hay algunas de mis mejores letras.

He de confesar que me emocionó profundamente el visionado de tu documental ‘The Possibilities Are Endless’. Por su contenido, y por el momento vital que estaba atravesando. ¿Qué recuerdos te trae?

Edwyn Collins: Edward Lovelace y James Hall lo dirigieron y escribieron. Fue un trabajo de unos tres años. Nací en Edimburgo y cuando tenía seis años me mudé a Dundee, y cuando tenía nueve adopté un perro en Inglaterra. Era para hacer un film, ¿no? (Risas).

Grace Maxwell: Edwyn confío en ellos y se aseguró de que tuvieran presupuesto suficiente. Eran chicos jóvenes con talento y no nos equivocamos. Vimos la primera edición y ya nos gustó. Estábamos en un pequeño cine del Soho londinense y creo que estaban muy nerviosos los dos chicos. El film empezó y había un poco de soledad en el inicio, un poco extraño. Habían pasado unos cinco minutos y Edwyn se levanta y dice: “hasta ahora, muy bien, chicos”. Eso fue increíble, muy divertido. “Las posibilidades son infinitas. El perro sale en el documental, vamos bien”. El modo en que lo hicieron fue llevar a Edwyn solo, en el estudio en Londres. Y grabaron el audio antes de que hicieran ningún film. Y realmente estaba con ellos durante horas. Así que pudieron conseguir todo lo bueno. Les dieron mucho espacio. Hicieron un buen trabajo. Nosotros no tenemos ninguna paciencia y ellos sí la tuvieron. Paciencia y espacio para crear.

Edwyn Collins: Sí, me encanta.

Tras anunciar que The Testimonial Tour será tu última gira, ¿qué sentimientos te invaden al acercarte a este cierre de una vida sobre los escenarios?

Edwyn Collins: Me duele un poco despedirme, pero Grace ha tenido suficiente. Y yo también. Es un buen momento para dejarlo. A veces es bueno saber cuándo dejarlo. El tour por Estados Unidos fue increíblemente especial. Queremos que los conciertos en España sigan siendo tan buenos. Estamos tan motivados e ilusionados de volver a vuestro país. Además, la banda es brillante.

Grace Maxwell: Es un set más largo el que Edwyn está haciendo. Ha pensado mucho sobre el set para que sea lo más completo posible. Es un gran set. Están todas las favoritas de la gente.

Si pudieras darle un consejo a las generaciones más jóvenes de músicos que admiran tu trabajo, ¿qué les dirías sobre la longevidad y la autenticidad en la música?

Edwyn Collins: Mi hijo está muy metido en la música, crea y compone, estudia e investiga, pero yo no le doy consejos. Él no es bueno para recibirlos y sabe que yo tampoco lo era a su edad.

¿Cuál ha sido el momento más emotivo o memorable de la gira de despedida hasta ahora?

Edwyn Collins: Muchos momentos. Una cosa que he notado, especialmente en en Escocia e Inglaterra, creo que en Londres, es que me he relajado y no he sentido problemas al afrontar las letras. No hay presión ni nervios, las cosas están fluyendo tan bien. La banda es muy buena. Tengo que concentrarme mucho para dar la mejor actuación posible.

Grace Maxwell: Vivimos una vida plácida y tranquila, y cuando salimos de gira, Edwyn se transforma. Es admirable lo que consigue. Viene de una época muy difícil y cada vez que vemos lo que ha ido consiguiendo, es emocionante.

« A veces, llevo una temporada larga sin escuchar “A Girl Like You” y, de repente, sale en la radio o en la tele, y pienso: “Dios mío, es muy buena” »

Estoy seguro de que todo el mundo te ha preguntado sobre “A Girl Like You”, pero cómo obviar en esta entrevista una de las canciones de amor más bonitas y emocionantes que jamás se hayan escrito y que atesora, por ejemplo ,170 millones de reproducciones en esa famosa plataforma que todos conocemos. ¿Qué significa para ti esa canción hoy en día y cómo te sientes al tocarla?

Edwyn Collins: La letra la compuse en 48 horas y la estuvimos grabando toda una noche. Y es increíble. Todos la produjeron, la tocaron, la escribieron, la cantaron. Yo no toqué nada, solo la base. A veces, llevo una temporada larga sin escuchar “A Girl Like You” y, de repente, sale en la radio o en la tele, y pienso: “Dios mío, es muy buena”. Salió en esa época del Britpop, bueno, un poco antes, pero se sitúa justo en medio de esa vorágine.

