Geese actuarán en Paral·lel 62 el 3 de junio

Geese publicó el pasado otoño su tercer álbum, Getting Killed, editado a través de Partisan Records/Play It Again Sam, un repertorio que hacía del caos melódico y la ambición conceptual sus principales señas de identidad.

La banda neoyorquina firmó uno de los trabajos más importantes de 2025, mejor disco internacional para esta casa. El álbum supuso un giro decidido respecto al post-punk experimental de Projector (2021) y la psicodelia country de 3D Country (2023), apostando por una combinación poco común de humor corrosivo, ternura disonante y una furia estructural fuera de norma.

La banda norteamericana es uno de los principales atractivos de la nueva edición de Primavera Sound, donde actuarán en el escenario Occident del Parc del Fòrum y también ofrecerán un concierto en sala el miércoles 3 de junio en Paral·lel 62, dentro del marco dePrimavera a la Ciutat. Además, entre ambas citas también habrá tiempo para que su líder, Cameron Winter, actúe en solitario la misma tarde del jueves en el Auditori Rockdelux.

Entradas para el concierto de Geese en Barcelona

La mecánica de acceso al concierto del 3 de junio en Paral·lel 62 funcionará mediante un sistema de reserva (hasta completar aforo) para poseedores de abono de Primavera Sound Barcelona 2026.

Las reservas de Primavera a la Ciutat están asociadas a un depósito de 15 € retornable automáticamente en caso de asistencia.

El plazo de reservas estará disponible a través de la app AccessTicket desde el 28 de mayo para poseedores de abono VIP (10:00 CEST), poseedores de abono comprado antes del anuncio del cartel (12:00 CEST) y poseedores de abono Revolut (14:00 CEST) y desde el 29 de mayo a las 10:00 CEST para poseedores de abono general.

Además, el 29 de mayo a las 12:00 CEST se pondrá a la venta en Fever un cupo de entradas específicas para público general a un precio de 30 € más gastos de distribución.