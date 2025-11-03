Fee Reega lanza el EP ‘Rumores’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Fee Reega, cronista de lo marginal y maestra de la provocación poética, vuelve con Rumores, un epé de cuatro canciones grabado junto a Alex Gato y Gonza Whiplash, y producido por David Baldo.

En él, la artista germano-asturiana parece abordar el ruido de fondo que acompaña toda conversación social: ese murmullo de voces anónimas que se entrelazan para construir nuestra percepción del mundo. A través de historias que se sienten íntimas y colectivas a la vez, Reega transforma la experiencia del dolor compartido en una invitación al perdón propio y a la reconciliación vital, buscando arrebatarle al sistema el poder de definir nuestra identidad.

Tras el avance de “Gwendolyne”, que exploraba la pérdida de la inocencia y la normalización del abuso, Rumores amplía su universo con tres nuevas piezas de belleza inquietante. “Spaghetti (Noreña ghost story)” es una balada dedicada a quienes viven en la invisibilidad; “Goya”, una psico-cumbia tan extraña como lúcida, entrelaza necrofilia y fe en una sátira sobre la soledad femenina; y “Juguete roto” culmina el disco con un bolero disidente que cuestiona la lógica del cuerpo-objeto y reivindica el derecho a decidir el propio valor.

Escucha ‘Rumores’ de Fee Reega