Grace Maxwell: Es fenomenal en nuestra vida. Nos dio mucha libertad, y eso es porque, y esto es importante en el contexto moderno del negocio musical, Edwyn tiene la canción y tiene la grabación. Él tiene todas las libertades, y así nos ha sostenido económicamente durante 30 años. Su otro trabajo está bien, pero esa canción nos ha ayudado muchísimo para poder seguir en esto. Y ese disco es un gran álbum, es un álbum brillante.

Hablábamos antes del Britpop. Se vio como algo despectivo por parte de cierta prensa y como una ofensa al orgullo de algunas bandas, pero cuesta entender tanta animadversión. Fuera de las islas, desde luego, se percibió como algo excitante, como una pequeña gran revolución.

Edwyn Collins: Recuerdo que la prensa más potente, Mojo, Q Magazine, Uncut… estaban a tope con ese movimiento y “A Girl Like You” se vio metida en medio de esa ola. Lo cierto es que no veo nada malo en el Britpop.

A veces, en la prensa británica dicen que actúas como si tuvieras miedo de sacar un disco malo o que no guste a la gente, por crear polémica. Es ridículo. No lo vemos en absoluto de esa manera. Muchas veces, la prensa solo busca el titular llamativo o sensacionalista.

¿Cómo fue grabar Losing Sleep (Heavenly Records, 2010) con amigos como Alex Kapranos y Nick McCarthy de Franz Ferdinand, Roddy Frame de Aztec Camera o el mismísimo Johnny Marr?

Edwyn Collins: Es un álbum maravilloso, me encanta. También estaban The Drums, una banda que me gusta mucho. Nos lo pasamos increíble grabándolo, estaban allí todos deseando bailar y pasárselo bien.

También has contado con tu hijo Will como miembro de tu banda en varias ocasiones.

Edwyn Collins: Sí, si vienes a vernos lo encontrarás cantando “In Your Eyes”. Es muy emocionante. Y también vendiendo el merchandising con su amiga Susan tras los conciertos.

La escena musical escocesa siempre me ha fascinado. Hay tantas bandas de gran nivel, y además se proyecta un sentimiento de orgullo, de pertenencia.

Edwyn Collins: Me gusta ser escocés. Apoyo con fervor la independencia escocesa, visto lo visto y siendo yo un un internacionalista que ama la riqueza de culturas. Aquí siempre ha habido tantas buenas bandas.

¿Podrías señalar algún momento como crucial en tu carrera, ya sea con Orange Juice o en solitario?

Edwyn Collins: Ese momento sería, sin duda, el que coincide con el lanzamiento de mi disco Gorgeous George en 1994. Un año y seis meses de gira por el mundo que me cambiaron la vida. Eso nunca volverá.

En ese momento, se inicia una emotiva conversación entre Grace y Edwyn en la que Grace le recuerda a Edwyn instantes de su adolescencia previos a componer sus primeras canciones.

Grace Maxwell: Edwyn tenía una banda de punk antes de Orange Juice. ¿Recuerdas, Edwyn, cuando me contaste que ibas caminando por la playa y pensando, “tengo unas cuantas canciones, pero no son suficientemente buenas para mí. Necesito más, necesito algo mejor”?

Edwyn Collins: Y lo logré. Sí, lo recuerdo. Tenía 17 años y la banda se llamaba Nu-Sonics. La primera guitarra que tuve estando con ellos me costó veinte libras. Como no nos podían contratar en los sellos, decidí ser mi propio productor, pero necesitaba un estudio para hacer mis propios discos. Fue un gran momento cuando conseguimos dar ese paso.

Después, Alan Horne y yo decidimos montar Postcard Records, desde un piso de mala muerte de Glasgow. Y el resto es historia.

Hoy en día, los jóvenes son afortunados. Pueden hacer un disco sin invertir demasiado, y antes no era tan fácil. Era un trabajo duro. Especialmente en los 80 y 90. Actualmente y gracias a la tecnología, cualquiera puede hacer un disco. Nadie te puede detener. Además, no necesitas una compañía de discos para sacar tu disco. No necesitas una tienda de discos para comprar tu disco. Puedes hacerlo todo tú mismo desde casa.

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Escucha Edwyn Collins – Nation Shall Speak Unto Nation