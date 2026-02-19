Ginebras presentan la enérgica ‘Vueltas’
Ginebras anuncia su tercer álbum, Donde nada es para tanto, que verá la luz el 20 de marzo, y presenta como nuevo adelanto el single “Vueltas”, tras “Mi diario” y “Mundo hostil”.
Una canción que transita entre el pop luminoso y la energía guitarrera para reflexionar sobre el carácter cíclico de la vida: los días oscuros que siempre desembocan en algo mejor, las personas que se van y regresan y los vínculos que permanecen.
El sucesor de ¿Quién es Billie Max? será editado por Vanana Records y producido por Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo. «Vueltas» cuenta con un visualizer dirigido por Migue Vázquez que refuerza, mediante imágenes circulares y en rotación constante, la metáfora central de la canción: la vida como un movimiento perpetuo.
Escucha ‘Vueltas’ de Ginebras
Próximos conciertos de Ginebras
1-2 de mayo | Murcia | Warm Up Festival
16 de mayo | Gijón | Vibra Mahou Fest
29-30 de mayo | Alicante | Spring Festival
6 de junio | Lanzarote | Sonidos Líquidos
12 de junio | Huesca | El 21 Festival
13 de junio | Madrid | Noches del Botánico
18-20 de junio | Albacete | Antorchas Festival
3-4 de julio | La Solana | Oasis Sound
31 de julio-2 de agosto | Torrevieja | Low Festival
13-15 de agosto | Gandía | Festival Mediterránea
12 de septiembre | Segovia | Vibra Mahou Fest
25 de septiembre | La Línea de la Concepción | Sin Frontera
2-3 de octubre | Valencia | Love To Rock
31 de octubre | León | Festival Hallowindie
Entradas a la venta en VananaRecords.com y en Bandsintown.