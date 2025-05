Ezra Furman – Goodbye Small Head (Bella Union)

Un 11 de abril de 2023 Ms. Ezra Furman se sintió mal y acudió al hospital. Después de no tener un diagnóstico sobre ese mal que sufría y que le hizo desvanecerse en su domicilio, a la de le dieron el alta médica y se pasó unos meses postrada en la cama con múltiples dolores. En ese tiempo de convalecencia empezaría un proceso de “hemorragia” (así lo califica ella) de canciones; estar superada por los acontecimientos y la ansiedad dieron paso a un inesperado goteo de tonadas que, envueltas en la crudeza de unos tiempos al borde del abismo psíquico y existencial, brotaron de su mente. Ahora todo este dolor impregna Goodbye Small Head (Bella Union, 2025) y el resultado es brillante, sobre todo en lo lírico, aunque en lo musical aporta la novedad de acompañarse de una sección de cuerda en alguna de las canciones.

Ms.Furman siempre ha sentido especial predilección por el rock clásico que ella ha pasado por el tamiz de su peculiar sentido de la ambivalencia de género. En estas nuevas canciones su pasión por los clásicos es evidente ya desde el principio, una “Grand Mal” en donde canta a esa amarga experiencia de no ser ella misma en esos tiempos convulsos. La misma sensación de perder el control sobre su mente y cuerpo atraviesa la narración de “Sudden Storm” (“In my brain there is only the fire of the lord/ In the way that the channels all are flooded and the static overflows/ And the vein is overblooded”) con ecos grandilocuentes al Bowie glamuroso.

Cantada a pecho descubierto y con el violín sosteniendo el tempo de la melodía, “Jump Out” retoma las influencias de Bolan y un ambiente psicodélico que revive una pesadilla que acaba en un final con guitarras desbocadas. Lou Reed y la Velvet Underground imprimen suu sello en otra de las joyas del disco, “Power To The Moon”, con preciosos versos como “When we find logic constraining/We take the frame from the painting/And let the colors bleed out into the room/But once the colors are running/You can’t turn nothing back into something/You’ve lost your warm, sunny picture/And now you live under the power of the moon”. Bella metáfora de la pérdida de control en una dinámica temporal en la que nos vemos sometidos a la sinrazón.

Canciones cantadas a tumba abierta, como si se le fuera la vida en cada letra. “Submission” tiene un decorado más oscuro que parece emerger de esa grieta en la que cayó la autora, y las guitarras suenan hieráticas, mientras que “Strange Girl” los ecos a Televisión te transportan a un mundo en donde lo “extraño” y lo que se sale de lo normativo es un valor a proteger. El final es apoteósico, con una mezcla entre el glam y Bruce Springsteen, “I Needs An Angel” nuestra mujer canta hasta romperse que necesita volver a sentir la ilusión por la vida como cuando tenía veintitantos. El paso del tiempo y las heridas que sangran.

