Grimes comparte vídeo y anima a convertirlo en proyecto artístico

Grimes publica el videoclip de “You’ll Miss Me When I’m Not Around”, una canción de su último álbum, Miss Anthropocene, que fue lanzado el mes pasado.

La curiosidad del vídeo es que Grimes apuesta por cantar ante un croma verde, para motivar a los creadores a generar sus propios vídeos y hacer un proyecto artístico colaborativo que use los archivos en crudo y los audios que pondrá a disposición de todos.

Grimes está trabajando con WeTransfer, ArtStation y Native Instruments para extender la invitación a una comunidad creativa más amplia.

Los creadores podrán subir sus vídeos a YouTube y compartir el enlace por Twitter usando el hashtag #grimesartkit . La artista compartirá sus favoritos en sus redes sociales.