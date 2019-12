Fernando Alfaro (Ciclo Noches Gatas) Hotel Barceló Torre de Madrid 26/12/19

Llevaba Fernando Alfaro días anunciando por redes, que su presencia en el ciclo Las Noches Gatas de Madrid iba a ser un show de tripas, un concierto crudo. Lo que no sospechábamos es que asistiéramos a una catarsis de tal dimensión, en la que los sentimientos quedaron esparcidos por el suelo del Hotel Barceló Torre de Madrid mientras todos los que allí estábamos junto a él, recogíamos sus pedazos e intentábamos reconstruir a uno de nuestros artistas más queridos.

Fernando salió muy serio, con gafas de sol, roto, contando que después de una etapa muy dura de su vida conoció a la que fue su segunda mujer, quien le rescató de todo aquello. Nos recordó a través de la letra de “Gol Psicológico“, -con la que comenzó-, ese punto de inflexión vital que consiguió gracias a ella. Tras la canción, y enmudeciendo al personal, confesó que esa mujer le había dejado hacía dos semanas; convirtiendo su propia vida en una de esas imágenes tan recurrentes que nos lleva brindando desde hace tres décadas, abriéndose el pecho delante de todos nosotros y lanzando sus entrañas sobre el escenario. Siguieron momentos de autoconfesión y dolor como “Qué condenadamente negra”, “El último día que me verás”, “Harto de tu amor”, “Ella y yo” o la poco habitual “Dulce mal trago”, que se fueron alternando con las muestras de apoyo y cariño de los presentes, hasta que llegó un nuevo fogonazo de sinceridad. Quitándose las gafas, rompió el setlist en mil pedazos y queriendo dejar a un lado ese “porno emocional”, nos invitó a cantar con él algunos momentos escogidos ya sin guión al que ceñirse, que arrancaron con “Velero” y “Rifle de repetición”, y trajeron rescates grandiosos como “La luz en tus entrañas” o “Un Ángel turbio”, e incluso una nueva canción del que será el inminente nuevo trabajo de Chucho, “Un corazón roto y brillante”, que nos dejó en carne viva.

Al final de las quimeras suelen hallarse chuchos malheridos, ¿quién no ha sangrado así alguna vez? El caso es tener un apóstol al que rezar, sobre todo en estas fechas, pero ayer tocaba ayudarle a él, a San Alfaro, quien nos hizo cómplices de su particular ruptura, ¿acaso no hemos sido siempre partícipes de su mundo y él del nuestro? Pocos autores se abren tanto en noches tan cerradas. Ese momento delicado tratado con una buena dosis de humor negro, trajo un repertorio exquisito donde tampoco faltaron “Gente abollada”, cómo no, “Camisa hawaiana de fuerza”, “Fuerte”, “Revolución”… Para enmarcar “Extintor de infiernos”, “Magic” y ese “Velero” antes mencionado, con la que el paso del tiempo y la esperanza se convierten en excelente alquimia en la voz y el talento de Fernando Alfaro: “Mientras haya viento no estaremos muertos, mientras sople el viento”. Mar abierto, cielo abierto.