‘It’s Amazing To Be Young’ nuevo single de Fontaines D.C.

Lleva presidiendo nuestra playlist de novedades ¡Lo que hay que oír! desde el pasado viernes, pero aún no te habíamos hablado del nuevo sencillo de Fontaines D.C, «It’s Amazing To Be Young» (que estará disponible en un vinilo de 7” de edición limitada con una nueva cara B, “Before You I Just Forget”).

La banda irlandesa formada por Grian Chatten (voz), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan (bajo) y Tom Coll (batería), arrancan el año dejando atrás su exitoso Romance, uno de los discos del pasado 2024 y lo hacen asaltando festivales y salas de todo el mundo.

Su nuevo sencillo «It’s Amazing To Be Young» llega con la producción de James Ford, listo para unirse a un repertorio que no deja de sumar clásicos. Viene acompañado por un video de la aclamada cineasta ganadora del BAFTA Luna Carmoon (Hoard, Shagbands), quien anteriormente dirigió los videos de «Here’s The Thing» e «In The Modern World» y con el que completa la trilogía cinematográfica, reuniendo a Martin (Ewan Mitchell) de «In The Modern World» y Spider (Grace Collender) de «Here’s The Thing» en una historia de amor improbable pero bellamente surrealista.

Hablando sobre la canción, Conor Deegan III dice: «It’s Amazing To Be Young es una canción que fue escrita en presencia de un niño recién nacido, el hijo de Carlos. Entonces sonaba más como una canción de cuna o una caja de música, pero con la misma letra: «es increíble ser joven». El sentimiento de esperanza que un niño puede dar es profundo y conmovedor, especialmente para los jóvenes como nosotros. Esa sensación de querer crear un mundo en el que crezcan felices. Es un sentimiento que lucha contra el cinismo que a menudo puede superarnos en el mundo moderno. Así que queríamos declarar de qué lado estábamos, realmente es increíble ser joven. Seguimos siendo libres y queremos que ese sentimiento se extienda. Queremos protegerlo para los que nos rodean, y tal vez al hacerlo, también podamos ayudar a protegerlo para nosotros mismos».

Escucha ‘It’s Amazing To Be Young’ de Fontaines D.C.

Foto Fontaines D.C. Peter Joseph Smith