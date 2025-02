Ezra Furman adelanta su nuevo álbum con ‘Grand Mal’

Ezra Furman anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum Goodbye Small Head, que saldrá a la venta el 16 de mayo a través de Bella Union.

Como cuenta: «Hola mi nombre es Ezra Furman este es el comunicado de prensa de mi nuevo disco. Goodbye Small Head es el nombre de este disco. Doce canciones, doce variaciones sobre la experiencia de perder completamente el control, ya sea por debilidad, enfermedad, misticismo, BDSM, drogas, desamor o simplemente por vivir en una sociedad enferma con los ojos abiertos. Estas canciones son vívidas y sobrecogedoras.

La composición de estas canciones es una revisión de la famosa proclama de William Wordsworth: «La poesía es el desbordamiento espontáneo de sentimientos poderosos: toma su origen de la emoción recogida en la tranquilidad». Estoy de acuerdo, excepto en lo de la tranquilidad. Esta poesía, mi poesía, llegó en medio de la tormenta. Fue escrita mientras me tambaleaba hacia el borde. (Hice las ediciones una vez que estuve a salvo de nuevo).

La banda y yo habíamos tenido una racha de discos que eran muy comunitarios, muy en primera persona del plural. Nosotros, nuestro. Intentaba existir y crear un espacio compartido con mi público, crear himnos para cuidarnos los unos a los otros en tiempos oscuros. Pero llega un momento en que una mujer se queda sola en una habitación para desentrañarse. Y también se necesita música para esos momentos.

GSH también es el reflejo de una banda que alcanza una nueva cima de sus poderes. Si yo fuera periodista musical, diría que es un disco de emo prog-rock orquestal salpicado de samples. Menos mal que no lo soy. Esta música me parece cinematográfica e intensa. Un amigo mío dijo que sonaba como «la banda sonora de película más guay de 1997», y me complace bastante esa descripción. Hemos incorporado una pequeña sección de cuerda en ocho de los doce temas y, por primera vez, utilizamos samples: nada que puedas reconocer, sólo algunas canciones sin acreditar que Sam encontró en Internet, troceadas en fragmentos bellamente evocadores. Aparte de eso, este disco cuenta con algo que se ha convertido casi en un anacronismo: una banda que ha estado tocando instrumentos reales juntos durante más de una década, intuitivamente en contacto unos con otros como músicos. Cuatro músicos juntos en una habitación que saben exactamente cómo responder los unos a los otros.

Grabamos en Chicago con la producción de Brian Deck; un regreso tanto a mi ciudad de origen como a mi productor de origen, ya que Deck produjo mis primeros discos de rock’n’roll hace muchos años (Banging Down the Doors (2007) e Inside the Human Body (2008) de Ezra Furman & the Harpoons). En cierto modo, creo que intentaba volver a una mentalidad mucho más joven, cuando toda la intensidad, el miedo y la emoción de la vida estaban menos mediatizados por los mecanismos de supervivencia de los adultos. Cuando todo era nuevo, sin filtro.

Aunque escribí algunas partes antes, creo que la creación de este álbum empezó realmente la mañana del 11 de abril de 2023, cuando me desperté repentinamente enfermo, fui cojeando al baño y perdí el conocimiento.En el hospital me hicieron todas las pruebas y me dijeron que, en realidad, no estaba enfermo, y que ya podía irme a casa. (¡Gracias, amigos!) Permanecí en cama durante meses, agotada y dolorida, sin que ningún médico me ofreciera una explicación o cura convincente.

Al cabo de un tiempo empecé a tener hemorragias de canciones. Muchas de estas canciones llegaban inesperadamente y abandonaban mi cuerpo violentamente. Todas ellas parecían estar impregnadas de la impotente trascendencia de sentirse repentinamente superado, deshecho. La exuberante apertura del álbum, «Grand Mal», llamada así por el término anticuado para designar un ataque importante, y su siguiente compañera, «Sudden Storm», fueron escritas en una sesión hipomaníaca tras hablar con un amigo epiléptico sobre la cualidad mística de ciertos ataques epilépticos. «Jump Out» es un rock de pánico cuando te das cuenta de que vas a tener que saltar de un vehículo en marcha porque el conductor no tiene intención de dejarte salir. «Power of the Moon» es un combate existencialista con quienquiera que esté al mando del universo, y “Submission” es la combinación de pavor y alivio que se siente cuando te das cuenta de que los sufridos “chicos buenos” no tienen ninguna posibilidad contra las fuerzas del mal del siglo XXI. Y eso es sólo la cara A.

¿Es oscuro? Sí. ¿También es maravillosa, llena de belleza psicodélica, triunfante a su manera herida? Sí, otra vez. Y al final, todo el tema estalla en un estallido de rock and roll a la vieja usanza, una versión desesperada de «I Need the Angel» del genio infravalorado Alex Walton.

El título, «Goodbye Small Head», es un verso del single de Sleater-Kinney de 1999 «Get Up», una frase entonada sin aliento, casi con éxtasis, por Corin Tucker mientras contempla la muerte y la disolución del yo. Hay algo en esa disolución que es a la vez horrible y absolutamente hermoso. Tememos perdernos y lo deseamos más que nada. Ahí es donde vive este disco. Eso es lo que nos ofrece este tipo de música: una mirada al filo de la navaja, al reino aterrador y hermoso que hay más allá de la vida ordinaria. Echa un vistazo conmigo, ¿quieres?».

Para acompañar el anuncio ha compartido el cinematográfico primer single cargado de cuerdas «Grand Mal» junto con un vídeo dirigido por Eleanor Petry en el que ella es la protagonista.