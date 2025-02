Grande Amore reclutan a Nacho Vegas en ‘Ti máis eu’

Grande Amore nos dan otra muestra del que será su nuevo disco, III, del que ya conocemos ese primer adelanto, una «Ontes fun moi malo» inspirada en el icónico «Denim Demon», de Turbonegro, pero con el sello inconfundible.

El proyecto de Nuno Pico junto a Clara Redondo y mariagrep, suma hoy otro tema de la que será la continuación de II (Ernie), «Ti máis eu» con la compañía de Nacho Vegas. Juntos han grabado la que nos aseguran es la canción más romántica del nuevo repertorio; la que, inequívocamente, le canta al amor.

Una canción cuya base nació de un tema del Sesame Street americano, pero evolucionó hasta desarrollar una atmósfera propia que tiene, para muchos, ecos que recuerdan a Spacemen 3.

Como comenta Nuno Pico: «Al mediodía del martes 17 de diciembre de 2024, Nacho Vegas comía una sopa de pescado en el restaurante de mi padrino, en Ferreira do Valadouro (lugar donde yo nací) mientras mi madre le explicaba las luces y sombras de unas subvenciones de la Xunta de Galicia para comprar lavadoras. Nacho estaba allí porque ese día grabamos el videoclip de Ti maíis eu en casa de mis abuelos, en Frexulfe (parroquia de O Valadouro). En esa misma casa, siendo yo casi ni adolescente aún y mucho antes de escuchar una sola canción suya, me pasaba tardes y tardes leyendo la edición española de la revista Rolling Stone, en la cual, entre otros, hablaban de un tal Nacho Vegas. A veces me gustaría no ser tan ansioso, tan cenizo ni tan catastrofista y poder pararme a disfrutar lo bello y lo surrealista que hay al mismo tiempo en detalles como este en una vida tan caótica y demencial como la que vivo. Pero bueno, entre vivirla y reflexionarla, prefiero vivirla, claro».

Nacho Vegas agrega: «Soy fan de Grande Amore desde la primera vez que los escuché. Yo entonces los percibía como una banda de electrónica punk, veía ecos de Suicide mezclados con la energía de Motorhead, pero sobre todo la personalidad de Nuno me flipó, con esa forma de interpretar y esas letras llenas de rabia, humor, sensibilidad y perspectiva de clase. En este nuevo álbum han conseguido sublimar su sonido, está lleno de matices a descubrir en cada escucha y consigue ser vanguardista, rockero (pero cero macho rock; no solo por Nuno sino porque ahí están Clara y Maria marcando la diferencia) y sonar a la vez como un hostión de aire fresco. Por eso fue un orgullo que me invitaran a participar en Ti máis eu, posiblemente la canción más intimista del disco y la más sobria, aunque con un riff de guitarra impagable al que le viene de perlas el antiguo pajar situado en una zona preciosa de Lugo en el que grabamos el vídeo. Grande Amore son punk, genialidad y amor a partes iguales»

Escucha ‘Ti máis eu’ de Grande Amore con Nacho Vegas

Próximos conciertos Grande Amore

14/03 · OURENSE (Café Pop Torgal) · ENTRADAS AGOTADAS

14/03 · OURENSE (Café Pop Torgal) · ENTRADAS AGOTADAS

15/03 · OURENSE (Café Pop Torgal) · ENTRADAS

15/03 · LUGO (Sala Jaggerl) · ENTRADAS

21/03 · MURCIA (Microsonidos) · ENTRADAS

22/03 · ALICANTE (Los conciertos de Baluarte)

29/03 · MADRID (Bee Week) · ENTRADAS

04/04 · ZAMORA (La Cueva del Jazz en Vivo) · ENTRADAS

05/04 · OVIEDO (La Salvaje) · ENTRADAS

11/04 · TOLEDO (Sala Pícaro) · ENTRADAS

12/04 · MÁLAGA (Sala Marte) · ENTRADAS

24/04 · VALENCIA (Loco Club) · ENTRADAS

26/04 · BARCELONA (Sauvage Club) · ENTRADAS

01/05 · CORUÑA (Mardi Gras) · ENTRADAS

02/05 · CORUÑA (Mardi Gras) · ENTRADAS

09/05 · VIGO (La Fábrica de Chocolate) · ENTRADAS

23/05 · GRANADA (Planta Baja) · ENTRADAS

24/05 · SEVILLA (Sala Malandar) · ENTRADAS

25-27/07 · BENIDORM (Low Festival) · ENTRADAS

01/08 · BUEU (SonRías Baixasl) · ENTRADAS

20-23/08 · TORREMOLINOS (Canela Party) · ENTRADAS

31/10 · SANTIAGO DE COMPOSTELA (Sala Capitol) · ENTRADAS