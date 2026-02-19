Ginebras presentan la enérgica ‘Vueltas’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ginebras anuncia su tercer álbum, Donde nada es para tanto, que verá la luz el 20 de marzo, y presenta como nuevo adelanto el single “Vueltas”, tras “Mi diario” y “Mundo hostil”.

Una canción que transita entre el pop luminoso y la energía guitarrera para reflexionar sobre el carácter cíclico de la vida: los días oscuros que siempre desembocan en algo mejor, las personas que se van y regresan y los vínculos que permanecen.

El sucesor de ¿Quién es Billie Max? será editado por Vanana Records y producido por Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo. «Vueltas» cuenta con un visualizer dirigido por Migue Vázquez que refuerza, mediante imágenes circulares y en rotación constante, la metáfora central de la canción: la vida como un movimiento perpetuo.

Escucha ‘Vueltas’ de Ginebras

Próximos conciertos de Ginebras

1-2 de mayo | Murcia | Warm Up Festival

16 de mayo | Gijón | Vibra Mahou Fest

29-30 de mayo | Alicante | Spring Festival

6 de junio | Lanzarote | Sonidos Líquidos

12 de junio | Huesca | El 21 Festival

13 de junio | Madrid | Noches del Botánico

18-20 de junio | Albacete | Antorchas Festival

3-4 de julio | La Solana | Oasis Sound

31 de julio-2 de agosto | Torrevieja | Low Festival

13-15 de agosto | Gandía | Festival Mediterránea

12 de septiembre | Segovia | Vibra Mahou Fest

25 de septiembre | La Línea de la Concepción | Sin Frontera

2-3 de octubre | Valencia | Love To Rock

31 de octubre | León | Festival Hallowindie

Entradas a la venta en VananaRecords.com y en Bandsintown.