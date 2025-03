Exhorder arrasarán con su gira ‘Defectum Omnium’

Los legendarios Exhorder, una de las bandas más influyentes (y a menudo infravaloradas) de la escena thrash/groove metal estadounidense, anuncian su esperadísima gira, bajo el título «Defectum Omnium» Los de Nueva Orleans volverán a demostrar por qué muchos los consideran los verdaderos padres del sonido que luego popularizaron bandas como Pantera.

Esta gira, organizada por ITP Promotions, Decibel Touring y Suspiria Records, promete ser un apocalipsis sonoro para fans del metal cafre. Con más de tres décadas de trayectoria, Exhorder son historia viva del underground extremo. Nacidos en la segunda mitad de los 80, mezclaron la agresividad del thrash con una base rítmica más densa y arrastrada, anticipándose a lo que después se conocería como groove metal.

Su debut Slaughter in the Vatican (All Blacks1990) es uno de esos discos que suenan como si te martillearan la cabeza sin piedad, mezclando hardcore y thrash a partes iguales y sin vergüenza. The Law (All Blacks 1992) consolidó su estatus como banda de culto. Tras un largo parón en su carrera, resurgieron en 2019 con el poderoso Mourn the Southern Skies, una vuelta a las trincheras con sonido actualizado pero fiel a sus raíces, y ahora llegan con nuevo material bajo el brazo: Defectum Omnium, un álbum grabado para el popular sello Nuclear Blast, en el que se sumergen totalmente en las tinieblas, sonando más oscuros que nunca.

Las fechas son estas

10 de abril – Mos (Sala Rebullón)

11 de abril – Lisboa (RCA Club)

12 de abril – Valladolid (Porta Caeli)

13 de abril – Madrid (Revi Live)

14 de abril – Barcelona (Sala Bóveda)

15 de abril – Vitoria (Urban Rock Concept)

Entradas aquí.