Grande Amore
Grande Amore versionan a Triángulo de Amor Bizarro

Redacción MZK

Grande Amore son los últimos en sumarse al disco homenaje a Triángulo de Amor Bizarro, que Mushroom Pillow editará dentro de algunas semanas.

Serán 18 artistas los que interpretarán 18 versiones exclusivas de todos sus discos, ya saben: Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2007), Año Santo (Mushroom Pillow, 2010), Victoria Mística (Mushroom Pillow, 2013), Salve Discordia (Mushroom Pillow, 2016),  Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2020) y SED (Mushroom Pillow, 2023).

Ya hemos oído las versiones de «Robo tu tiempo» a cargo de Parquesvr; «Fukushima» de León Benavente; «ASMR para ti» de Repion, «Seguidores» de Vangoura y «Baila Sumeria» de Karavana.

Grande Amore escogen la oscura «Gallo negro se levanta», esa pieza de Salve Discordia, que llevan a su terreno ralentizándola y convirtiéndola en una siniestra pieza con base stoner y ambientes deudores de Parálisis Permanente.

Escucha ‘Gallo negro se levanta’ de Grande Amore

