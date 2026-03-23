Grian Chatten de Fontaines D.C. versiona 'Angel' de Massive Attack

Peaky Blinders expande su vida más allá de la serie con El hombre inmortal, una película que marca el regreso de Thomas Shelby con un cierre definitivo para la saga ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Volvemos al universo Peaky Blinders con una banda sonora de altura a cargo de Antony Genn y Martin Slattery, en la que aparecen como invitados nombres como Grian Chatten y Carlos O’Connell (Fontaines D.C.), además de Nick Cave, Girl In The Year Above o Lankum.
Destaca la nueva recreación del clásico «Red Right Hand» de Nick Cave & The Bad Seeds aquí denominada (Immortal), una curiosa versión de «Teardrop» de Massive Attack a cargo de Girl In The Year Above y por encima de todas, el cover que Grian Chatten del también clásico de los de Bristol «Angel».
Estas son las canciones de Peaky Blinders: El hombre inmortal
Opening Scene / The Currency – Antony Genn, Martin Slattery, Carlos O’Connell
The Immortal Man – Antony Genn, Martin Slattery, Carlos O’Connell
Ruby’s Scarf – Antony Genn, Martin Slattery, Grian Chatten
Nobody’s Son – Amy Taylor, Tom Coll, Antony Genn, Martin Slattery
No Heaven No Hell for Duke Shelby – Antony Genn, Martin Slattery
people person – Mclusky
Duke and Beckett Strike a Deal – Antony Genn, Martin Slattery
An Intruder in the House – Antony Genn, Martin Slattery
Ada and Duke – Antony Genn, Martin Slattery
Opium Dreams – Grian Chatten, Antony Genn, Martin Slattery
Tommy, Kaulo and Zelda – Antony Genn, Martin Slattery
Black Dahlia – Grian Chatten, Antony Genn, Martin Slattery
Beckett tests Duke – Grian Chatten, Antony Genn, Martin Slattery
Close the Door – Antony Genn, Martin Slattery
Duke’s Descent – Antony Genn, Martin Slattery
A Hero’s Death – Fontaines D.C.
Pig Pen – Antony Genn, Martin Slattery
Puppet – Grian Chatten, Antony Genn, Martin Slattery
A Gun Is No Good – Antony Genn, Martin Slattery
Tommy vs. Duke – Antony Genn, Martin Slattery
St. Elizabeth’s Mortuary – Antony Genn, Martin Slattery
Confession – Antony Genn, Martin Slattery, Carlos O’Connell
Stable Shootout – Antony Genn, Martin Slattery
Red Right Hand (Immortal) – Nick Cave
The Bullet – Antony Genn, Martin Slattery
The Coin – Antony Genn, Martin Slattery
Teardrop (Massive Attack cover) – Girl In The Year Above
Romance – Fontaines D.C.
The Map – Antony Genn, Martin Slattery
Angel (Massive Attack cover) – Grian Chatten, Antony Genn, Martin Slattery
The Tunnel – Grian Chatten, Antony Genn, Martin Slattery
Medusa – Grian Chatten, Antony Genn, Martin Slattery
Tommy vs. Beckett – Antony Genn, Martin Slattery
Father and Son – Antony Genn, Martin Slattery
Hunting the Wren (The Immortal Man Version) – Lankum y Grian Chatten
Ellipsis – Grian Chatten, Antony Genn, Martin Slattery